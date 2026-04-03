CBS: Одного пилота сбитого в Иране F-35 спасли
Американский телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники заявил о спасении одного из двух членов экипажа сбитого над территорией Ирана истребителя F-35 вооруженных сил США.
Один из членов экипажа сбитого над Ираном американского истребителя F-35 был спасен, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS News. Информацию о спасении подтвердили два источника из числа американских официальных лиц.
Судьба второго члена экипажа пока неизвестна – поисково-спасательная операция продолжается. Подробности о состоянии спасенного пилота и обстоятельствах инцидента не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США провели неудачную поисковую операцию с целью спасти пилота сбитого над Ираном истребителя F-35. Системы противовоздушной обороны Ирана сбили американский стратегический истребитель F-35 в центральной части страны. В Иране объявили вознаграждение за поимку пилота сбитого F-35.