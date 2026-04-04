  Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Посол России пообещал Британии «сюрприз» в случае захвата судов
    В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе
    Для охраны венгерского участка «Турецкого потока» привлекли армию
    Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Террор дотянулся до подростков

    Многое из того, что казалось нам теориями заговора, оказалось не просто правдой, а прозой жизни. Сегодня нам угрожают террористические ячейки, у которых есть кураторы, есть схроны с оружием. И есть молодые люди, отравленные больными идеями.

    4 апреля 2026, 20:51 • Новости дня

    Россиянка пострадала в результате инцидента со сбитым БПЛА в ОАЭ

    Россиянка получила легкие травмы при инциденте со сбитым БПЛА в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    В результате инцидента со сбитым беспилотником в Абу-Даби гражданка России получила незначительные травмы и была отпущена домой после осмотра врачей, сообщили в дипмиссии.

    Россиянка получила травмы в результате инцидента с уничтоженным беспилотником в эмирате Абу-Даби, передает ТАСС. Информацию подтвердили в российском посольстве в ОАЭ, отметив, что пострадавшая проживает на территории страны.

    В дипмиссии сообщили, что ее состояние опасений не вызывает». Дипломаты уточнили, что женщина самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, где получила необходимую помощь и в тот же день была отпущена домой.

    Минобороны ОАЭ сообщило, что в результате ударов в стране были ранены 217 человек. в том числе россияне.

    5 апреля 2026, 01:20 • Новости дня
    Китайские фирмы стали торговать данными о воюющей с Ираном армии США
    @ US Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китайские компании продают обработанные искусственным интеллектом данные из открытых источников о вооружении и передвижениях американских войск в условиях конфликта на Ближнем Востоке, пишет Washington Post.

    В постах компаний из КНР подробно описывались оборудование на американских базах, маршруты авианосных групп, а также схемы подготовки самолетов к ударам по Тегерану, передает РБК со ссылкой на Washington Post.

    Издание отмечает, что фирмы, часть которых связана с Народно-освободительной армией Китая, используют искусственный интеллект для обработки информации из открытых источников. По их словам, эти инструменты позволяют «раскрыть» перемещения американских войск, включая активность флота и систем ПВО в регионе.

    Так, компания MizarVision занимается анализом западных и китайских данных, отслеживая действия американских военных на Ближнем Востоке. Jing'an Technology опубликовала аудиозапись, в которой якобы содержатся переговоры летчиков американских бомбардировщиков во время ударов по Ирану. В посте компании было заявлено: «В глазах ИИ абсолютной «скрытности» не существует», – однако запись позже была удалена, отмечает WP.

    Хотя Пекин официально дистанцируется от участия в конфликте с Ираном, компании, появившиеся в последние пять лет в рамках инициативы использования ИИ в военных целях, извлекают выгоду из ситуации на Ближнем Востоке. Эксперты и американские чиновники расходятся во мнениях о масштабах угрозы, однако отмечают рост подобных предложений и подчеркивают, что это демонстрирует амбиции Китая в сфере разведки и безопасности, пишет WP.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай, по мнению Bloomberg, позиционирует себя как якорь стабильности в Азии на фоне военного конфликта в Иране. Китай и Пакистан выступили с совместной инициативой по восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке.

    5 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп, употребив нецензурные выражения, резко высказался о необходимости открытия Ормузского пролива.

    Дональд Трамп в жесткой и нецензурной форме обратился к иранским властям, требуя открыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети Truth Social он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пролив останется закрытым.

    «Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал Трамп. По его словам, во вторник в Иране якобы ожидаются одновременно «День электростанций» и «День мостов».

    Свое гневное обращение Трамп завершил фразой «Слава Аллаху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».


    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    4 апреля 2026, 02:19 • Новости дня
    Тегеран попросил Россию заблокировать резолюцию Бахрейна по Ормузскому проливу

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран обратился к Москве с просьбой не допустить принятия проекта резолюции СБ ООН, предложенного Бахрейном по ситуации в Ормузском проливе, сообщил иранский дипломатический источник.

    «Попросили Россию не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна, так как она только усложнит ситуацию», – сообщил источник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия, Китай и Франция заблокировали инициативу арабских стран по одобрению военной операции против Ирана в ООН. Лавров заявил, что предложенную резолюцию по Ормузскому проливу могут использовать для срыва переговоров или оправдания агрессии против Ирана.

    3 апреля 2026, 11:59 • Новости дня
    Транзит судов через Ормузский пролив активизировался
    @ DIVYAKANT SOLANKI/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Количество судов, проходящих через Ормузский пролив, продолжает расти, сообщила аналитическая компания Windward, которая специализируется на морских перевозках.

    Как передает Al Jazeera со ссылкой на Windward, в ближайшие дни стоит ожидать дальнейшего увеличения транзитной активности в этом стратегически важном регионе, несмотря на сохраняющиеся риски и напряженность, передает «Интерфакс».

    Тем не менее подчеркивается, что интенсивность движения все еще остается на низком уровне по сравнению с доконфликтным периодом. По данным ООН, до эскалации ситуации на Ближнем Востоке через Ормузский пролив ежедневно проходили примерно 130 судов.

    Ранее официальный представитель генерального штаба ВС иранской армии Абольфазль Шекарчи сообщил, что Ормузский пролив останется недоступным для США и Израиля надолго, что связано с планами Тегерана вытеснить соперников из региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Такер Карлсон заявил, что возобновить движение судов через Ормузский пролив с применением военной силы невозможно. В МИД Ирана рассказали о новом протоколе судоходства в Ормузском проливе. Time узнал, как Иран неприятно удивил администрацию США ответными атаками.

    4 апреля 2026, 15:34 • Новости дня
    Иран ударил по базе вертолетов США в Кувейте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Ирана нанесли удар по центру подготовки вертолетов Boeing CH-47 Chinook и складскому ангару с оборудованием к ним на американской военной базе Аль-Адири в Кувейте, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удар по центру подготовки для вертолетов Boeing CH-47 Chinook и складскому ангару с оборудованием для них на американской базе Аль-Адири в Кувейте, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные иранской гостелерадиокомпании IRIB. В сообщении отмечается, что атака прошла в рамках второго этапа 94-й волны операции «Правдивое обещание-4», применялись баллистические ракеты и беспилотники.

    Ранее утром пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщала о новой волне операции: целями стали военно-промышленные объекты, а также командные пункты и подразделения израильской армии в населенных пунктах Димона, Негев, Беэр-Шева и Рамат-Ган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы атаковали американскую вертолетную базу Аль-Адири в Кувейте с применением беспилотников и баллистических ракет. Позже Корпус стражей исламской революции заявил о серьезных потерях среди американских военных после ракетного удара по вертолетной базе Аль-Адири. В конце марта КСИР в рамках 82-й волны операции «Правдивое обещание-4» нанес удары по американским базам Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте, а также по объектам в ОАЭ и Израиле.


    4 апреля 2026, 15:55 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении трех самолетов и двух вертолетов США новыми ПВО
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Ирана сообщили о поражении трех самолетов и двух вертолетов США с использованием новых систем противовоздушной обороны.

    Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил о результатах работы ПВО, передает РИА «Новости».

    По его словам, в пятницу новые системы ПВО ВКС КСИР сбили американский самолет пятого поколения F-35. ПВО сухопутных сил КСИР сбили самолет A-10 и два вертолета Black Hawk… бойцы ПВО армии сбили самолет A-10.

    Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о поражении второго американского истребителя пятого поколения F-35 в воздушном пространстве Ирана.

    Армия Ирана заявила о перехвате и атаке системами ПВО страны американского штурмовика A-10 в районе Ормузского пролива.

    США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя F-35.

    3 апреля 2026, 19:52 • Новости дня
    CBS: Одного пилота сбитого в Иране F-35 спасли
    @ U.S. Air National Guard/Tech. Sgt. Hampton Stramler

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники заявил о спасении одного из двух членов экипажа сбитого над территорией Ирана истребителя F-35 вооруженных сил США.

    Один из членов экипажа сбитого над Ираном американского истребителя F-35 был спасен, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS News. Информацию о спасении подтвердили два источника из числа американских официальных лиц.

    Судьба второго члена экипажа пока неизвестна – поисково-спасательная операция продолжается. Подробности о состоянии спасенного пилота и обстоятельствах инцидента не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США провели неудачную поисковую операцию с целью спасти пилота сбитого над Ираном истребителя F-35. Системы противовоздушной обороны Ирана сбили американский стратегический истребитель F-35 в центральной части страны. В Иране объявили вознаграждение за поимку пилота сбитого F-35.

    3 апреля 2026, 22:33 • Новости дня
    Иран сбил штурмовик A-10 ВВС США в районе Ормузского пролива

    Tекст: Антон Антонов

    Системами ПВО Ирана в районе Ормузского пролива перехвачен американский штурмовик A-10, заявила армия Ирана.

    «Самолет A-10 американо-сионистского агрессора был перехвачен и атакован ПВО страны в районе Ормузского пролива», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на IRIB текст заявления армии.

    По словам представителя центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари, который прокомментировал ситуацию на фоне сообщений о крушении американского штурмовика, был сбит «передовой боевой самолет противника», который «упал между островами Хенгам и Кешм, затонув навечно в водах Персидского залива».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ сообщили, что  штурмовик A-10 ВВС США потерпел крушение в районе Персидского залива.

    Корпус стражей исламской революции утром также сообщал о поражении истребителя F-35 в воздушном пространстве Ирана. Кроме того, был атакован вертолет США, который участвовал в поисковой операции для спасения пилота F-35.

    4 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Иран собрался разделить страны по категориям допуска в Ормузский пролив

    @ Ahmad Halabsiaz/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана собираются ввести новые правила прохода для судов через Ормузский пролив, выделив три категории стран, сообщает телеканал Al Jazeera.

    По данным Al Jazeera Иран планирует классифицировать все страны на три группы: враждебные, нейтральные и дружественные. Враждебные государства не смогут пользоваться проходом через Ормузский пролив. Для нейтральных стран будет введена обязательная плата за проход, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитическая компания Windward сообщила, что количество судов, проходящих через Ормузский пролив, продолжает расти. МИД Ирана представил новый протокол судоходства в этом стратегическом районе.

    3 апреля 2026, 16:50 • Новости дня
    В Иране объявили вознаграждение за пилота сбитого F-35
    @ Xpi/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственное телевидение иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед объявило о денежном вознаграждении за захват живым пилота американского истребителя F-35.

    Вознаграждение получит каждый, кто сможет передать пилота властям Ирана, передает ТАСС.

    Напомним, средства противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-35 ВВС США над центральной частью страны.

    Ранее в Иране предположили взятие в плен американского пилота F-35.

    5 апреля 2026, 16:27 • Новости дня
    Трамп раскрыл подробности спасения второго пилота в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета F-15E, сбитого ранее в Иране, находится в безопасности.

    Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране истребителя F-15E был спасен и сейчас находится в безопасности, передает РИА «Новости». По словам Трампа, операция по его спасению была одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших... членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности». Президент отметил, что американские военные в течение суток внимательно следили за местонахождением пилота.

    Трамп уточнил, что летчик получил ранения, однако с ним всё в порядке. По его словам, по его распоряжению на задание были отправлены десятки самолетов с самым современным вооружением.

    Президент также подчеркнул, что это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов удалось спасти по отдельности, причем оба находились глубоко на вражеской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, который занимался поиском второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.

    Спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E. США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Поиски второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжались, при эвакуации спасенного пилота один из членов экипажа вертолета получил ранение.

    4 апреля 2026, 21:19 • Новости дня
    Иран заявил об ударах по объектам алюминиевой промышленности ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Генштаб вооруженных сил Ирана объявил о нанесении ракетных и беспилотных ударов по предприятиям алюминиевой промышленности в ОАЭ, связанным с инвесторами из США и Израиля.

    Генштаб ВС Ирана заявил о нанесении ракетных и беспилотных ударов по объектам алюминиевой промышленности в ОАЭ, передает ТАСС. По данным военных, в эти предприятия инвестируют США и Израиль.

    В заявлении Генштаба отмечается, что США и Израиль, по мнению Тегерана, активно используют алюминиевую промышленность ОАЭ для производства военной техники. Представители иранской армии сообщают, что продукция этих промышленных объектов применяется при создании истребителей, включая F-35, а также ракет, танков и другой бронетехники.

    Информации о результатах нанесённых ударов или возможных разрушениях пока не поступало.

    Ранее ОАЭ сбили иранскую ракету над Абу-Даби.

    СМИ сообщали, что руководство Ирана приняло решение прекратить сдержанность в отношении ОАЭ из-за их участия в войне против исламской республики.

    Воздушно-космические и военно-морские силы КСИР сообщили, что нанесли комбинированный удар по связанным с военной промышленностью США алюминиевым заводам EMAL в ОАЭ и ALBA в Бахрейне.

    3 апреля 2026, 22:09 • Новости дня
    Американский штурмовик A-10 потерпел крушение в Персидском заливе

    @ U.S. Air Force/Tech. Sgt. Albert Valladares

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовик A-10 ВВС США потерпел крушение в районе Персидского залива, при этом пилота удалось спасти, сообщает The New York Times.

    По данным NYT, американский штурмовик A-10 Warthog потерпел крушение в районе Персидского залива. Единственный пилот аварийного самолета был благополучно спасен. Крушение произошло в пятницу в районе Ормузского пролива, примерно в то же время, когда поступили сообщения о падении другого боевого самолета США – истребителя F-15E над территорией Ирана, передает РИА «Новости».

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на осведомленные источники, что вооруженные силы США начали поисково-спасательную операцию после предполагаемого крушения истребителя в небе над Ираном.

    Издание The Washington Post передавало со ссылкой на неназванных американских чиновников, что этим самолетом мог быть бомбардировщик F-15E с экипажем из двух человек.

    Американский телеканал CBS News заявил о спасении одного из двух членов экипажа сбитого над Ираном истребителя США.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о поражении второго американского истребителя пятого поколения F-35 в воздушном пространстве Ирана.

    Иранское агентство Tasnim сообщило о провале операции США по спасению пилота сбитого над Ираном истребителя F-35.

    3 апреля 2026, 15:52 • Новости дня
    ООН зафиксировала рекордный за полгода рост цен на продукты в мире

    Tекст: Валерия Городецкая

    Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в марте 2026 года продолжил расти второй месяц подряд, достигнув максимального уровня за полгода, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

    Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 128,5 пункта, что на 2,4% выше февральского показателя, передает РИА «Новости». Таким образом, индекс впервые с сентября прошлого года приблизился к отметке 128,6 пункта.

    Организация отмечает, что увеличение цен охватило все основные товарные группы – зерновые, мясо, молочную продукцию, растительные масла и сахар. ФАО объясняет рост изменениями рыночной конъюнктуры и повышением цен на энергоносители на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Сильнее всего подорожал сахар: его индекс вырос на 7,2% до 92,4 пункта. Среди причин ФАО выделяет опасения по поводу перспектив мировой торговли сахаром из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Значительный рост показал и индекс цен на растительные масла – на 5,1% до 183,1 пункта, что стало максимальным значением с июня 2022 года. Котировки подсолнечного и рапсового масла увеличились из-за сокращения предложения в Черноморском регионе и повышения мировых цен на энергоносители.

    Индекс цен на зерновые поднялся до 110,4 пункта – это максимум с апреля прошлого года, рост составил 1,5% за месяц. Исключение составил только индекс цен на рис, который снизился на 3%.

    Рынок молочной продукции также вырос: в марте индекс увеличился на 1,2%, достигнув 120,9 пункта, что связано с удорожанием сухого и цельного молока, а также сливочного масла. При этом снижение цен на сыр не смогло компенсировать общий рост.

    Цены на мясо поднялись на 1% и достигли максимума с сентября 2025 года – 127,7 пункта, главным образом из-за увеличения стоимости баранины и свинины. В то же время, индикатор для мяса птицы немного снизился за счет удешевления продукции в Бразилии на фоне стабильного спроса и достаточного предложения, а поставки в страны Ближнего Востока осуществлялись через Красное море.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу спрогнозировал волну голода из-за кризиса на Ближнем Востоке.

    4 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Лихачев сообщил о ходе эвакуации 198 россиян с иранской АЭС «Бушер»
    @ REUTERS/Raheb Homavandi

    Tекст: Вера Басилая

    Эвакуация 198 российских специалистов с АЭС «Бушер» проводится на автобусах. Планируется, что они безопасно пересекут практически весь Иран в течение двух-трех суток, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

    По словам Лихачева, автобусы с сотрудниками выехали примерно через 20 минут после удара по атомной станции в направлении ирано-армянской границы. Он отметил, что в автобусах находятся 198 человек, и планируется, что дорога через Иран займет от двух с половиной до трех суток, передает РИА «Новости».

    Лихачев подчеркнул, что об эвакуации были проинформированы службы Израиля и США, за взаимодействие поблагодарил МИД, Министерство обороны и спецслужбы России. «Здесь мы работаем как единый механизм, друг друга поддерживаем. Низкий поклон за заботу нашим товарищам», – заявил Лихачев.

    Он также отметил, что иранская сторона предпринимает усилия для обеспечения безопасности маршрута, а взаимодействие с правительством Армении проходит традиционно комфортно. Российские специалисты планируют покинуть регион через аэропорт Еревана.

    Эвакуация началась вскоре после того, как по территории АЭС «Бушер» был нанесен удар, в результате которого погиб один из сотрудников станции – гражданин Ирана. В последние дни США и Израиль наносили удары по объектам на территории Ирана, а Тегеран отвечает атаками по военным объектам Израиля и США на Ближнем Востоке.

    Лихачевтакже  заявил, что вероятность инцидента ядерного характера на станции «Бушер» увеличивается после удара по ее периметру. Ранее Россия запросила режим тишины от Израиля и США при эвакуации сотрудников с «Бушера».

    Капитана затонувшего в Азовском море сухогруза госпитализирован
    Трамп в грубой форме обратился к Ирану и упомянул Аллаха
    В Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ»
    США понесли потери в авиации при спасении пилота в Иране
    «Радио Судного дня» передало третье необычное сообщение за сутки
    Ученые сообщили о гибели на Солнце самой яркой кометы года
    Вытолкнувший проводницу из поезда в Костромской области пассажир задержан

    Ближневосточный кризис провоцирует бум строительства нефтепроводов

    Кризис на Ближнем Востоке может вызвать волну строительства новых трубопроводных систем в обход Ормузского пролива. Обсуждается сразу несколько подобных проектов. Почему же до сих пор страны Персидского залива почти ничего в этом плане не сделали, понимая уязвимость экспорта через Ормуз? Подробности

    Нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы

    Никол Пашинян рассказал об «очень успешном» визите в Москву и переговорах с Владимиром Путиным. Однако, как полагают эксперты, премьер Армении такими заявлениями пытается скрыть холодный прием. Аналитики отмечают, что разговор президента России и главы армянского правительства был откровенным и жестким: если Ереван сохранит существующий курс – это грозит республике экономическими проблемами. Подробности

    Освобождение ЛНР ставит важные задачи в Харьковской области

    Российская армия полностью освободила территорию Луганской народной республики (ЛНР). Процесс состоял из нескольких этапов, последний из которых заключался в боях на самом западе ЛНР – вдоль административной границы с Харьковской областью и ДНР. Как стабилизация фронта на этом участке влияет на восстановление ЛНР и стоит ли ожидать выхода российских войск в сторону Изюма? Подробности

    Трамп неудачно оправдался за провальную войну с Ираном

    Обращение хозяина Белого дома к американскому народу, на которое возлагали так много надежд, оказалось набором оправданий и «виртуальной реальности», говорят политологи. Как Дональд Трамп объяснил цели войны на Ближнем Востоке, что он требует от Ирана – и почему ему не верят в США и вряд ли поверят иранские лидеры? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить сегодня, 5 апреля

      Сегодня, 5 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

