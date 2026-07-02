Набиуллина заявила об отсутствии переохлаждения российской экономики

Tекст: Елизавета Шишкова

«Да, есть неравномерность, есть проблемы структурные и в определенных отраслях, но где спроса не хватает, а есть предложение. Прежде всего, там, где у нас есть ограничения по экспорту», – подчеркнула руководитель регулятора, передает ТАСС.

По ее словам, многие производственные мощности создавались специально для выпуска экспортной продукции, что сейчас ощущается в некоторых сферах. Набиуллина отметила, что подобные процессы являются показателями глубокой структурной перестройки, когда одни отрасли стремительно растут и испытывают нехватку ресурсов из-за высокого спроса, а другие сталкиваются с его недостатком.

Накануне глава регулятора призвала аккуратно пользоваться термином об экономическом переохлаждении.

В опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки Центробанк не нашел оснований для подобных заявлений.

При этом руководитель Сбербанка Герман Греф отметил необходимость преодоления переохлаждения российской экономики.