Синоптик Шувалов назвал регионы с вероятным снегом в сентябре

Синоптик Шувалов: Снег в сентябре может выпасть в Сибири и на Севере

Tекст: Катерина Туманова

«Снег может выпасть на Чукотке, в Магаданской области, в большей части Якутии, в Иркутской области, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе, на Новой Земле, а также в Мурманской области и на севере Архангельской области», – сообщил он РИА «Новости».

При этом Гидрометцентр спрогнозировал погодные аномалии в России в сентябре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в районах Магаданской области выпал летний снег. Синоптик Тишковец спрогнозировал возвращение летнего тепла в Москву.



