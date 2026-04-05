Глава Токсовского городского поселения в Ленобласти арестован по делу о взятке

Суд в Петербурге арестовал главу Токсовского городского поселения Иванова

Tекст: Антон Антонов

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Иванова, обвиняемого по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Мера пресечения определена сроком до 31 мая. Иванов выступал против заключения под стражу и ходатайствовал о назначении домашнего ареста, передает РИА «Новости».

По данным следствия, Иванов, а также Сергей Бенера, который ранее занимал должности заместителя главы и помощника, вместе с другими лицами с ноября 2024 по апрель 2026 года получили взятку в размере 30 млн рублей от генерального директора одной из фирм. Средства были переданы за предоставление в аренду земельного участка в Токсовском городском поселении.

Ранее судом уже была избрана мера пресечения для Бенеры, которому определили домашний арест до 31 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СК сообщал, что задержаны глава администрации Токсовского городского поселения Ленинградской области, его заместитель и помощник. Следствие расследует дело о получении ими многомиллионной взятки.