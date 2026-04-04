Дмитриев назвал позорной ошибку NYT в расшифровке аббревиатуры НАТО

Tекст: Вера Басилая

Кирилл Дмитриев прокомментировал допущенную американской газетой The New York Times ошибку в расшифровке аббревиатуры НАТО. В материале издания военный блок был назван Организацией Североамериканского договора, передают «Вести».

Публикация касалась угроз американского лидера вывести США из состава военного альянса. Дмитриев подчеркнул, что подобная ошибка для ведущей американской газеты выглядит особенно непрофессионально и подрывает доверие к изданию.

«Позорно. Нужно нанимать более образованных, менее предвзятых людей и, возможно, использовать ИИ, чтобы проверять их», – написал глава РФПИ в соцсети, комментируя публикацию The New York Times. Он указал, что корректная фактология является базовым требованием к серьезным СМИ.

Ранее Дмитриев порекомендовал журналистам NYT следовать «Срединному пути Будды» при освещении событий на Украине.

Напомним, президент США пригрозил альянсу негативными последствиями в случае отказа помочь в обеспечении безопасности Ормузского пролива.