CBS: Одного пилота сбитого в Иране F-35 спасли

Tекст: Ольга Иванова

Один из членов экипажа сбитого над Ираном американского истребителя F-35 был спасен, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS News. Информацию о спасении подтвердили два источника из числа американских официальных лиц.

Судьба второго члена экипажа пока неизвестна – поисково-спасательная операция продолжается. Подробности о состоянии спасенного пилота и обстоятельствах инцидента не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США провели неудачную поисковую операцию с целью спасти пилота сбитого над Ираном истребителя F-35. Системы противовоздушной обороны Ирана сбили американский стратегический истребитель F-35 в центральной части страны. В Иране объявили вознаграждение за поимку пилота сбитого F-35.