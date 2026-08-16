Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Синоптик Шувалов назвал регионы с вероятным снегом в сентябре
Синоптик Шувалов: Снег в сентябре может выпасть в Сибири и на Севере
Первые осадки в виде снега могут пройти в начале осени на обширных территориях Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Снег может выпасть на Чукотке, в Магаданской области, в большей части Якутии, в Иркутской области, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе, на Новой Земле, а также в Мурманской области и на севере Архангельской области», – сообщил он РИА «Новости».
При этом Гидрометцентр спрогнозировал погодные аномалии в России в сентябре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в районах Магаданской области выпал летний снег. Синоптик Тишковец спрогнозировал возвращение летнего тепла в Москву.