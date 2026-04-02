Шойгу спрогнозировал волну голода из-за кризиса на Ближнем Востоке
Миллионы людей могут столкнуться с голодом из-за перебоев в поставках продовольствия, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, предупредил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты в Москве.
По словам Шойгу, события, происходящие в странах Персидского залива, особенно в Иране, отражаются на экономике и логистике практически во всем мире, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что трудно предсказать последствия дефицита удобрений в разгар посевной кампании.
Шойгу отметил, что из-за нарушения логистики и дефицита продовольствия нищета и голод могут затронуть миллионы человек не только в Африке, но и на всем Ближнем Востоке.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал последствия конфликта на Ближнем Востоке непредсказуемыми.
Президент России Владимир Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19.