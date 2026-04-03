Американский штурмовик A-10 потерпел крушение в Персидском заливе

NYT: Американский штурмовик A-10 потерпел крушение в районе Персидского залива
Штурмовик A-10 ВВС США потерпел крушение в районе Персидского залива, при этом пилота удалось спасти, сообщает The New York Times.
По данным NYT, американский штурмовик A-10 Warthog потерпел крушение в районе Персидского залива. Единственный пилот аварийного самолета был благополучно спасен. Крушение произошло в пятницу в районе Ормузского пролива, примерно в то же время, когда поступили сообщения о падении другого боевого самолета США – истребителя F-15E над территорией Ирана, передает РИА «Новости».
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на осведомленные источники, что вооруженные силы США начали поисково-спасательную операцию после предполагаемого крушения истребителя в небе над Ираном.
Издание The Washington Post передавало со ссылкой на неназванных американских чиновников, что этим самолетом мог быть бомбардировщик F-15E с экипажем из двух человек.
Американский телеканал CBS News заявил о спасении одного из двух членов экипажа сбитого над Ираном истребителя США.
Корпус стражей исламской революции сообщил о поражении второго американского истребителя пятого поколения F-35 в воздушном пространстве Ирана.
Иранское агентство Tasnim сообщило о провале операции США по спасению пилота сбитого над Ираном истребителя F-35.