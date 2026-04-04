В США задержали родственниц убитого иранского генерала Сулеймани
Федеральные агенты США задержали племянницу и внучатую племянницу убитого в 2020 году генерала Касема Сулеймани, командующего силами «Аль-Кудс» КСИР, сообщает Госдепартамент США.
Две родственницы убитого в 2020 году иранского генерала Касема Сулеймани были задержаны федеральными агентами в США, передают «Вести».
По информации Госдепартамента США, речь идет о племяннице и внучатой племяннице бывшего командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР. Они были арестованы федеральными агентами после того, как госсекретарь Марко Рубио аннулировал их статус легальных постоянных резидентов.
По данным Госдепа, задержанные активно выражали поддержку Ирану в соцсетях и медиапространстве, а также восхваляли нападения на американских военных и объекты на Ближнем Востоке. Сейчас обе женщины находятся под стражей.
Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара с американского беспилотника по международному аэропорту Багдада.
Во время траурных шествий в память о генерале Сулеймани в иранском городе Керман при теракте погибли 103 человека и получили ранения 141 человек.