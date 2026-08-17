Глава СЕНТКОМ оценил душевное состояние экипажа авианосца Abraham Lincoln

Глава СЕНТКОМ оценил душевное состояние экипажа Abraham Lincoln

Tекст: Катерина Туманова

Адмирал Брэд Купер после визита на авианосец USS Abraham Lincoln заявил, что его пребывание на авианосце было вдохновляющим и он желал бы каждому американцу побывать на нем, чтобы испытать гордость и восхищение.

«У ВМС США 11 действующих авианосцев, количество связанных с душевным здоровьем случаев на Lincoln сейчас одно из наименьших», – сказано в заявлении Купера, выложенном в аккаунте CENTCOM в соцсети Х.

Он отметил, что длительное пребывание в море могут переносить не все, так как у всех разная реакция на стресс.

Как сообщила Wall Street Journal, визит адмирала Купера состоялся на фоне сообщений о плохих условиях жизни на авианосце Abraham Lincoln, который готовится вернуться домой после длительного боевого развертывания.

Визит командующего Центральным командованием адмирала Купера завершил 10-дневную поездку, в рамках которой также состоялись визиты в Бахрейн, Ирак, Израиль, Иорданию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, сообщило командование.

«Остановка на борту «Линкольна» состоялась на фоне сообщений о плохих условиях проживания и проблемах с психическим здоровьем у некоторых членов экипажа после девятимесячной командировки без посещений портов», – пишет Купер в колонке для газеты.

По его словам, многое, о чем писали СМИ, «вчерашний день», так как проблемы давно разрешены. Состояние экипажа он оценил как усталое, но способное работать в полную силу.

«На борту «Линкольна» я выяснил, что многие аспекты этих историй – это вчерашний день. Вопросы, связанные с продовольствием, горячей водой и другими проблемами, которые поднимались несколько месяцев назад, были рассмотрены и разрешены руководством», – приводит выдержку из его статьи ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, газета Military Times узнала о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln. Сенатор США потребовал отчет от Пентагона о проблемах на авианосце. Центральное командование ВС США развернуло авианосную ударную группу на Ближнем Востоке в январе.