Daily Mail: Позиция посла США в России должна совпадать с видением Уиткоффа

По данным Daily Mail., США не спешат назначать нового посла в России, поскольку Вашингтон намерен выбрать кандидата, чья позиция совпадает с мнением спецпосланника Стива Уиткоффа, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что борьба за пост напоминает «прослушивание в реалити-шоу», где конкуренция сопровождается интригами и соперничеством.

По данным источников газеты, вакансия остается одной из самых влиятельных в мировой дипломатии, однако президент США не торопится с её заполнением. Решение затягивается не из-за отсутствия достойных кандидатов, а потому, что требуется полное совпадение взглядов с Уиткоффом относительно стратегических каналов связи между США и Россией.

Также источники отмечают, что самого Уиткоффа устраивает нынешнее положение, но он опасается, что новый посол может ослабить его прямой контакт с российским президентом. Вместе с тем заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в беседе с Daily Mail назвала информацию о влиянии Уиткоффа на процесс выбора «фейковой новостью».

«Это полностью фейковая новость. Спецпосланник Уиткофф никоим образом не прикладывает руку к должности посла США в России. Эти кадровые решения принимаются президентом, а специальный посланник сосредоточен на том, чтобы свести вместе россиян и украинцев для содействия мирному соглашению», – заявила Келли.

Линн Трейси занимала пост посла США в России с 2023 года. Она завершила свою дипломатическую миссию в июне 2025 года.

Трейси попрощалась с россиянами, процитировав строки из стихотворения Александра Пушкина «К Чаадаеву».

В МИД заявили, что Вашингтон пока не предпринимал официальных шагов по направлению нового посла в Россию. Между сторонами не состоялось даже предварительных обсуждений по этому вопросу.