Археолога в Нидерландах задержали из-за останков д'Артаньяна

Археолога задержали в Нидерландах за сокрытие возможных останков д'Артаньяна
В Нидерландах полиция арестовала исследователя Вима Дейкмана, который отказался передать властям костные фрагменты, предположительно принадлежащие знаменитому французскому мушкетеру.
Правоохранительные органы задержали археолога Вима Дейкмана из-за его нежелания отдать государству возможные останки Шарля де Бац де Кастельмора, известного как граф д'Артаньян, передает РИА «Новости».
В конце марта местная пресса писала об обнаружении в одной из церквей Маастрихта скелета, который может принадлежать приближенному Людовика XIV и прототипу героя романов Дюма.
«Археолог Вим Дейкман был задержан за сокрытие костных останков, которые, предположительно, принадлежат д'Артаньяну», – отмечает газета Limburger.
Речь идет о нескольких фрагментах костей и зубов. Инспекция по культурному наследию Нидерландов потребовала отдать находки для изучения, но исследователь ответил отказом. Он пояснил, что артефакты хранятся в банковской ячейке, из-за опасений их исчезновения или некачественного исследования.
После вмешательства полиции и последующей передачи останков властям ученого отпустили. Конфликт вокруг находки связан с вопросами контроля над дальнейшими экспертизами, включая ДНК-анализ.
Известно, что д'Артаньян погиб в 1673 году при осаде Маастрихта, получив смертельное ранение мушкетной пулей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте нидерландские исследователи нашли в Маастрихте вероятные останки знаменитого мушкетера.