В Бугуруслане открыли памятник сестрам Покровского монастыря и игумении Серафиме

Tекст: Вера Басилая

В Бугуруслане Оренбургской области состоялось торжественное открытие памятника сестрам Покровского женского монастыря и его последней настоятельнице игумении Серафиме. Мемориал установлен на месте разрушенного в 1938 году Спасо-Вознесенского собора, пишет 56orb.ru.

«Город получает место силы, место духа, место, где проходящий горожанин может остановиться, поклониться, задуматься о вечном, вспомнить Создателя», – заявил мэр Бугуруслана Дмитрий Дьячеко.

Автором бронзовой скульптурной композиции выступил монументалист Дмитрий Александров из Творческой мастерской имени Вячеслава Клыкова. Проект реализован в рамках программы центра «Наследие», направленной на сохранение исторической преемственности.

Бугурусланский Покровский женский монастырь был закрыт в 1924 году, однако игумения Серафима и оставшиеся сестры продолжили служение в условиях гонений. Настоятельницу неоднократно арестовывали, в 1932 году сослали, а в январе 1938 года расстреляли. В 1956 году игумения была реабилитирована.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле центр «Наследие» и Российское историческое общество договорились о сотрудничестве по созданию новых памятников.

В июне в Бугуруслане ко Дню России появился монумент, посвященный игумении Серафиме.

В прошлом году центр «Наследие» отметили благодарностью администрации президента России за вклад в общественно-патриотические проекты.