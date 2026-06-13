  • Новость часаПри ударе ВСУ по рынку в Сватово пострадали семь мирных жителей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пожар на авианосце доказывает деградацию ВМС США
    Эксперт: У ВСУ в Константиновке фактически началась агония
    Россия провела дипломатические демарши из-за недопуска делегатов на саммит G20
    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
    ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
    Военкор Поддубный сообщил об ударах «Геранями» по Криворожской ТЭС
    В Иране назвали дату похорон погибшего верховного лидера Хаменеи
    Дроны ВСУ поразили Старобельск во время приезда экс-разведчика Риттера
    Японский GlobalSign начал отзыв «цифровых паспортов» российских сайтов
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    15 комментариев
    13 июня 2026, 20:17 • Новости дня

    Трамп назвал сроки снятия блокады Ормузского пролива

    Трамп анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после сделки с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Блокада Ормузского пролива будет снята после запланированного на воскресенье, 14 июня, подписания сделки США и Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам президента США, блокада Ормузского пролива будет снята после запланированного на воскресенье подписания сделки США и Ирана, передают РИА «Новости».

    «Незамедлительно после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех», – сообщил глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что подписание исторической договоренности запланировано на завтрашний день.

    Новое соглашение должно полностью закрыть Тегерану путь к обладанию ядерным оружием. По словам Трампа, иранские власти больше не хотят иметь подобное вооружение и не будут обладать им ни через покупку, ни через разработку или иную форму получения.

    Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сообщил о высокой вероятности скорого завершения работы над меморандумом о взаимопонимании. Американский лидер также отмечал, что руководство республики уже одобрило подписание документа с Соединенными Штатами.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи допустил скорое оформление документа о взаимопонимании с Вашингтоном.

    Американский лидер выразил уверенность в согласии Тегерана на отказ от ядерного оружия.

    Глава Белого дома анонсировал открытие Ормузского пролива сразу после утверждения договора.

    13 июня 2026, 14:04 • Новости дня
    В Иране назвали дату похорон погибшего верховного лидера Хаменеи

    Офис Хаменеи: Прощание и похороны бывшего верховного лидера пройдут 4–9 июля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Церемонии прощания и похорон погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначены на начало июля и завершатся его погребением в Мешхеде.

    На 4-9 июля назначены прощание и похороны погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Похоронить Хаменеи планируют в его родном Мешхеде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его офис.

    В сообщении офиса говорится: «4 и 5 июля пройдет церемония прощания в соборной мечети имама Хомейни в Тегеране. Похоронная церемония пройдет в Тегеране 6 июля, в Куме - 7 июля, в Мешхеде, где состоится погребение, - 9 июля».

    После гибели бывшего верховного лидера новым верховным руководителем Ирана был выбран его сын Моджатаба. Он пока не появлялся на публике, однако уже обратился к иранскому народу через ряд посланий, тексты которых публиковали официальные иранские ресурсы.

    Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжающихся ударов, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, траурную церемонию прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи в Тегеране перенесли для подготовки городской инфраструктуры к беспрецедентному наплыву людей. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ракетно-бомбовых ударов США и Израиля по иранской территории. Аятоллу Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 10:17 • Новости дня
    В центре Вашингтона обнаружили зашифрованную угрозу убийства Трампа

    NBC News: Секретный шифр на аллее в Вашингтоне расценили как угрозу жизни Трампа

    В центре Вашингтона обнаружили зашифрованную угрозу убийства Трампа
    @ REUTERS/Eric Lee

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Загадочную комбинацию 8647 заметили фотографы во время съемок Вашингтона перед празднованием 250-летия США. Сторонники главы государства и администрация президента уверены, что послание содержит прямую угрозу, сообщает NBC News.

    Выцветшую масштабную надпись на пешеходной тропе Национальной аллеи заметили фотографы, передает «Царьград». Они снимали виды столицы перед празднованием 250-летия США и днем рождения Дональда Трампа, которое отмечается 14 июня. Администрация президента уже расценила находку как прямую угрозу

    В Белом доме уверены, что цифры 8647 скрывают призыв к покушению на американского лидера. На криминальном сленге число 86 означает приказ убить человека, а 47 указывает на самого Трампа. Подобные комбинации часто используют противники политика на акциях протеста как символ сопротивления.

    «Это безумный акт вандализма», – заявил представитель МВД США. Правоохранительные органы уже инициировали расследование инцидента. Сейчас спецслужбы официально проверяют загадочный символ на предмет реальной опасности для жизни главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Секретная служба США допросила экс-главу ФБР Джеймса Коми из-за публикации фотографии с цифрами 8647.

    Позже этот пост спровоцировал волну подражателей с угрозами в адрес американского лидера.

    В апреле текущего года Дональд Трамп пережил четвертое покушение на свою жизнь.

    Комментарии (0)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    13 июня 2026, 13:31 • Новости дня
    Axios: Мирная сделка Трампа с Ираном разрушила планы Нетаньяху
    Axios: Мирная сделка Трампа с Ираном разрушила планы Нетаньяху
    @ RONEN ZVULUN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Намерение Вашингтона в ближайшие дни заключить соглашение с Тегераном и завершить войну стало тяжелым политическим ударом для израильского премьера Биньямина Нетаньяху, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

    Глава Белого дома во время телефонного разговора предупредил Биньямина Нетаньяху о намерении урегулировать конфликт дипломатическим путем, передает RT со ссылкой на портал Axios. Израильский политик рассчитывал на совершенно иной исход противостояния, однако не сможет помешать подписанию документа.

    «Это и есть сделка. Это отличная сделка, пришло время закончить эту войну», – заявил Дональд Трамп собеседнику.

    Власти Израиля сохраняют скептическое отношение к готовящейся договоренности. Изначально премьер-министр Израиля надеялся на смену власти в Тегеране в результате эскалации ближневосточного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения с Ираном.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении этой сделки.

    Месяцем ранее американский лидер обсудил новые мирные инициативы в ходе сложного телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 10:24 • Новости дня
    Китай обвинил США в нарушении договоренностей лидеров стран

    Пекин выразил протест США за безосновательное давление на китайские компании

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Китая заявили о несоблюдении Вашингтоном соглашений, достигнутых председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

    Министерство коммерции КНР обвинило американскую сторону в игнорировании договоренностей, достигнутых главами государств, передает РИА «Новости». Поводом для заявления стало решение Пентагона внести более 180 организаций в список связанных с военно-промышленным комплексом Китая.

    «США, не считаясь с договоренностями, достигнутыми главами двух государств на встрече в Пекине, а также общей картиной китайско-американских торгово-экономических отношений, продолжают… безосновательно оказывать давление на китайские компании», – подчеркнули в ведомстве.

    Пекин выразил Вашингтону решительный протест и призвал отказаться от подобной практики. В министерстве предупредили, что в противном случае китайская сторона примет действенные контрмеры, а полная ответственность за последствия ляжет на США. Напомним, Дональд Трамп посетил КНР с государственным визитом 13-15 мая, где провел переговоры с Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце лидеры двух стран договорились выстраивать стабильные стратегические отношения.

    Дональд Трамп пообещал развивать двустороннюю торговлю на принципах взаимности.

    Ранее китайское министерство коммерции жестко осудило американские санкции против десятков национальных предприятий.

    Комментарии (2)
    12 июня 2026, 23:46 • Новости дня
    Арагчи раскрыл одно обязательство США в меморандуме с Ираном

    Арагчи раскрыл обязательство США в меморандуме не вмешиваться в дела Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Одна из статей меморандума требует невмешательства во внутренние дела друг друга и уважения суверенитета сторон, заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи.

    «Поэтому война закончится на всех фронтах, включая Ливан, и будет дано обещание, что он больше не будет развязывать войны. Не будет никаких угроз или применения силы, и обе стороны будут уважать суверенитет друг друга. Я думаю, это первый раз за 47 лет, когда США открыто выразили и задокументировали уважение к суверенитету Исламской Республики Иран и попросили нас в ответ уважать суверенитет Америки», – сказал он в эфире Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

    Арагчи пояснил, что меморандум предусматривает обязательство не вмешиваться во внутренние дела Ирана, это один из важнейших пунктов соглашения как одно из проявлений уважения к Ирану и уважение его суверенитета.

    «Зарубежные участники переговоров подробно обсудили вопрос Ормузского пролива, морскую блокаду и планы следующего раунда переговоров, которые будут включать различные вопросы, в том числе иранскую ядерную проблему и вопрос снятия санкций, а также вопрос о реконструкции в форме плана экономического восстановления и развития. Механизмы реализации этого плана будут согласованы в ходе следующих переговоров», – добавил министр.

    В этом же интервью Арагчи заявил о стратегической победе Ирана над противником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком  опубликованные иранской прессой условия сделки. Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 22:20 • Новости дня
    Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке

    Востоковед Кича: Иран готовится ко второй горячей фазе войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Эскалация напряженности на Ближнем Востоке может продлиться до завершения президентского срока американского лидера Дональда Трампа, а перспектива мирного соглашения пока отсутствует, так как Иран ближе к новому витку конфликта, чем к его завершению, заявила востоковед Мария Кича.

    «Все эти передачи документов, переговоры, какие-то закулисные обсуждения всегда имеют место во время войны. На самом деле ситуация складывается таким образом, что Иран готовится ко второй горячей фазе американо-израильской войны против него. <...> В этой истории должен быть четкий победитель и проигравший», – заявила она радио Sputnik.

    Победа США и Израиля возможна лишь через смену политического строя в Иране с последующим переделом страны, уточнила востоковед.

    При этом Тегеран демонстрирует высокую устойчивость и продолжает оказывать упорное сопротивление своим противникам, отметила эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Премьер Пакистана Шариф сообщил о согласовании мирной сделки США и Ирана. Американский президент при этом назвал фейком опубликованные иранской прессой условия сделки.


    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    Reuters: Сделка США с Ираном включает разморозку активов

    Tекст: Вера Басилая

    Проект сделки США с Ираном предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, согласно условиям сделки США должны были немедленно начать передачу Ирану миллиардов долларов размороженных активов и отменить санкции на экспорт его нефти в обмен на открытие Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Однако высокопоставленный американский чиновник пояснил журналистам, что фактический возврат финансов последует исключительно после открытия морского пути.

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирного договора.

    Иран планирует вернуть доступ к заблокированным финансовым средствам в размере 24 млрд долларов.

    Условия предварительной сделки предусматривают поэтапное возобновление работы Ормузского пролива для судоходства.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    Reuters: ОАЭ разблокировали миллиарды долларов для Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Объединенные Арабские Эмираты согласились освободить замороженные иранские средства на сумму более 10 млрд долларов ради прекращения атак на свою территорию.

    ОАЭ приняли решение разблокировать иранские активы, что стало тактическим шагом на фоне американо-израильской войны с Ираном, передает Reuters. По данным источников, общая сумма сделки может достигать 20 млрд долларов, из которых первый транш в размере 3 млрд долларов уже отправлен в Тегеран.

    Представитель Эмиратов подтвердил стремление государства к снижению напряженности в регионе.

    «Внешняя политика ОАЭ руководствуется принципами содействия деэскалации и снижению напряженности в регионе, а также продвижения прочного мира и стабильности», – заявил он.

    Соглашение подразумевает, что Тегеран прекратит ракетные и беспилотные атаки на ОАЭ, а страны возобновят экономическое сотрудничество и обмен разведданными. Известно, что Иран предложил аналогичные сделки двум другим государствам Персидского залива.

    Переговоры между сторонами ускорились после визита представителей иранской Революционной гвардии в Абу-Даби. Этот шаг также совпадает с более широкими переговорами между США и Ираном о прекращении конфликта, которые могут включать разблокировку десятков миллиардов долларов нефтяных доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, IRIB в конце мая заявила о согласии США разморозить 12 млрд долларов активов Ирана. МИД Ирана назвал недопустимой передачу своих активов союзникам США. Reuters передало, что сделка США с Ираном включает разморозку активов.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 22:45 • Новости дня
    Арагчи заявил о стратегической победе Ирана над противником

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи заявил, что Иран одержал победу в сложной войне и вышел победителем.

    «Окончание войны должно быть результатом соглашения, и лучшее время для окончания войны – это когда у вас есть преимущество и вы одерживаете победу на поле боя. И я не хочу выкрикивать лозунги: «Мы действительно победили на этом поле». Иран действительно одержал победу на этой сложной арене. Иранский народ победил. Это не лозунг и не преувеличение. Я говорю это как министр иностранных дел», – сказал он в эфире Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

    Арагчи добавил, что теперь многие политические деятели заявляют, как «не знали Иран так, как сейчас».

    «Иран вышел из этой войны более сильным. Представление о слабом Иране полностью разрушено. Вы создали невероятное. Это не лозунги. Это фразы, которые я действительно слышал от иностранных чиновников», – сказал глава МИД Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Ульянов указал на сигнал для США в ситуации с Ираном. агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком  опубликованные иранской прессой условия сделки. Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке.



    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    Трамп заявил об уничтожении лидера преступной группы Tren de Aragua

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в результате «быстрого и смертоносного» удара был убит Герреро Флорес, которого он назвал «печально известным лидером» банды «Трен-де-Арагуа» – международной организованной преступной группировки из Венесуэлы.

    «Тренд-де-Арагуа» признана в США террористической организацией. В декабре 2025 года власти объявили, что федеральный суд Нью-Йорка предъявил Герреро Флоресу обвинения в сговоре с целью рэкета и других преступлениях, включая оказание поддержки террористам в совершении преступлений, которые длились более десяти лет, передает Associated Press (AP).

    Прокурор США Джей Клейтон заявил тогда, что банда несет ответственность за бесчисленные акты насилия, вымогательства и незаконный оборот наркотиков в Северной Америке, Южной Америке и Европе.

    В четверг, 11 июня, Трамп назначил Клейтона директором национальной разведки. Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до 5 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту Герреро Флореса.

    «Террористы из «Тренд-де-Арагуа» больше не имеют убежища ни в Венесуэле, ни где-либо еще, и под моим руководством мы найдем этих злобных убийц и наркобаронов в любое время и в любом месте и отправим их в глубины ада, где им самое место», – написал американский президент в Trurh Social.

    Трамп предпринял ряд экстраординарных действий против банды, включая серию нападений на небольшие суда, которые его администрация обвинила в контрабанде наркотиков в Америку.

    По меньшей мере 207 человек погибли в результате нападений американских военных на лодки в восточной части Тихого океана и Карибском море с тех пор, как в начале сентября администрация Трампа начала преследовать тех, кого она называет «наркотеррористами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон предъявил обвинения экс-лидеру Кубы Раулю Кастро в убийстве американцев. Посольство КНР высмеяло политику США по борьбе с наркокартелями. США в марте начали военную операцию против наркокартелей в Эквадоре.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 03:45 • Новости дня
    Reuters узнало об отражении ВС США ударных дронов Ирана в районе Ормуза

    Reuters узнало об отражении ВС США ударных дронов Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США сбивают иранские ударные беспилотники в районе Ормузского пролива, сообщает источник агентства, несмотря на то, что Вашингтон и Тегеран заявляют о прогрессе в мирных переговорах.

    Вооруженные силы США сбили несколько иранских ударных беспилотников, направлявшихся в сторону Ормузского пролива, сообщил агентству Reuters в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

    Беспилотники представляли угрозу коммерческому трафику, заявил информатор.

    Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп предостерег Иран от новых обстрелов беспилотниками судов, пытающихся пересечь пролив, заявив, что Тегерану «лучше действовать сообща и быстро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком опубликованные иранской прессой условия сделки. Арагчи пообещал при необходимости решать вопросы в Ормузе «военным путем».


    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 20:37 • Новости дня
    Премьер Пакистана Шариф сообщил о согласовании мирной сделки США и Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что достигнут окончательный согласованный текст мирной сделки между США и Ираном.

    Глава пакистанского правительства Шехбаз Шариф официально подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана, передает РИА «Новости». Политик опубликовал соответствующее заявление на своей личной странице в социальной сети X.

    «Мы можем подтвердить, что достигнут окончательный согласованный текст сделки о мире», – подчеркнул премьер-министр.

    Шариф также отметил беспрецедентное сближение позиций двух государств. По его словам, сейчас пакистанская сторона тесно взаимодействует с американскими и иранскими дипломатами для скорейшей реализации всех намеченных планов и завершения необходимых формальностей.

    Президент США заявил об одобрении мирного соглашения иранским руководством.

    Двумя днями ранее американский лидер сообщил об окончательной готовности двустороннего документа.

    В начале июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал старт работы над финальными формулировками.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 02:51 • Новости дня
    Арагчи пообещал при необходимости решать вопросы в Ормузе «военным путем»

    Арагчи пообещал при необходимости применять вооруженные силы в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация в Ормузском проливе должна перейти в юрисдикцию международного права и измениться, но решение вопросов военным путем останется одним из вариантов, заявил глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи.

    «Естественно, мы не можем вечно контролировать пролив военными средствами. Потому что наши вооруженные силы присутствуют. Там, где это необходимо. Они будут вмешиваться военным путем, в этом нет никаких сомнений, и наш меч всегда будет присутствовать над Ормузским проливом», – сказал он в эфире Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

    Он отметил, что ситуация отличается от прошлого и если все хотят обеспечить транзит и судоходство, а также управление Ормузским проливом иначе, чем прежде, тогда должна быть создана правовая система, соответствующая международному праву.

    В этом же интервью Арагчи заявил о стратегической победе Ирана над противником и назвал одно обязательство США в меморандуме с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком  опубликованные иранской прессой условия сделки. Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 13:28 • Новости дня
    CNN: Иран затруднил возможность захвата запасов высокообогащенного урана

    CNN: Иран усложнил доступ к запасам высокообогащенного урана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские власти усилили защиту хранилищ обогащенного урана, обрушив тоннели и установив мины-ловушки на подходах к материалам, близким по уровню к оружейным, сообщили американские СМИ.

    Иранские власти усилили меры безопасности на объектах хранения обогащенного урана, передает INTERFAX.RU со ссылкой на телеканал CNN. «По словам пяти источников, знакомых с данными разведки США, за последние недели Иран резко нарастил усилия по блокированию доступа к урану, обогащенному до уровня, близкому к оружейному. Иранцы специально обрушивали туннели и устанавливали мины-ловушки на входах», – сообщил телеканал.

    Собеседники CNN оценили, что для США захват ядерных материалов теперь стал значительно сложнее, опаснее и дороже, чем месяц назад. По их словам, добраться до урана будет непросто даже иранским специалистам: им придется проводить разминирование и привлекать тяжелую землеройную технику.

    Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Вашингтон и Тегеран приблизились к соглашению об уничтожении и вывозе урана из Ирана. Однако от сторон продолжают поступать противоречивые сигналы об условиях возможной сделки, ее параметры остаются неясными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по вывозу урана из Ирана. Позже Трамп заявил о намерении Соединенных Штатов уничтожить высокообогащенный уран в случае его передачи Тегераном.

    Далее президент США потребовал немедленно уничтожить запасы иранского обогащенного урана на месте, в США или за границей под контролем американских ведомств.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 10:07 • Новости дня
    МИД ОАЭ опроверг тайную передачу Ирану миллиардов долларов

    Власти ОАЭ опровергли сообщения СМИ о передаче Ирану 3 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внешнеполитическое ведомство ОАЭ назвало полностью ложными слухи о переводе разблокированных активов Ирану.

    Дипломатическое ведомство ОАЭ выступило с официальным заявлением по поводу распространившихся слухов по поводу передачи денежных средств Ирану, передает РИА «Новости».

    «Объединенные Арабские Эмираты категорически опровергали сообщения, опубликованные некоторыми международными СМИ, утверждающие о переводе средств из ОАЭ в Исламскую Республику Иран, включая утверждения относительно 3 млрд долларов США», – пояснили представители МИД ОАЭ.

    В министерстве подчеркнули, что утверждения о высвобождении и транзите замороженных иранских фондов через территорию государства абсолютно необоснованны. Дипломаты настоятельно призвали журналистов доверять исключительно официальным источникам и воздерживаться от тиражирования непроверенных обвинений.

    Ранее сообщалось. что Объединенные Арабские Эмираты согласились освободить замороженные иранские средства на сумму более 10 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект сделки США с Ираном предусматривает разморозку активов исламской республики. Американские власти обязались предоставить Тегерану доступ к 12 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    Главное
    «Герани» уничтожили цех производства беспилотников ВСУ в Харьковской области
    Командование ВСУ сняло несколько комбригов из-за неудач в Константиновке
    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией
    «Алмаз-Антей» впервые показал портативный радар для перехвата дронов
    Орбан перечислил причины поражения партии на парламентских выборах
    «Друзья океана» рассказали подробности спасения раненого кита у Териберки
    В Башкирии мужчина убил подростка из-за пакета с продуктами

    Война с Ираном принесла США и выгоду, и проблемы

    Глава Белого Дома неожиданно заявил, что любит инфляцию. В США она показала значительный рост из-за повышения цен на нефть и удорожания бензина внутри страны. Для американских нефтяников это манна небесная, которая приносит десятки миллиардов дополнительных доходов. Однако для бизнеса и простых американцев это стало проблемой. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

    Перейти в раздел

    Пожар на авианосце доказывает деградацию ВМС США

    Начинают выясняться масштабы пожара, случившегося на новейшем американском авианосце «Джеральд Форд». Но главный вывод, который напрашивается по результатам ЧП, касается не одного корабля, а всей системы борьбы за живучесть, принятой в ВМС США. Какой она была на пике своих возможностей – и как деградировала. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации