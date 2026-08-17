Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.11 комментариев
Глава СЕНТКОМ оценил душевное состояние экипажа авианосца Abraham Lincoln
Глава СЕНТКОМ оценил душевное состояние экипажа Abraham Lincoln
Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер посетил авианосец USS Abraham Lincoln, моряки которого, как писали СМИ, то и дело пытались выпрыгнуть за борт с суицидальными мотивами.
Адмирал Брэд Купер после визита на авианосец USS Abraham Lincoln заявил, что его пребывание на авианосце было вдохновляющим и он желал бы каждому американцу побывать на нем, чтобы испытать гордость и восхищение.
«У ВМС США 11 действующих авианосцев, количество связанных с душевным здоровьем случаев на Lincoln сейчас одно из наименьших», – сказано в заявлении Купера, выложенном в аккаунте CENTCOM в соцсети Х.
Он отметил, что длительное пребывание в море могут переносить не все, так как у всех разная реакция на стресс.
Как сообщила Wall Street Journal, визит адмирала Купера состоялся на фоне сообщений о плохих условиях жизни на авианосце Abraham Lincoln, который готовится вернуться домой после длительного боевого развертывания.
Визит командующего Центральным командованием адмирала Купера завершил 10-дневную поездку, в рамках которой также состоялись визиты в Бахрейн, Ирак, Израиль, Иорданию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, сообщило командование.
«Остановка на борту «Линкольна» состоялась на фоне сообщений о плохих условиях проживания и проблемах с психическим здоровьем у некоторых членов экипажа после девятимесячной командировки без посещений портов», – пишет Купер в колонке для газеты.
По его словам, многое, о чем писали СМИ, «вчерашний день», так как проблемы давно разрешены. Состояние экипажа он оценил как усталое, но способное работать в полную силу.
«На борту «Линкольна» я выяснил, что многие аспекты этих историй – это вчерашний день. Вопросы, связанные с продовольствием, горячей водой и другими проблемами, которые поднимались несколько месяцев назад, были рассмотрены и разрешены руководством», – приводит выдержку из его статьи ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, газета Military Times узнала о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln. Сенатор США потребовал отчет от Пентагона о проблемах на авианосце. Центральное командование ВС США развернуло авианосную ударную группу на Ближнем Востоке в январе.