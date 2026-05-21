Археолога в Нидерландах задержали из-за останков д'Артаньяна

Археолога задержали в Нидерландах за сокрытие возможных останков д'Артаньяна

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы задержали археолога Вима Дейкмана из-за его нежелания отдать государству возможные останки Шарля де Бац де Кастельмора, известного как граф д'Артаньян, передает РИА «Новости».

В конце марта местная пресса писала об обнаружении в одной из церквей Маастрихта скелета, который может принадлежать приближенному Людовика XIV и прототипу героя романов Дюма.

«Археолог Вим Дейкман был задержан за сокрытие костных останков, которые, предположительно, принадлежат д'Артаньяну», – отмечает газета Limburger.

Речь идет о нескольких фрагментах костей и зубов. Инспекция по культурному наследию Нидерландов потребовала отдать находки для изучения, но исследователь ответил отказом. Он пояснил, что артефакты хранятся в банковской ячейке, из-за опасений их исчезновения или некачественного исследования.

После вмешательства полиции и последующей передачи останков властям ученого отпустили. Конфликт вокруг находки связан с вопросами контроля над дальнейшими экспертизами, включая ДНК-анализ.

Известно, что д'Артаньян погиб в 1673 году при осаде Маастрихта, получив смертельное ранение мушкетной пулей.

