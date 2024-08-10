Режим КТО поможет вытеснить ВСУ из Курской области

Россия ввела беспрецедентный по масштабам режим КТО для жесткого ответа на террористические действия киевского режима

Tекст: Андрей Резчиков

На территории Курской, Белгородской и Брянской областях с пятницы введен режим контртеррористической операции. Как сообщил в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК), это сделано «с целью обеспечения безопасности граждан и предотвращения угроз террористических актов со стороны ДРГ противника».



По оценке НАК, «киевский режим осуществил беспрецедентную попытку дестабилизации ситуации в ряде регионов», но госорганы принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан и поддержания правопорядка. В НАК отметили, что атака украинских боевиков на Курскую область привела к жертвам среди мирного населения, разрушению жилых домов и других гражданских объектов.

Правовой режим контртеррористической операции предусматривает временное перемещение людей из опасных зон, ограничение связи и передвижений, а также приостановку работы производств, связанных с опасными материалами, в том числе взрывчатыми, радиоактивными, химически и биологически опасными.

Кроме того, может устанавливаться контроль за телефонными переговорами и другой информацией, передаваемой через телекоммуникационные системы. Разрешается использование транспортных средств организаций, а в экстренных случаях – и личных автомобилей для доставки людей, нуждающихся в срочной медпомощи, в лечебные учреждения, а также для преследования подозреваемых в совершении терактов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что во время действия КТО в регионе среди прочего будут вводиться отдельные ограничения на передвижение и проверки документов. «Ограничения и режим КТО будет снят после нормализации обстановки», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

В экспертной среде считают, что режим КТО изменит ход операции по зачистке Курской области от сил противника и позволит не допустить проникновения украинских боевиков в соседние регионы.

«Режим КТО – это в первую очередь усиленный контроль на транспортных коммуникациях. В данном случае задействуются силы ФСБ, Росгвардии и МВД, основная задача которых – борьба с терроризмом. Могут устанавливаться зоны, попадание на территорию которых возможно только по спецпропускам. Это также определенная система работы самых разных учреждений, в том числе продовольственных магазинов, которым могут запретить продавать спиртное», – отмечает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

В истории России это самый масштабный режим КТО. На Северном Кавказе такой режим вводился в отдельных районах или муниципальных образованиях, но в данном случае речь идет сразу о нескольких регионах. Эксперт подчеркивает, что

такой режим не будет «портить жизнь» гражданскому населению, а поможет защитить территории и повысить безопасность людей в сложившейся обстановке.

Он пояснил, что диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника могли быть заранее засланы в соседние с Курской областью регионы, создать там спящие ячейки, что потребовало такой масштаб КТО.

«КТО – это в большей степени блокировка действий противника на территории всех трех областей. Если ДРГ не сдадутся, то должны быть уничтожены. Стоит задача предотвратить распространение военно-террористической угрозы на другие регионы. Как мы видим, все действия украинских боевиков, хотя правильнее было бы называть их укро-натовские, развязываются против мирных жителей», – пояснил спикер.

По мнению Перенджиева, вводить режим КТО в новых регионах и других южных областях России не нужно. «В Донбассе, Запорожье и Херсонской области и так действует особый режим, предприняты повышенные меры безопасности в Крыму, Краснодарском крае и Воронежской области», – отметил собеседник.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области в начале недели. События развивались в основном в Суджанском и Кореневском районах. По данным Генштаба РФ, подразделения численностью до тысячи военнослужащих преследовали цель захватить участки территории этих районов. Как пишет издание «Страна», в рядах ВСУ также находятся бывшие осужденные, которые выполняют задачи «без замечаний».

По информации Минобороны, российские войска не допустили прорыва ВСУ вглубь территории страны. Сопротивление противнику оказывают подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

В субботу глава приграничного города Суджа, откуда происходит эвакуация местных жителей, Виталий Слащев заявил РИА «Новости», что город не переходил под контроль украинских военных. «Суджа наша, не верьте украинской пропаганде. И не сейте панику», – сказал Слащев.

В свою очередь командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отметил, что для жителей Курской области и приграничных регионов с Украиной в настоящее время очень тяжелые времена. «Гибнет по большей своей части мирное население. Бойцы всех ведомств, особенно Министерства обороны, делают все, чтобы уничтожить противника и освободить наши территории», – заявил генерал-майор в своем Telegram-канале.

Алаудинов сообщил об освобождении села Мартыновка на северо-востоке от Суджи, российские подразделения полностью контролируют населенный пункт после субботней зачистки от боевиков ВСУ.

Контроль над селом позволит освободить трассу, связывающую Суджу и Курск. По оценке журналиста «Коммерсанта» Александра Черных, обстановка в Судже остается напряженной, трасса в город «смертельно опасна» из-за украинских дронов. По рассказам очевидцев, ночью 6 августа после объявленной тревоги начался массированный обстрел Суджи и приграничных сел, а в последние дни слышны взрывы с границы.

«Ведение режима КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях приведет к повышению жесткости реакции нашей стороны на террористические действия киевского режима. В чем это проявится – покажет время. Наверняка будут использованы самые современные средства поражения и начнется наступательная операция наших войск по вытеснению сил ВСУ. Эта операция будет носить самый решительный характер», – прогнозирует член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

Эксперт убежден, что операция по вытеснению противника будет осуществлена «на большую глубину с целью создания санитарной зоны и недопущения впредь подобных выступлений киевского режима».

«Одной из важных целей киевского режима было добиться того, чтобы Россия перебросила в Курскую область силы с Харьковского направления. Поэтому нельзя исключать мелкомасштабных вылазок ВСУ в других районах, включая Воронежскую и Краснодарскую области, а также новые регионы.

Но в любом случае в этих областях нужно повышать бдительность погранвойск, создавать группы оперативного реагирования для подавления в корне попыток проникновения на территорию нашей страны», – считает Бартош.

Перенджиев добавляет, что режим КТО приведет к постепенной зачистке территорий от сил противника. «После произошедшего нападения нужно задаться вопросом, где еще могли проникнуть украинские группировки? Надо уточнять обстановку. Вот поэтому идет зачистка тыловой части. И потом уже можно будет приступить к уничтожению и выдавливанию с нашей территории основной группировки ВСУ», – пояснил эксперт.

По данным Минобороны, за последние сутки активными действиями подразделений группировки «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации около Ивашковского, Малой Локни и Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории.

Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ рядом с Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовкой, Зеленым Шляхом, Свердликово. Авиацией наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области. В результате ракетного удара по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи были уничтожены 15 боевиков.

За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе десять танков, три бронетранспортера, 21 бронемашина, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка РСЗО БМ-21 «Град».

В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров, 88 бронемашин, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», пусковую установку РСЗО БМ-21 «Град» и шесть орудий полевой артиллерии.