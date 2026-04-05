Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области

Украинские дети начали травлю военных на улицах после просмотра видео о действиях ТЦК
Tекст: Вера Басилая
Украинские школьники начали травить сотрудников территориальных центров комплектования и людей в военной форме после просмотра роликов о насильственной мобилизации, заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова.
Ольга Решетилова, занимающая пост военного омбудсмена, рассказала, что украинские школьники стали проявлять агрессию по отношению к военнослужащим после просмотра видео о работе ТЦК в TikTok, передает РИА «Новости». По ее словам, школьникибуквально начинают травить людей в военной форме на улицах.
«Это очень опасный звоночек, потому что детская психика не готова, и в первую очередь поддается российской пропаганде, и когда их подростковая агрессия направляется на военнослужащих, это требует нашего противодействия», – заявила Решетилова. Она подчеркнула, что такие видео, по ее мнению, являются российскими и оказывают негативное влияние на подростков.
Чиновница не уточнила, в чем именно выражается травля и агрессия со стороны школьников. Решетилова также обвинила родителей в пагубном влиянии на подростков, поскольку те обсуждают с детьми вопросы силовой мобилизации на Украине. Помимо этого, омбудсмен отметила рост агрессии в отношении сотрудников военкоматов со стороны уклонистов и дезертиров.
В качестве мер защиты сотрудников ТЦК Решетилова предложила реформировать процедуру мобилизации и наладить информационную политику, чтобы снизить уровень негативного отношения к военным.
Ранее на пляже в Одессе дети разыграли сценку с задержанием, пародируя работу сотрудников ТЦК на фоне всеобщей мобилизации и жестких рейдов военкомов.
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что изменение формата работы военкоматов не приведет к улучшению ситуации с мобилизацией на Украине.
Захарова назвала награждение Каллас орденом княгини Ольги сатанизмом
Tекст: Вера Басилая
Официальный представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала решение Владимира Зеленского вручить орден княгини Ольги I степени Кае Каллас, обвинив ее в поддержке гонений на церковь.
Захарова в своем Telegram-канале назвала сатанизмом награждение главы евродипломатии Каи Каллас орденом княгини Ольги I степени со стороны Владимира Зеленского. Она отметила, что Каллас, поддерживающая политику гонений на церковь на Украине, удостоена ордена, названного в честь святой равноапостольной Ольги, из рук, по ее словам, «нехристей», передает РИА «Новости».
Захарова подчеркнула, что политика Евросоюза не имеет ничего общего с христианскими ценностями, которыми славилась княгиня Ольга. По ее словам, власти на Украине фактически уничтожают православие в стране, а Каллас причастна к поддержке этих действий.
«А какое отношение убийственная для Украины политика Евросоюза имеет к наследию древнерусской княгини, которая стала первой правительницей Руси, принявшей христианство? Ольга заложила основы христианизации нашей страны: установила контакты с Византией, способствовала распространению веры и подготовила почву для Крещения Руси при её внуке князе Владимире в 988 году», – пишет официальный представитель МИД.
«Призывы ускорить мобилизацию, втягивание женщин в ВСУ, требования отказаться от мирных инициатив, превращение страны в инструмент войны до последнего украинца, разжигание ненависти и стимулирование коррупции», – привела Захарова список «заслуг».
«И теперь Каллас, поддерживающая политику гонений киевского режима на церковь, получает орден святой равноапостольной Ольги из рук нехристей. Сатанизм как он есть», – отметила Захарова («Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в России ).
Отмечается, что украинские власти проводят масштабные гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата, запрещая ее деятельность в ряде регионов под предлогом связей с Россией. СБУ возбуждает уголовные дела против духовенства, проводит обыски в храмах и монастырях, а суды выносят обвинительные приговоры представителям церкви, многие из которых находятся под арестом.
Ранее Захарова на встрече с военным духовенством обвинила западные государства в использовании киевского режима для уничтожения Украинской православной церкви.
Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?
Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
Tекст: Дмитрий Зубарев
Руководство Украины намерено напрямую обратиться к американскому народу и Конгрессу США с просьбой поставить ВСУ ракеты для систем ПВО Patriot, сообщила британская газета The Sunday Times.
Киев собирается обратиться к Конгрессу США и американскому народу с просьбой о поставках ракет для систем ПВО Patriot, передает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times. Обеспокоенность украинского руководства вызвана опасениями, что Вашингтон может приостановить дальнейшие поставки даже при наличии европейского финансирования.
По данным издания, запасы ракет Patriot быстро истощаются во всем мире, поскольку страны Персидского залива активно используют их для отражения иранских атак. Администрация США также ясно обозначила, что поддержка Киева больше не является для нее приоритетом.
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил: «У нас заканчиваются ракеты [для комплексов] Patriot. Мы пережили эту тяжелую зиму благодаря системам Patriot. Если мы останемся без этих жизненно необходимых ракет, у нас не останется ничего».
Президент Владимир Зеленский в интервью агентству AP отметил, что опасается сокращения поддержки на фоне войны в Иране. Он выразил мнение, что Украина больше не находится среди приоритетных направлений внешней политики США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал The Economist сообщил о потере приоритета Украины для США в поставках вооружений, включая системы Patriot. Зеленский в интервью CBS News обвинил США в отсутствии обещанных поставок комплексов Patriot на Украину. Телеканал CNN предупредил о возможном исчерпании в ближайшие недели запасов ракет для комплексов Patriot на Украине без новых поставок из США.
Песков: Россия не ставит дедлайнов по выводу войск из Донбасса
Tекст: Вера Басилая
Никаких дедлайнов по выводу украинских войск из Донбасса для Владимира Зеленского не устанавливалось, он сам должен принять решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Россия не ставит Владимиру Зеленскому дедлайнов по выводу войск с территории Донбасса. Песков подчеркнул, что вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса позволит урегулировать конфликт политико-дипломатическими методами, передает РИА «Новости».
«Для этого Зеленский должен взять на себя политическую ответственность и принять соответствующее решение. Никаких сроков здесь нет», – сообщил Песков.
Он также опроверг сообщения о якобы установленных Россией сроках для вывода украинских войск, назвав такую информацию неверной.
Владимир Зеленский заявил, что получил требование вывести вооруженные силы Украины из Донбасса в течение двух месяцев.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.
Песков заявил, что Владимир Зеленский должен принять решение о выводе украинских войск из Донбасса уже сегодня, он должен был еще вчера взять на себя такую ответственность, чтобы остановить эскалацию.
Матвиенко: Россия не станет похищать Зеленского, как США сделали с Мадуро
Tекст: Елизавета Шишкова
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия не станет похищать Владимира Зеленского, чтобы не потерять самоуважение.
Россия не планирует похищать Владимира Зеленского, как это делали США с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире программы «60 минут», передают «Вести».
По ее словам, подобное предложение не соответствует принципам России и противоречит ее статусу как одной из самых уважаемых стран мира.
«Вы предлагаете Зеленского, что ли, украсть? Вы не провоцируйте меня на ответ, что вот надо жахнуть, надо сейчас кого-то выкрасть. Это не наш стиль. Мы самая уважающая себя страна и уважаемая страна в мире. Если мы будем действовать такими методами, мы потеряем уважение к себе», – заявила Матвиенко.
Матвиенко также отметила, что подобные действия не принесут желаемого результата, приведя в пример действия США в отношении иранского аятоллы Али Хаменеи. По ее словам, эффект от подобных операций отсутствует, а негативный след в истории останется навсегда. Она подчеркнула, что Россия не намерена использовать такие методы в международной политике.
Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро. Россия настаивает на освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которых вывезли в США.
Медведев: Макрон после издевок Трампа принялся говорить умные вещи
Tекст: Антон Антонов
Президент Франции Эммануэль Макрон начал высказывать более взвешенные мнения о политике США после того, как подвергся критике со стороны американского лидера Дональда Трампа, возможно, в дальнейшем Макрон признает правоту России, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«После того как Трамп поиздевался над Макроном, тот так расстроился, что даже сказал умные вещи о том, что операция США в Иране – это бесполезная затея», – отметил Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Он также добавил, что если Трамп продолжит критиковать Макрона, тот может даже признать правоту России в конфликте с киевским режимом и бесполезность санкций против Москвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты США и Франции устроили громкий скандал в НАТО. Подобные разногласия западные эксперты расценивают как глубочайший кризис НАТО.
Депутат Саралиев рассказал о спасении бойцов ВС России из «серого плена» ВСУ
Tекст: Катерина Туманова
В ряде случаев на передовой СВО объявленные погибшими или пропавшими без вести российские военные оказывались в неофициальном плену и подвергались шантажу со стороны украинских подразделений, рассказал представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
«Сейчас у нас в работе несколько десятков случаев, когда российские военные были объявлены пропавшими без вести в зоне спецоперации, а спустя время на их родственников вышли люди, заявили, что их родные у них в плену, и начали их терроризировать – требовать большие суммы денег и угрожать их убить», – рассказал Саралиев РБК.
Вестей от таких военных могло не приходить по полгода и их признавали погибшими через суд, когда вдруг раздавался звонок или приходило видео со словами о том, что близкий человек жив.
По словам депутата, родственникам пропавших военных поступали сообщения и видео от лиц, удерживающих их близких, с угрозами и требованиями перевести крупные суммы денег.
В некоторых случаях родственников шантажировали обещаниями причинить вред пленным или заставить их совершить противозаконные действия, такие как поджог военкомата или торгового центра.
Саралиев отметил, что отдельные подразделения украинских сил используют таких неучтенных пленных для обмена или шантажа. На предоставленных видео пленные подтверждали свою личность и называли актуальную дату, при этом фон и обстановка на записях у многих совпадали, что говорит о содержании их в одном месте.
«Спецслужбы Украины после нашего обращения нашли российского бойца в плену на передовой. Его маму кошмарили те, кто его взял в плен. Нашего бойца перевели в официальный лагерь для военнопленных, оповестили Международный комитет Красного Креста, и он уже сообщил матери, что ее сын в официальном плену. Боец записал для нее видео 8 марта, рассказал, что с ним все хорошо, и мы ей его отправили», – рассказал он о последнем успешном случае перевода военного из «серого» плена в официальный.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правозащитники рассказали о пытках военнопленных российских военнослужащих в украинских больницах. Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил, что украинские боевики выпускали собак на российских военнопленных. Россия и Украина начали работу по обмену военнопленными к Пасхе.
В результате воздушной атаки на Таганрог один человек погиб и четверо пострадали
Tекст: Антон Антонов
В результате ночной воздушной атаки на Таганрог погиб один человек, четверо, в том числе иностранец, пострадали, повреждения получило коммерческое судно под иностранным флагом, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла трагические последствия. В Таганроге – один человек погиб, четверо пострадали – трое жителей Таганрога и один гражданин иностранного государства», – сообщил Слюсарь в Max.
По данным медиков, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Власти выразили соболезнования семье погибшего и пообещали помощь родным.
В ходе атаки была повреждена коммерческая инфраструктура – пострадали складские помещения логистической компании, где возник пожар. Людей эвакуировали, возгорание удалось локализовать.
Отражены и уничтожены беспилотники в акватории Таганрогского залива Азовского моря, а также в Чертковском и Шолоховском районах области.
В акватории залива от попадания обломков дрона повреждено коммерческое судно под иностранным флагом, на нем возник пожар, который к настоящему времени локализован. Сухогруз находился в нескольких километрах от берега.
В регионе объявлена беспилотная опасность и продолжаются мероприятия по отражению воздушной угрозы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тольятти в результате ночной атаки беспилотников пострадал работник промышленного предприятия.
Захарова рассказала о потрясении от слов Буша-младшего об убийствах русских
Tекст: Антон Антонов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что слова экс-президента США Джорджа Буша-младшего с призывом убивать русских потрясли ее.
Захарова выступила на медиафоруме «Юнкор» и вспомнила о разговоре Буша с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) в мае 2022 года.
«Один из пранков, который меня потряс. <...> Это тот человек, который пожимал руки главам государств, в том числе нашей страны, заверял в том, что они хотят выстраивать с нами прагматичные отношения сотрудничества, что-то обещал», – приводит ее слова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году Буш-младший заявил, что миссия Украины – уничтожить как можно больше русских войск. Думая, что общается с Владимиром Зеленским, Буш-младший сказал: «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск». Буш-младший занимал пост президента США с 2001 по 2009 год.
Белый дом не включил поддержку Украины в бюджет США на 2027 год
Tекст: Вера Басилая
Подготовленный к рассмотрению проект федерального бюджета США на 2027 год не предусматривает для Украины ни финансовой, ни военной, ни гуманитарной поддержки.
В опубликованном проекте бюджета США на 2027 год отсутствуют какие-либо упоминания о помощи Киеву, включая финансовую, военную и гуманитарную поддержку, передает РИА «Новости». В 92-страничном документе слово «Украина» не упоминается ни разу.
Администрация президента США не предусмотрела выделение средств для Киева, а также не заложила передачу вооружения или боеприпасов. В проекте также не нашлось места для гуманитарной помощи Украине в 2027 году.
Таким образом, на этот период Вашингтон не планирует каких-либо форм поддержки Киева, говорится в документе.
Белый дом планирует увеличить военный бюджет США до рекордных 1,5 трлн долларов в 2027 году.
Президент США сообщил о прекращении прямой финансовой поддержки Киева и передаче вооружений через НАТО.
Европейские политики опасаются прекращения американской военной помощи киевскому режиму, если Евросоюз не поддержит действия Вашингтона на Ближнем Востоке.
В то же время Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполнил обещание по предоставлению Киеву финансовой помощи в размере 90 млрд евро.
«Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал новый пик агрессии Северной Европы
Tекст: Илья Абрамов
Мартовский «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД зафиксировал рекордный уровень враждебности со стороны стран Прибалтики и Финляндии. Их агрессивные действия позволили им впервые обогнать многократных лидеров – Францию и Германию. При этом наблюдаются и некоторые положительные тенденции: враждебность со стороны США продолжает снижаться.
Согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордных значений. Тенденция к росту агрессии со стороны государств Прибалтики и Скандинавии наметилась еще в феврале, однако к настоящему моменту она находится на пике.
Первое место с результатом 90 очков из 100 заняла Латвия. Такой результат стал возможен благодаря методологическому нововведению проекта – спецбаллам, которые начисляются за чрезвычайно враждебные действия, не предусмотренные основной системой оценки. Прибалтийской республике были начислены дополнительные 20 баллов.
Поводом для этого серия инцидентов с украинскими БПЛА, которые следовали в сторону России через территорию Латвии. Правительство страны официально заявило, что не предпринимало попыток сбить дроны, поскольку не видело в них угрозы. Схожим образом повели себя и государства, занявшие вторую позицию с результатом 85 очков: Литва, Эстония и Финляндия. Им также было начислено 20 спецбаллов.
На третьей позиции расположились Германия и Франция (75 баллов). Оба государства продолжали передавать Украине вооружения, направлять средства на поддержку ВСУ и участвовать в учениях НАТО у российских границ. Примечательно, что Германия впервые за несколько месяцев опустилась в нижнюю часть первой тройки.
Бельгия, набрав 70 очков, оказалась на четвёртой строке. Страна продемонстрировала один из самых высоких результатов по линии санкционно-экономического давления: в начале марта Брюссель захватил нефтяной танкер, который, по утверждению властей, принадлежит якобы «теневому флоту» России. Кроме того, Брюссель согласовал с Украиной совместное производство БПЛА.
Замыкают пятрку Нидерланды и США (60 баллов). Первые направили ВСУ дополнительные бронетранспортры YPR-765, а также продолжают участвовать в совместной инициативе НАТО и США PURL по закупке американского вооружения для Киева. Вашингтон, в свою очередь, принял решение о продлении санкций против Москвы ещ на один год.
Шестая позиция досталась сразу пяти государствам: Британии, Испании, Польше, Португалии и Румынии. Все они получили по 55 очков. Каждая из перечисленных стран в той или иной мере оказывала финансовую поддержку Украине. Следом, набрав 50 баллов, идут Италия, Канада и Швеция. Оттава и Стокгольм, в частности, приняли участие в учениях НАТО Cold Response.
Восьмое место (45 очков) заняла Болгария. При этом София стала лидером по дипломатической враждебности. Как напоминает РБК, страна выдала США двух россиян, подозревающихся в обходе западных санкций, несмотря на возражения Москвы. На девятой строке с результатом 40 баллов оказались Австралия, Греция, Дания и Новая Зеландия.
Все эти страны, за исключением Новой Зеландии, принимают активное участие в инициативе PURL. На последнем месте расположились сразу пять государств: Люксембург, Норвегия, Северная Македония, Хорватия и Чехия (35 очков). Таким образом, по сравнению с февралм разброс между первой и последней позицией в таблице увеличился на пять баллов.
Все эти акторы, за исключением Веллингтона, принимают активное участие в инициативе PURL. На последнем же месте расположились сразу пять государств: Люксембург, Норвегия, Северная Македония, Хорватия и Чехия (35 очков). В сравнении с февралем, разброс между первой и последней позицией в таблице увеличился на пять баллов.
Наименьший показатель враждебности продемонстрировали шесть правительств: Андорра, Багамские Острова, Микронезия, Монако, Сан-Марино и Тайвань (5 очков). Таким образом, наибольший рост индекса показали государства, усилившие военную помощь Украине, – в первую очередь Латвия, Литва, Финляндия и Эстония.
Помимо них в поддержке ВСУ также «отличились» Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Румыния и Франция. В плане санкционного давления наиболее агрессивно проявили себя Брюссель, Париж и Стокгольм.
Украинские военкомы под Ровно распылили газ в машине с беременной женщиной
Tекст: Антон Антонов
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) под Ровно применили газ в автомобиле, где находилась беременная женщина, сообщили украинские СМИ.
Газ был использован в попытке заставить выйти из машины мужчину, который отказывался им подчиниться и покинуть автомобиль. «Сотрудники ТЦК под Ровно брызнули газом в машину, где сидела беременная женщина», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.
После применения газа мужчину вытащили из автомобиля и силой затолкали в микроавтобус. Женщина жаловалась и кричала, что не может дышать. Она также сообщила, что беременна, однако сотрудники военкомата начали над ней подшучивать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Луцке беременная женщина пострадала, когда пыталась не дать сотрудникам территориального центра комплектования забрать мужчину.
Сотрудник территориального центра комплектования в городе Вишневое под Киевом толкнул беременную женщину во время мобилизации. В городе Ровно сотрудник ТЦК обрызгал из газового баллончика двух женщин, одна из которых была с малолетним ребенком.
Дацик рассказал подробности гибели сына Ярослава в зоне СВО
Tекст: Антон Антонов
Участвующий в спецоперации российский боец ММА Вячеслав Дацик рассказал, что его сын погиб в зоне СВО от сильной кровопотери после атаки дрона.
Дацик рассказал, что его сын получил смертельные осколочные ранения во время выполнения боевой задачи, когда группа попала под удар беспилотника. «Осколки от БПЛА попали в ноги. Парни их ему бинтовали. А ранение под мышкой и в боку сразу не заметили, не поняли, что кровь льет оттуда, а не с ног. Ярик умер от потери крови, как говорят на фронте, «вытек«, – рассказал он в интервью NEWS.ru.
Молодой человек нес ящик со снарядами и не бросил его даже во время атаки БПЛА. «Они увидели вээсушный дрон, стреляли по нему из калашей, но попасть тяжело», – рассказал он. Вячеслав Дацик уточнил, что один из осколков попал сыну под сердце, другой – в плечо. «Ударило туда, где не было брони», – отметил он.
Отец погибшего сообщил, что узнал о трагедии спустя два дня после случившегося. Тело Ярослава было доставлено из Мелитополя в Ростов-на-Дону при содействии сослуживцев. Дацик-старший выразил благодарность за помощь в транспортировке.
Также он рассказал, что российские бойцы уже мстят ВСУ за гибель Ярослава, уничтожая украинские дроны и позиции. Дацик-старший подчеркнул, что после утраты сына помогает держаться месть: «Месть, только месть».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне специальной военной операции погиб 21-летний сын бойца ММА Вячеслава Дацика Ярослав. Сам Вячеслав Дацик находится в зоне спецоперации с 2023 года. Боец также получил ранение при выполнении боевой задачи в 2024 году. Дацик не собирается прекращать участие в СВО после смерти сына. Он пообещал отомстить за погибшего на СВО Ярослава.
Матвиенко: Россия не будет flexible для открывающих ВСУ воздушное пространство
Tекст: Антон Антонов
Москва не будет проявлять гибкость по отношению к странам ЕС, открывающим ВСУ воздушное пространство для ударов по России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» ИС «Вести» отметила, что Россия сталкивается с террористическими актами, атаками на энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты и людей, передает ТАСС.
«Мы не будем flexible [«гибкими» – англ.] для всех, мы не будем поддаваться угрозам европейцев или кого-либо. Мы сделали очень жесткие предупреждения этим странам», – сказала она.
По словам спикера, Литва уже заявила, что не давала Украине разрешения на использование своего воздушного пространства для пролета дронов. Она добавила, что страны ЕС осознали последствия подобных действий и теперь будут осторожнее, хотя публично об этом не заявят: «Я думаю, они сейчас отползут. Вслух не скажут, но отползут».
Кремль пригрозил мерами, если страны ЕС дали Украине коридор для ударов по России.
Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Стамбул
Tекст: Вера Басилая
Владимир Зеленский прибыл в Стамбул с неанонсированным визитом для обсуждения перемирия на Украине, сообщила администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
По информации администрации президента Турции, в ходе визита планируется обсудить перспективы переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, а также двусторонние отношения между Киевом и Анкарой, передает РИА «Новости».
Глава управления по коммуникациям президента Турции Бурханеттин Дуран уточнил, что во время встреч в Стамбуле, планируется обсудить вопросы двусторонней повестки дня с Украиной, усилия по установлению перемирия и достижению прочного урегулирования в рамках Стамбульского процесса.
Турецкие СМИ показали кадры приземления самолета украинского лидера в аэропорту Стамбула. Согласно информации из программы президента Турции, Зеленского официально встретят, после чего в рабочем офисе Эрдогана Долмабахче пройдут двусторонние переговоры.
По итогам переговоров в Стамбуле проведение пресс-конференции не предусмотрено.
Стоит отметить, что накануне, в пятницу, по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор между Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы обсуждались вопросы, связанные с возможным урегулированием конфликта на Украине.
Турецкий президент Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что нападения на гражданские суда в Черном море подрывают стабильность региона.
Кризис на Ближнем Востоке может вызвать волну строительства новых трубопроводных систем в обход Ормузского пролива. Обсуждается сразу несколько подобных проектов. Почему же до сих пор страны Персидского залива почти ничего в этом плане не сделали, понимая уязвимость экспорта через Ормуз?
Подробности
Подробности
Подробности
Подробности
Подробности
По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».
В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.
Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.
Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.
«Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.
В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.
Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.
Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.