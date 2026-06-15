Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.0 комментариев
Женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области
Украинский дрон ударил по Грайворонскому округу в Белгородской области, пострадала мирная жительница, сообщили в оперативном штабе региона в понедельник.
Инцидент произошел на хуторе Масычево Грайворонского округа, указал штаб в Max.
У женщины диагностировали осколочные ранения ног в ходе удара по частному дому.
Ее доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.
В результате детонации боеприпаса возник пожар, который уничтожил жилой дом и две надворные постройки. Кроме того, зафиксированы повреждения линий газоснабжения и электропередачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июня в селе Чайки 13-летний подросток пострадал от взрыва украинского боеприпаса. Днем ранее в городе Грайворон местная жительница получила осколочные ранения из-за детонации дрона.