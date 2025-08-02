Белоусов поздравил военных с Днем Воздушно-десантных войск России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск, передает Telegram-канал Минобороны. В поздравлении Белоусов отметил высокий уровень подготовки, современное вооружение и богатый боевой опыт десантников, позволяющие им эффективно выполнять сложнейшие задачи.

Министр подчеркнул, что героизм «крылатой пехоты» был закален в боях Великой Отечественной войны, в Афганистане, Югославии, на Северном Кавказе, в Сирии и во многих других горячих точках. Он напомнил, что в ходе спецоперации на Украине личный состав ВДВ действует профессионально и решительно, а 99 человек получили звание Героя России.

Белоусов выразил благодарность всем поколениям десантников за самоотверженную службу и подчеркнул, что повышение боевого потенциала ВДВ остается приоритетом для Вооруженных сил России. «Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия, веры в себя. И пусть вам всегда сопутствует удача!», – обратился министр в поздравлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский десантник раскрыл подробности уничтожения украинского транспортного самолета «Мрия». Бойцы 247-го полка ВДВ ранее заняли Пятихатки и продвинулись в посадках к Лобковому. Президент России Владимир Путин в честь 25-й годовщины подвига псковских десантников позвонил матери командира 6-й роты Марка Евтюхина.