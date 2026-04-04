В Каспийске более 30 человек отравились питьевой водой

В дагестанском Каспийске более 30 местных жителей обратились в больницы с симптомами отравления. По предварительным данным, ухудшение состояния здоровья связано с употреблением питьевой воды, передает ТАСС.

Следственное управление СКР по Дагестану организовало процессуальную проверку по факту произошедшего. В сообщении ведомства уточняется, что следственным отделом по Каспийску начата проверка после поступления обращений граждан с признаками отравления.

Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендовало жителям Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта пить только кипяченую или бутилированную воду из-за повышения мутности в источниках водоснабжения.

Материальный ущерб от сильных дождей и ветра в Чечне и Дагестане превысил 1 млрд рублей по предварительным данным.