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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    5 комментариев
    17 августа 2026, 02:16 • Новости дня

    Экс-глава ЦУР и Пентагона призвал НАТО к «четким красным линиям» с Россией

    Экс-глава ЦУР и Пентагона призвал НАТО к «четким красным линиям»

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший глава Пентагона и экс-глава ЦРУ Леон Панетта видит вокруг массу сигналов, доказывающих, что угроза от Россия якобы становится все больше, поэтому НАТО и ЕС следует защищаться соответствующим образом.

    Панетта заявил, что Россия регулярно испытывает на прочность обороноспособность Европы и считает, что «ужасающий сценарий» с военными действиями России на территории ЕС вполне вероятен.

    «НАТО должен быть бдительным. Россия продолжит испытывать обороноспособность альянса», – заявил он в интервью Bild.

    По словам Панетты, главное – не показывать России ни намека на слабость, так как в противном случае, если Россия почувствует слабость в НАТО и США, она «продолжит провоцировать и наносить удары», предупредил Панетта, добавив, что Запад должен провести четкие красные линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Корчунов заявил о необходимости сдерживания НАТО и Германии вместо России. Замглавы МИД Грушко заявлял о реальной подготовке стран НАТО к военному столкновению с Москвой. Бывший премьер-министр Венгрии Орбан заявлял, что европейские лидеры нацелены начать войну с Россией к 2030 году.



    14 августа 2026, 18:33 • Новости дня
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    @ Rosatom/Global Look Press

    Китай начал активно осваивать Северный морской путь, рассматривая его как перспективный маршрут для торговли с Россией и Европой, а Южная Корея уже готовится провести по нему первый тестовый рейс. Пекин стремится закрепиться на арктическом направлении, особенно после нормализации геополитической обстановки.

    Для Китая интерес к Северному морскому пути является частью более широкой стратегии расширения присутствия в Арктике, пишет CNN. Еще в 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Полярного шелкового пути» – арктического продолжения китайской инициативы «Пояс и путь». Предполагалось, что новый маршрут позволит расширить экономическое присутствие Китая в регионе и связать его с Россией, странами Северной Европы и другими направлениями.

    При этом первоначальные планы Пекина по масштабным инвестициям в арктические порты и инфраструктуру не были реализованы в полном объеме. Сложные ледовые условия и короткий навигационный сезон сдерживали развитие маршрута. Но в нынешнем сезоне уже не менее шести китайских судоходных компаний планируют совершить более 50 рейсов по маршруту. Большинство из них связывает Китай и Россию, а перевозки включают контейнерные, наливные и многоцелевые суда.

    Одновременно Пекин расширяет использование Северного морского пути для доставки российских энергоресурсов. Маршрут становится одним из каналов поставок российского сжиженного природного газа в Китай.

    Следующим этапом для китайских компаний становится развитие регулярных перевозок между Китаем и Европой. Судоходная компания Sea Legend должна запустить первый регулярный сезонный контейнерный сервис по Северному морскому пути. Заявленное время в пути составляет около 20 дней – примерно вдвое меньше стандартного маршрута через Суэцкий канал.

    Перевозчик рассчитывает со временем перейти к круглогодичной навигации и доставлять в Европу китайские электромобили и гибридные автомобили, литиевые батареи и оборудование для солнечной энергетики. Еще одна китайская компания, New New Shipping, уже развивает сообщение между Китаем и российским Мурманском.

    При этом интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Южнокорейская судоходная компания PanStar готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен ранее заявил, что страна намерена «лидировать в открытии эпохи Северного морского пути».

    В Китае считают, что накопленный опыт работы на маршруте может обеспечить местным компаниям преимущества в будущем. Старший научный сотрудник Института международных стратегических и безопасностных исследований в Шанхае Чжао Лун заявил, что китайские перевозчики уже получили определенный сравнительный перевес благодаря присутствию в Арктике.г Говоря о периоде, «когда геополитическая ситуация нормализуется», он спрогнозоровал, что «тогда будет еще одна волна китайских компаний, которые пойдут в Россию и будут больше инвестировать в российскую Арктику».

    Таким образом, Пекин, отмечает CNN, стремится закрепиться на Северном морском пути еще до того, как маршрут сможет стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок по российской арктической трассе одновременно дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции «Полярного шелкового пути».

    Пока Северный морской путь остается сложным маршрутом. На его работу влияют ледовая обстановка, высокая стоимость перевозок из-за необходимости ледокольного сопровождения на отдельных участках. Однако сокращение площади арктического льда в перспективе может увеличить продолжительность навигации и расширить возможности для международной торговли.

    На этом фоне Китай стремится занять выгодные позиции заранее, рассчитывая, что после нормализации геополитической обстановки его опыт позволит расширить инвестиции в российскую Арктику и претендовать на одну из ведущих ролей в развитии Северного морского пути.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о запуске регулярного еженедельного контейнерного маршрута из КНР в Европу через Северный морской путь.

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    16 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине

    Эксперт Джерелиевский: Европа будет наращивать поставки дальних дронов ВСУ вместо ракет

    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    @ Martin Pedaja/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Беспилотники значительно дешевле и проще в производстве, нежели крылатые ракеты. Кроме того, они менее заметны для систем ПВО. Поэтому Европа будет делать упор именно на этот тип вооружения при подготовке военных поставок для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее стало известно, что Украина использует британские БПЛА для ударов по России.

    «В своих атаках на территорию России противник в последнее время делает упор именно на дальние беспилотники. А вот просьбы Киева к Европе о поставках крылатых ракет стали звучать ощутимо меньше», – сказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

    По его словам, эта тенденция легко объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего, БПЛА значительно дешевле крылатых ракет, а также проще в производстве. «Однако для достижения сопоставимого результата требуется в разы больше беспилотников», – поясняет аналитик. Также БПЛА, указывает спикер, «относятся к менее эскалационным вооружениям, нежели ракеты»: «Во всяком случае, в этом уверены европейцы».

    Помимо того, стоит учитывать ограниченный ракетный потенциал Европы. Те же США хотя и пытаются найти способ выпускать дешевые снаряды, пока сталкиваются с трудностями на этом направлении. Более того, Штатам и самим нужны ракеты на фоне ситуации на Ближнем Востоке. А у Европы ощущается дефицит этого типа вооружений, некоторые страны по своим причинам не намерены передавать ракеты ВСУ.

    Еще она причина, почему противник делает ставку на дальние беспилотники – их способность идти на сверхмалых высотах, что затрудняет процесс обнаружения, добавляет Джерелиевский. «Да, некоторые ракеты тоже способны идти на такой высоте, но далеко не все. И для их обнаружения нужны самолеты ДРЛО или системы РЛС, поднятые на аэростатах. А вот обеспечить малозаметность дронов значительно легче», – рассуждает он.

    На этом фоне нет сомнений в том, что европейцы будут наращивать производство и передачу таких беспилотников противнику. «Вместе с тем, БПЛА создаются не только для Украины, но и в силу того, что Европа активно готовится к войне с Россией и пытается создать на своих складах определенный запас вооружений», – говорит собеседник.

    Делая вывод, Джерелиевский отметил – Европа продолжает действовать в своем привычном стиле. Так, европейцы объявляют о планах подготовить якобы проект мирного договора, но в тоже время наращивают производство и поставки оружия ВСУ.

    «Я бы этот мирный план априори ставил в кавычки, потому что ни о каком мире там речи не идет. Из-за морской блокады Украины, последовательного уничтожения инфраструктуры и поражений на фронте европейцы хотели бы дать передышку ВСУ. Но им это необходимо исключительно для подготовки Украины к новому витку противостояния, а не для решения сложившегося кризиса», – заключил Джерелиевский.

    Ранее британская The Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ сообщила, что Украина начала применять британские дроны для ударов по России. Отмечается, что такие аппараты используются уже около полугода.

    «Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – пишет издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

    Напомним, в июне минобороны Британии анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников. В то же время Владимир Зеленский заявлял о планах построить завод беспилотников в Британии.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках беспилотников для атак на российские регионы.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    14 августа 2026, 08:05 • Новости дня
    Стубб призвал Европу скорее наладить диалог с Россией
    Стубб призвал Европу скорее наладить диалог с Россией
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам следует восстановить дипломатические контакты с Москвой в течение ближайших двух месяцев для нормализации международной обстановки, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Финский лидер отвечая на вопросы читателей детского журнала Koululaisen, подчеркнул важность скорейшего восстановления политических связей с Россией, передает канал «360».

    «Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт», – заявил президент Финляндии.

    По мнению Стубба, переговорный процесс необходимо вести в тесной координации с другими европейскими странами. При этом политик отметил важность выстраивания диалога не только на общеевропейском, но и на двустороннем уровне.

    В июне президент Финляндии Александр Стубб признал неизбежность поддержания политических отношений с Россией.

    Финский лидер выразил готовность представлять интересы Евросоюза на будущих переговорах с Москвой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к дипломатическому разговору с европейцами.

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    14 августа 2026, 20:36 • Новости дня
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западная общественность не реагирует на проведение в центре Европы церемонии, посвященной одному из основателей Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) Евгению Коновальцу.

    «С этими упырями все ясно. Но вот упорное нежелание чувствительной к нарушениям этики и морали либеральной общественности поражает больше всего», – сказала Захарова в комментарии ТАСС.

    По ее словам, в центре Европы состоялась «нацистская месса», однако западные правозащитные организации и представители либеральной общественности не стали публично осуждать это мероприятие.

    «В центре Европы проходит нацистская месса – вся правочеловеческая западная рать безмолвствует», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее стало известно о доставке на Украину останков Коновальца. В конце мая нидерландское издание Binnenlands Bestuur сообщало, что посольство Украины в Нидерландах обратилось в муниципалитет Роттердама с запросом о передаче останков киевским властям для последующего перезахоронения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины распорядилось перенести останки Евгения Коновальца из Роттердама под Киев.

    Позже специалисты провели эксгумацию праха основателя террористической организации на нидерландском кладбище.

    Между тем, посольство России в Нидерландах жестко осудило потворствование Гааги неонацистским устремлениям киевских властей.

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    14 августа 2026, 12:34 • Новости дня
    Экономист оценил риски приостановки придунайских АЭС

    Экономист Лизан: Остановка придунайских АЭС создаст дефицит электроэнергии в Юго-Восточной Европе

    Экономист оценил риски приостановки придунайских АЭС
    @ Zsolt Szigetvary/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина в июле стала нетто‑экспортером электроэнергии. Страна остается едва ли не единственным источником поставок для Румынии за пределами ЕС. Однако такой экспорт – явление временное: сокращение светового дня и удары ВС России по объектам энергетики быстро сведут излишки к нулю, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Бухарест задумался об импорте электроэнергии из-за обмеления Дуная.

    «За пределами Евросоюза есть, пожалуй, только одна страна, из которой та же Румыния может импортировать электроэнергию – это Украина», – считает экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, что республики связаны единой энергосетью. Поскольку на Украине не так жарко, как в ряде европейских государств, а также работает часть ТЭЦ и объектов возобновляемой энергетики (ВЭ), излишки электроэнергии могут «сцеживаться» в Румынию, уточнил эксперт.

    По его словам, по итогам июля Украина даже стала нетто-экспортером электроэнергии. Но, отметил Лизан, это временное явление. «Излишки электроэнергии сойдут на нет. Во-первых, сокращается продолжительность светового дня, а следовательно, постепенно будет снижаться выработка на солнечных электростанциях и одновременно расти потребление электроэнергии внутри страны», – пояснил спикер.

    «Во-вторых, ВС России продолжат наносить системные удары по украинским объектам энергетики. В результате электроэнергетический экспорт просто будет невозможен», – добавил аналитик. Как полагает Лизан, если после аномальной жары в Европу не придут дожди, которые наполнили бы реки и пруды-охладители АЭС, то положение Румынии, Венгрии и других придунайских стран ухудшится еще больше.

    «Им окажется неоткуда импортировать электроэнергию. В такой ситуации местным властям не останется ничего другого, кроме как ужесточать ограничения потребления электроэнергии для промышленных предприятий, а в худшем случае – вводить меры для бытовых потребителей. Но я думаю, что до такой крайности дело все же не дойдет», – рассуждает экономист.

    Отдельное внимание собеседник обратил на сомнения венгерского руководства в возможности строительства АЭС «Пакш-2» из-за обмеления Дуная. «Чем вызваны метания премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, непонятно. Они могут быть связаны с внутриполитической обстановкой, желанием бороться с «тяжелым наследием» предшественников или попыткой сторговаться с Россией», – перечислил спикер.

    «Как бы то ни было, поднятый Мадьяром вопрос – не для публичных размышлений. Ему вместо этого следовало бы проявить конструктивность и отправить запрос «Росатому» с просьбой на текущем этапе работ скорректировать проект, чтобы подстраховаться в связи с возможным повторением снижения уровня воды в Дунае», – считает Лизан. Он напомнил, что есть технологии сухих градирен, которые применяются, в частности на строящейся в Египте АЭС «Эль-Дабаа».

    Ранее стало известно, что уничтожение подводных скал в русле обмелевшей реки Дунай не помогли Румынии предотвратить остановку единственной в стране АЭС «Чернаводэ». В четверг государственный оператор Nuclearelectrica начал отключать второй реактор станции. Первый энергоблок прекратил работу в конце июля.

    «Решение остановить энергоблок № 2 вызвано продолжающимся значительным снижением уровня воды в реке Дунай. В зависимости от прогнозов насчет уровня воды в Дунае специалисты АЭС примут решение о возобновлении работы энергоблоков, уделяя первостепенное внимание всем показателям ядерной безопасности», – говорится в сообщении Nuclearelectrica.

    Два реактора АЭС обеспечивали примерно 20% энергопотребления в Румынии. Чтобы компенсировать эту потерю, министерство энергетики приняло решение расконсервировать одну из групп ТЭЦ в городе Ровинарь, работающей на угле, а также использовать дополнительные мощности гидроэлектростанций. Власти республики также задумались об импорте электроэнергии.

    «После отключения второго реактора АЭС национальная энергосистема сохраняет стабильность. Максимальное потребление 13 августа составило около 6,9 тыс. мегаватт, тогда как доступная трансграничная мощность для импорта достигает примерно 4 тыс. мегаватт. Возможный импорт в вечерние часы не превысит 2,3 тыс. мегаватт», – отмечается в сообщении минэнерго.

    Обмеление Дуная повлияло и на работу венгерской АЭС «Пакш». На станции работают две турбины из восьми. АЭС вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо 2000 МВтч. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр из-за обмеления реки Дунай поставил под сомнение экологическое разрешение, выданное для совместного с «Росатомом» строительства АЭС «Пакш-2».

    «Ведь если первоначальная АЭС «Пакш» не может при таком уровне воды обеспечить работу охлаждающего канала, то как можно было бы обеспечить работу АЭС «Пакш-2»?», – сказал он. Политик сообщил, что Будапешт изучает вариант полного пересмотра финансовой стратегии строительства новой станции, что может повлиять на сроки окончания работ.

    Кроме того, беспрецедентное падение уровня воды в реке Дунай зафиксировано в районе болгарского города Русе. Показатели упали до отметки 118 сантиметров ниже нулевого уровня. Болгарское министерство энергетики допускало, что АЭС «Козлодуй» может сократить выработку электроэнергии или даже приостановить работу. Президент Сербии Александр Вучич предупредил о риске полной остановки речного судоходства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с какими последствиями столкнется Киев и как европейские государства будут выходить из нового кризиса.

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    14 августа 2026, 11:23 • Новости дня
    Аномальная жара превратила Европу в зону масштабных лесных пожаров

    Европу накрыла пятая за лето волна аномальной жары

    Аномальная жара превратила Европу в зону масштабных лесных пожаров
    @ Alberto Diaz/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европы охватила пятая за год волна аномальной жары, спровоцировавшая масштабные лесные пожары и массовую эвакуацию местных жителей.

    Рекордные температуры и сильная засуха привели к многочисленным природным возгораниям во Франции и Британии, передает Associated Press.

    Во французском регионе Ланды пожар в лесных массивах заставил эвакуировать более 500 человек из города Люглон. Ранее вблизи Бордо огонь уничтожил леса и вынудил покинуть дома четверть миллиона местных жителей.

    В Британии после самого жаркого дня в году зафиксированы возгорания в Уэст-Мидлендсе, где сгорели несколько домов. Начальник пожарной службы Саймон Тухилл заявил: «Это один из самых значительных инцидентов, с которыми когда-либо сталкивалась пожарная служба региона». В Англии и Уэльсе с начала года зарегистрировано 1017 лесных пожаров.

    Температура на западе Лондона достигла 38,1 градуса. Во Франции столбики термометров приблизились к 41 градусу, пишет The New York Times.

    В Северной Греции по морю эвакуировали более 300 отдыхающих и жителей из-за возгорания в сосновом лесу.

    Жара вызвана зоной высокого давления, известной как тепловой купол. Ожидается, что она сместится в Центральную Европу. По данным Европейской системы информации о лесных пожарах, в ЕС в текущем году выгорело более 566 тыс. гектаров территорий, что вдвое превышает средний показатель за 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедший июль стал самым жарким месяцем во Франции за всю историю метеорологических наблюдений.

    К середине прошлого месяца огонь уничтожил в стране свыше 42 тыс. гектаров леса.

    В ходе ликвидации этих масштабных возгораний пострадали 126 сотрудников спасательных служб.

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    15 августа 2026, 11:44 • Новости дня
    Журналистка Форсне: Швеция в глазах России является воюющей стороной на Украине
    Журналистка Форсне: Швеция в глазах России является воюющей стороной на Украине
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Швеция в глазах России является одной из воюющих сторон в конфликте на Украине, заявила журналистка Крис Форсне.

    Выступая в эфире телеканала SwebbTV, обозреватель Крис Форсне подвергла резкой критике внешнюю политику государства, передает РИА «Новости».

    «Мы входим в НАТО и ЕС, выделяем Киеву 150-160 млрд, предоставляем им много оружия, а сейчас захватываем суда, чтобы передать их Украине. Таким образом, без учета мнения шведского народа, мы сегодня являемся воюющей страной», – сказала она.

    Журналистка также обвинила власти в пиратской деятельности против России. Она подчеркнула, что постоянные провокации неизбежно приведут к тому, что Москва начнет воспринимать скандинавскую страну исключительно в качестве врага.

    На прошлой неделе Верховный суд Швеции утвердил решение о конфискации сухогруза, обвинявшийся Украиной в вывозе зерна из российского Крыма.

    Стокгольм готовится поставить Киеву несколько боевых самолетов Jas Gripen 39.

    Семья шведских магнатов Валленбергов курирует поставки вооружения на Украину.

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    15 августа 2026, 12:42 • Новости дня
    Немецкий эксперт призвал ФРГ серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов

    Эксперт Браке призвал ФРГ и ЕС серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов

    Немецкий эксперт призвал ФРГ серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европе и Германии следует серьезно отнестись к заявлениям президента Владимира Путина об ответных мерах на попытки захвата торговых судов, поскольку это грозит значительными экономическими издержками, заявил старший научный сотрудник аналитического центра Боннского университета Мориц Браке.

    Браке в интервью газете Bild призвал Германию и Европу обратить пристальное внимание на предупреждения Москвы. «К российским угрозам следует отнестись всерьез, передает ТАСС.

    По словам эксперта, даже единичные инциденты способны вызвать серьезные последствия для европейской экономики. Это может привести к удорожанию страхования, увеличению протяженности маршрутов и росту издержек для мировой торговли. Браке подчеркнул критическую зависимость Германии и Европы от морских путей для поддержания экономической и политической стабильности.

    Германский союз страховщиков также отмечает, что реакция России обернется высокими затратами для судоходных компаний. Ожидается ужесточение условий страхования и дополнительные расходы из-за поиска альтернативных маршрутов. Аналогичную обеспокоенность выразили в Союзе германских судовладельцев.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата российских торговых судов Западом.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подтвердил осознание европейскими странами готовности Москвы к жестким мерам.

    Военный эксперт Андрей Клинцевич заявил о полной готовности Тихоокеанского флота к выполнению поручения главы государства.

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    16 августа 2026, 03:25 • Новости дня
    FAZ: Пока Украина просит ракеты, Россия применяет новое оружие

    FAZ: Россия применяет новое оружие, пока Украина просит ракеты

    Tекст: Катерина Туманова

    В воздушной битве Украине нечего противопоставить России, которая развивает новые виды вооружений, пока в Киеве просят новых ракет, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Украина в небе сталкивается с огромными проблемами, так как Киев не располагает средствами ПВО против баллистических ракет, да и беспилотники перестают быть единственным решением всех проблем, отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

    «Украинская система ПВО в настоящее время едва способна противостоять приближающимся ракетам. Стране не хватает зенитных ракет для систем Patriot, особенно типа PAC-3, которые подходят для перехвата баллистических ракет», –  отмечет издание.

    Газета указывает на то, что этот дефицит имеет серьезные последствия, так как во время ночных атак в последние дни украинцам не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты.

    «Владимиру Зеленскому сейчас не остается ничего другого, кроме как отчаянно умолять своих партнеров о помощи. Он обращается не только к американцам. Киев также надеется на помощь европейских стран, которым в ближайшем будущем вряд ли понадобятся собственные противоракетные комплексы. В последние дни Зеленский даже неоднократно призывал Южную Корею поддержать Украину в вопросах ПВО. Однако пока безрезультатно», – резюмирует издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, FT указала на то, что Украина осталась без ракет для систем Patriot. Маск запретил Киеву использовать Starlink для ударов по России. The Guardian узнала, что страны НАТО провалились в военной поддержке Украины.


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    16 августа 2026, 02:04 • Новости дня
    BZ: Коррупция на Украине становится проблемой для Европы

    Tекст: Катерина Туманова

    Коррупция, затянувшиеся реформы и новые расследования в отношении ближайшего окружения главы киевского режима Владимира Зеленского подпитывают сомнения в Берлине и Брюсселе относительно приверженности Киева реформам ради членства в ЕС, пишет BZ.

    Европейские политики все чаще выражают нетерпение относительно темпов борьбы с коррупцией на Украине. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Киев «создал необходимые антикоррупционные органы».

    «Но теперь их нужно претворить в жизнь», – добавила она.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц также ожидает от Киева энергичных шагов, пишет Berliener Zeitung.

    Сомнения западных партнеров Украины усилились после коррупционного скандала с бывшим главой администрации Зеленского Андреем Ермаком. В мае он был освобожден под залог в 2,7 млн евро. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает его в отмывании около 10,5 млн евро через строительный проект «Династия».

    Ситуация усугубляется тем, что Владимир Зеленский обладает иммунитетом, а в 2025 году он подписал закон, ослабляющий антикоррупционные органы. Несмотря на истечение срока полномочий в мае 2024 года, правительство Германии продолжает считать его легитимным.

    Однако эксперты и СМИ задаются вопросом, какая часть западной финансовой помощи оседает в коррупционных схемах Киева.

    «Следователи НАБУ подозревают, что украинские оружейные компании используются для хищения государственных средств. Недавно они допросили Дениса Штилермана, главу компании «Огненная точка», процветавшей за счет госфинансирования. Как и Зеленский, он из киноиндустрии и теперь наживается на продаже государству дальнобойных ракет «Фламинго». Пока солдаты гибнут, эти киногерои, в некотором смысле, доказывают, что они наживаются на войне», – резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, САП отмечал, что коррупция в верхних эшелонах власти Украины растет. The Economist уличил Зеленского в уклонении от требуемых Евросоюзом реформ. Мирошник объяснил нежелание Зеленского пускать конкурентов во власть.


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    15 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Британский генерал Ширрефф: Россия попытается захватить Шпицберген

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Островной арктический архипелаг Шпицберген может стать новой горячей точкой и спровоцировать глобальный конфликт из-за растущего военного напряжения между странами НАТО и Россией, заявил экс-замглавы силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф.

    «Я предсказываю, что в ближайшие месяцы или годы этот арктический участок сыграет ключевую роль в российском плане по дестабилизации НАТО», – заявил генерал Daily Mail.

    По его словам, небольшая операция воздушно-десантных сил и спецназа якобы позволит взять территорию под контроль за несколько часов.

    Военный эксперт считает, что ситуация вокруг Шпицбергена способна спровоцировать Третью мировую войну, передает РИА «Новости».

    Шпицбергенский трактат 1920 года закрепил суверенитет Осло над архипелагом в Северном Ледовитом океане. При этом документ гарантирует участникам договора, включая Россию, равные права на добычу ресурсов и безвизовое посещение территории.

    Посол России в Осло Николай Корчунов заявил о целенаправленном обострении обстановки в Арктике со стороны Норвегии и НАТО.

    Ранее российский дипломат сообщил о размытии границ соглашения о демилитаризации Шпицбергена из-за установки спутниковых станций.

    Глава норвежских вооруженных сил Эйрик Кристофферсен допустил сценарий проведения Москвой наземной операции на севере страны.

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    15 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Финский политик Мема осудил попытки Европы демонизировать Россию

    Финский политик Мема указал на замалчивание в ЕС теракта на «Северных потоках»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки европейских стран выставить Москву врагом служат оправданием их собственной милитаризации на фоне игнорирования диверсий Киева, считает финский политик Армандо Мема.

    Евросоюз использует образ врага в лице России для оправдания масштабного перевооружения, намеренно игнорируя причастность Киева к терактам на «Северных потоках». Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на фоне инцидента с беспилотником в Лейпциге, пишет РИА «Новости».

    «Россию не перестают изображать врагом, чтобы оправдать масштабное и неоправданное перевооружение Европы. Некоторые политики в ЕС продолжают свою риторику, обвиняя Россию в инцидентах с беспилотниками, однако все они хранят молчание перед лицом террористической атаки на «Северных потоках», которая, безусловно, была крупнейшей на европейском континенте и должна была привести к применению пятой статьи НАТО», – написал политик в социальных сетях.

    По словам Мемы, лидеры европейских стран вместо осуждения украинских властей продолжают выделять им финансирование. Кроме того, подчеркнул он, Европа не прекращает поставки вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители заподозрили Украину в инсценировке инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    Ранее сотрудники этого аэропорта обнаружили дрон со взрывчаткой рядом с загруженным боеприпасами украинским самолетом.

    До этого лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе возложили на Россию ответственность за все подобные происшествия в Европе.

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    15 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    В ОДКБ сообщили о готовности ОБСЕ восстановить сотрудничество

    Масадыков: В ОБСЕ заявили о желании возобновить прерванное взаимодействие с ОДКБ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе планирует восстановить официальные контакты с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после многолетнего перерыва, сообщили в ОДКБ.

    Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу выразил намерение возобновить диалог с Организацией Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил РИА «Новости» генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.

    «Несколько лет назад отношения между нашими организациями были прерваны, и произошло это не по инициативе ОДКБ», – напомнил Масадыков. Встреча Синирлиоглу и Масадыкова состоялась в Вене 18 мая. Он высоко оценил итоги прошедшей беседы, назвав их весьма позитивными.

    По словам руководителя евразийского блока, подобный сценарий принесет пользу всем участникам, позволив эффективнее укреплять евразийскую безопасность. Напомним, в состав объединения входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а Армения приостановила участие в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация Договора о коллективной безопасности ранее также заявила о готовности возобновить контакты с ОБСЕ.

    Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил окончательный выход страны из ОДКБ. А накануне Таалатбек Масадыков сообщил об угрозе из-за милитаризации стран Балтии и Финляндии.

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    15 августа 2026, 15:59 • Новости дня
    Масштабный пожар в бельгийских Арденнах обернулся эвакуацией населения

    Крупный лесной пожар охватил 1,6 тыс. гектаров в бельгийских Арденнах

    Tекст: Мария Иванова

    Первый крупный лесной пожар в текущем году охватил заповедный район на востоке Бельгии, приведя к частичной эвакуации местного населения.

    Возгорание началось ночью в лесистом районе От-Фань, расположенном на востоке страны. Огонь уже охватил до 1,6 тыс. гектаров леса, передает канал RTBF.

    Быстрому распространению пламени способствуют рекордная жара и сильная засуха. К борьбе со стихией привлечены несколько десятков машин, три вертолета и военные. Пожарные расчеты получили подкрепление из соседней Германии для предотвращения дальнейшего продвижения огня.

    Пострадавшая территория является заповедником и относится к числу наименее населенных районов Бельгии. В связи с этим эвакуация жителей носит точечный характер, крупные населенные пункты в настоящее время находятся вне опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

    Масштабный лесной пожар в испанской провинции Авила уничтожил около 50 тыс. гектаров территорий.

    В ходе ликвидации природных возгораний на юго-западе Франции пострадали более сотни сотрудников спасательных служб.

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    15 августа 2026, 19:48 • Новости дня
    Падение уровня Дуная в Сербии осложнило тушение масштабных лесных пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    Экстремальное маловодье на Дунае, побившее рекорды последних полутора веков, оставило сербских спасателей без воды для ликвидации более 30 природных пожаров.

    Уровень воды в Дунае на территории Сербии достиг рекордно низких значений за последние 100–150 лет, что создает серьезные трудности при тушении лесных пожаров, сообщил вице-премьер и министр внутренних дел республики Ивица Дачич, передает ТАСС.

    «Мы находимся на канале Дунай-Тиса-Дунай. Как вы знаете, мы переживаем историческое явление – самый низкий уровень Дуная за последние 100-150 лет. А для тушения пожаров нужна вода», – подчеркнул глава сербского МВД.

    По словам Дачича, на данный момент в стране локализованы 32 очага возгорания. Особенно сложная ситуация складывается в заповедной зоне Делиблатских песков на северо-востоке Сербии, где тушение затруднено сложным рельефом. К борьбе с огнем привлечены вертолеты, военнослужащие и специалисты Российско-сербского гуманитарного центра в Нише.

    Делиблатские пески – это уникальная территория площадью более 380 кв. км в автономном крае Воеводина, покрытая песчаными дюнами со степной растительностью. В 2002 году этот заповедник был включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проблемы с уровнем воды в Дунае и его притоках вызваны сильной засухой, спровоцированной жарой и отсутствием осадков в странах Центральной и Восточной Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич предупредил об угрозе прекращения речного судоходства.

    Уровень воды около болгарского города Русе достиг исторического минимума.

    Из-за критического обмеления Дуная Румыния отключила реактор атомной электростанции «Чернаводэ».

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