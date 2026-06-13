Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
Трамп назвал сроки снятия блокады Ормузского пролива
Трамп анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после сделки с Ираном
Блокада Ормузского пролива будет снята после запланированного на воскресенье, 14 июня, подписания сделки США и Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.
По словам президента США, блокада Ормузского пролива будет снята после запланированного на воскресенье подписания сделки США и Ирана, передают РИА «Новости».
«Незамедлительно после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех», – сообщил глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что подписание исторической договоренности запланировано на завтрашний день.
Новое соглашение должно полностью закрыть Тегерану путь к обладанию ядерным оружием. По словам Трампа, иранские власти больше не хотят иметь подобное вооружение и не будут обладать им ни через покупку, ни через разработку или иную форму получения.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сообщил о высокой вероятности скорого завершения работы над меморандумом о взаимопонимании. Американский лидер также отмечал, что руководство республики уже одобрило подписание документа с Соединенными Штатами.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи допустил скорое оформление документа о взаимопонимании с Вашингтоном.
Американский лидер выразил уверенность в согласии Тегерана на отказ от ядерного оружия.
Глава Белого дома анонсировал открытие Ормузского пролива сразу после утверждения договора.