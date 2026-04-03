Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
В Иране предположили взятие в плен американского пилота F-35
Иранские военные могли взять в плен американского пилота, сообщает иранское агентство Tasnim.
Иранские военные могли взять в плен американского пилота, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.
В публикации отмечается, что, по некоторым данным, летчик катапультировался после того, как иранские силы противовоздушной обороны сбили передовой американский истребитель в небе над Ираном в пятницу утром. Самолет, по предположениям иранских военных, мог быть истребителем пятого поколения F-35, однако официальное подтверждение типа воздушного судна пока отсутствует.
Издание Tasnim заявляет: «Некоторые источники говорят, что пилот, возможно, был взят в плен иранскими военными». По информации агентства, американская сторона, предположительно, пыталась организовать эвакуацию своего пилота с территории Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-35 ВВС США над центральной частью страны.
Руководитель группы советников командования КСИР Али Фадави заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке и допустил пленение американских военных.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана сообщил о захвате в плен нескольких американских солдат на фоне опровержений Вашингтона.