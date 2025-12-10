Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.13 комментариев
Центр «Наследие» получил благодарность от администрации президента России
Центр «Наследие» отмечен благодарностью администрации президента России за вклад в общественно-патриотические проекты, среди которых памятник советскому деятелю Сизинцеву в Бугуруслане.
Благодарность первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко вручена центру «Наследие» за активное участие в реализации общественно-патриотических проектов, передает официальный сайт центра.
Одним из ключевых результатов работы стала установка памятника советскому деятелю Николаю Сизинцеву в Бугуруслане, созданного скульптором Зурабом Церетели.
В регионе также появились мемориальные доски, организованы выставки и встречи, выпущены книги о деятельности Сизинцева. В рамках деятельности центра реализуются экспозиции в школьных музеях и архивах, отмечается в сообщении.
Проект «Моя Россия» реализован совместно с Российской академией художеств и Русским географическим обществом: подготовлены четырнадцать художественных работ об Арктике, посвященных экспедиции по воздушной трассе «Аляска – Сибирь». Эти работы привлекают внимание к уникальности и труднодоступности российского Заполярья.
Культурно-просветительская программа «Наше наследие» прошла в партнерстве со Сретенским монастырем и Сретенской духовной академией, охватив более тридцати экскурсий и встреч с участием известных деятелей в различных храмах и музеях Москвы. Достигнуто соглашение о благотворительных экскурсиях для пожилых и инвалидов совместно с городским Департаментом соцзащиты.
Благотворительная программа «Трапеза» оказала длительную поддержку пяти тысячам социально незащищенных граждан, в том числе детям-сиротам, инвалидам, многодетным семьям, предоставив продукты, одежду и средства гигиены.
За годы работы Центр «Наследие» получил признание не только от Сергея Кириенко, но и от вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном округе Юрия Трутнева, отметившего вклад организации в формирование нравственных ценностей и укрепление национальной безопасности страны.