В Иране предположили взятие в плен американского пилота F-35

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иранские военные могли взять в плен американского пилота, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

В публикации отмечается, что, по некоторым данным, летчик катапультировался после того, как иранские силы противовоздушной обороны сбили передовой американский истребитель в небе над Ираном в пятницу утром. Самолет, по предположениям иранских военных, мог быть истребителем пятого поколения F-35, однако официальное подтверждение типа воздушного судна пока отсутствует.

Издание Tasnim заявляет: «Некоторые источники говорят, что пилот, возможно, был взят в плен иранскими военными». По информации агентства, американская сторона, предположительно, пыталась организовать эвакуацию своего пилота с территории Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-35 ВВС США над центральной частью страны.

Руководитель группы советников командования КСИР Али Фадави заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке и допустил пленение американских военных.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана сообщил о захвате в плен нескольких американских солдат на фоне опровержений Вашингтона.