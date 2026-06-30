Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.4 комментария
Греф заявил об исчерпании экстенсивного роста российской экономики
Греф констатировал исчерпание экстенсивного роста экономики России
Для преодоления переохлаждения российской экономики и компенсации предельной загрузки производственных мощностей требуется скорейшее снижение ключевой ставки наряду с масштабным внедрением искусственного интеллекта, отметил глава Сбербанка Герман Греф.
Глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров заявил о необходимости технологического обновления экономики, передает ТАСС.
«Экстенсивный рост исчерпан, у нас загрузка мощностей находится на пределе. Соответственно, нужно внедрение новых технологий. Ну и здесь в основе этих технологий, конечно же, искусственный интеллект», – сказал он.
В интервью в рамках собрания Греф также выразил мнение, что Банку России следует снизить ключевую ставку, пишет РИА «Новости». По его словам, реальные ставки в экономике находятся на уровне 10%, что слишком высоко и приводит к переохлаждению экономики.
Ранее, 19 июня, Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, что стало девятым снижением подряд. Президент Владимир Путин 10 июня отмечал, что на фоне падения инфляции россияне могут рассчитывать на смягчение денежно-кредитной политики.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме глава Сбербанка указал на исчерпание традиционных факторов экономического роста. Для решения сложных когнитивных задач он предрек переход мира к новой агентной экономике с автономным искусственным интеллектом.