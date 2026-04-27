В Совбезе спрогнозировали продовольственный кризис из-за Ормузского пролива

Шевцов сообщил о риске продовольственного кризиса из-за блокады Ормуза

Tекст: Вера Басилая

Заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов заявил, что блокада Ормузского пролива окажет существенное влияние на себестоимость продуктов питания и объемы их производства, передает ТАСС.

По его словам, через Ормузский пролив проходит около 20% всей добываемой нефти, а при его перекрытии, согласно данным Международного энергетического агентства, на мировой рынок перестает поступать около 10% этого сырья, что формирует дефицит.

Он добавил, что в Европейском союзе за последнее время объем сбыта углеродного топлива уменьшился на 10% и теперь замещается углем. Шевцов отметил, что такие изменения в энергобалансе влияют на производство удобрений и в период посевной кампании, а также будут сказываться на производстве продовольственных товаров.

Ранее ООН предупредила о рисках для продовольственной безопасности из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.

Агентство AP сообщило о резком скачке цен на удобрения после перекрытия данного маршрута.

