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Режим КТО поможет вытеснить ВСУ из Курской области
Россия ввела беспрецедентный по масштабам режим КТО для жесткого ответа на террористические действия киевского режима
Россия ввела режим контртеррористической операции (КТО) на территории Курской, Белгородской и Брянской областей. Как отмечают эксперты, это самый масштабный режим КТО в истории страны. Он поможет эффективнее обеспечить безопасность гражданского населения и будет способствовать скорейшему проведению масштабной операции по зачистке и выдавливанию с территории России боевиков ВСУ.
На территории Курской, Белгородской и Брянской областях с пятницы введен режим контртеррористической операции. Как сообщил в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК), это сделано «с целью обеспечения безопасности граждан и предотвращения угроз террористических актов со стороны ДРГ противника».
По оценке НАК, «киевский режим осуществил беспрецедентную попытку дестабилизации ситуации в ряде регионов», но госорганы принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан и поддержания правопорядка. В НАК отметили, что атака украинских боевиков на Курскую область привела к жертвам среди мирного населения, разрушению жилых домов и других гражданских объектов.
Правовой режим контртеррористической операции предусматривает временное перемещение людей из опасных зон, ограничение связи и передвижений, а также приостановку работы производств, связанных с опасными материалами, в том числе взрывчатыми, радиоактивными, химически и биологически опасными.
Кроме того, может устанавливаться контроль за телефонными переговорами и другой информацией, передаваемой через телекоммуникационные системы. Разрешается использование транспортных средств организаций, а в экстренных случаях – и личных автомобилей для доставки людей, нуждающихся в срочной медпомощи, в лечебные учреждения, а также для преследования подозреваемых в совершении терактов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что во время действия КТО в регионе среди прочего будут вводиться отдельные ограничения на передвижение и проверки документов. «Ограничения и режим КТО будет снят после нормализации обстановки», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
В экспертной среде считают, что режим КТО изменит ход операции по зачистке Курской области от сил противника и позволит не допустить проникновения украинских боевиков в соседние регионы.
«Режим КТО – это в первую очередь усиленный контроль на транспортных коммуникациях. В данном случае задействуются силы ФСБ, Росгвардии и МВД, основная задача которых – борьба с терроризмом. Могут устанавливаться зоны, попадание на территорию которых возможно только по спецпропускам. Это также определенная система работы самых разных учреждений, в том числе продовольственных магазинов, которым могут запретить продавать спиртное», – отмечает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».
В истории России это самый масштабный режим КТО. На Северном Кавказе такой режим вводился в отдельных районах или муниципальных образованиях, но в данном случае речь идет сразу о нескольких регионах. Эксперт подчеркивает, что
такой режим не будет «портить жизнь» гражданскому населению, а поможет защитить территории и повысить безопасность людей в сложившейся обстановке.
Он пояснил, что диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника могли быть заранее засланы в соседние с Курской областью регионы, создать там спящие ячейки, что потребовало такой масштаб КТО.
«КТО – это в большей степени блокировка действий противника на территории всех трех областей. Если ДРГ не сдадутся, то должны быть уничтожены. Стоит задача предотвратить распространение военно-террористической угрозы на другие регионы. Как мы видим, все действия украинских боевиков, хотя правильнее было бы называть их укро-натовские, развязываются против мирных жителей», – пояснил спикер.
По мнению Перенджиева, вводить режим КТО в новых регионах и других южных областях России не нужно. «В Донбассе, Запорожье и Херсонской области и так действует особый режим, предприняты повышенные меры безопасности в Крыму, Краснодарском крае и Воронежской области», – отметил собеседник.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области в начале недели. События развивались в основном в Суджанском и Кореневском районах. По данным Генштаба РФ, подразделения численностью до тысячи военнослужащих преследовали цель захватить участки территории этих районов. Как пишет издание «Страна», в рядах ВСУ также находятся бывшие осужденные, которые выполняют задачи «без замечаний».
По информации Минобороны, российские войска не допустили прорыва ВСУ вглубь территории страны. Сопротивление противнику оказывают подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В субботу глава приграничного города Суджа, откуда происходит эвакуация местных жителей, Виталий Слащев заявил РИА «Новости», что город не переходил под контроль украинских военных. «Суджа наша, не верьте украинской пропаганде. И не сейте панику», – сказал Слащев.
В свою очередь командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отметил, что для жителей Курской области и приграничных регионов с Украиной в настоящее время очень тяжелые времена. «Гибнет по большей своей части мирное население. Бойцы всех ведомств, особенно Министерства обороны, делают все, чтобы уничтожить противника и освободить наши территории», – заявил генерал-майор в своем Telegram-канале.
Алаудинов сообщил об освобождении села Мартыновка на северо-востоке от Суджи, российские подразделения полностью контролируют населенный пункт после субботней зачистки от боевиков ВСУ.
Контроль над селом позволит освободить трассу, связывающую Суджу и Курск. По оценке журналиста «Коммерсанта» Александра Черных, обстановка в Судже остается напряженной, трасса в город «смертельно опасна» из-за украинских дронов. По рассказам очевидцев, ночью 6 августа после объявленной тревоги начался массированный обстрел Суджи и приграничных сел, а в последние дни слышны взрывы с границы.
«Ведение режима КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях приведет к повышению жесткости реакции нашей стороны на террористические действия киевского режима. В чем это проявится – покажет время. Наверняка будут использованы самые современные средства поражения и начнется наступательная операция наших войск по вытеснению сил ВСУ. Эта операция будет носить самый решительный характер», – прогнозирует член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
Эксперт убежден, что операция по вытеснению противника будет осуществлена «на большую глубину с целью создания санитарной зоны и недопущения впредь подобных выступлений киевского режима».
«Одной из важных целей киевского режима было добиться того, чтобы Россия перебросила в Курскую область силы с Харьковского направления. Поэтому нельзя исключать мелкомасштабных вылазок ВСУ в других районах, включая Воронежскую и Краснодарскую области, а также новые регионы.
Но в любом случае в этих областях нужно повышать бдительность погранвойск, создавать группы оперативного реагирования для подавления в корне попыток проникновения на территорию нашей страны», – считает Бартош.
Перенджиев добавляет, что режим КТО приведет к постепенной зачистке территорий от сил противника. «После произошедшего нападения нужно задаться вопросом, где еще могли проникнуть украинские группировки? Надо уточнять обстановку. Вот поэтому идет зачистка тыловой части. И потом уже можно будет приступить к уничтожению и выдавливанию с нашей территории основной группировки ВСУ», – пояснил эксперт.
По данным Минобороны, за последние сутки активными действиями подразделений группировки «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации около Ивашковского, Малой Локни и Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории.
Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ рядом с Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовкой, Зеленым Шляхом, Свердликово. Авиацией наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области. В результате ракетного удара по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи были уничтожены 15 боевиков.
За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе десять танков, три бронетранспортера, 21 бронемашина, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка РСЗО БМ-21 «Град».
В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров, 88 бронемашин, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», пусковую установку РСЗО БМ-21 «Град» и шесть орудий полевой артиллерии.