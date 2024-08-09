Цель атаки ВСУ на Курскую область осталась неясной для Запада

Tекст: Олег Исайченко

На Западе продолжают гадать о причинах вторжения ВСУ на территорию Курской области. Как пишет CNN со ссылкой на американских чиновников, цель властей Украины заключается в том, чтобы деморализировать Российскую армию и отвлечь ее внимание от других частей восточного фронта. Также в Вашингтоне не верят в то, что операция будет продолжительной.

The Washington Post полагает, что вторжение даст офису Зеленского рычаги влияния для возможных переговоров с Москвой. Схожую точку зрения публикует и Bloomberg: «Это подкрепит аргументы Киева о том, что союзники США и Европы не должны опасаться угроз эскалации со стороны Кремля и что Украине следует разрешить вести борьбу любым способом, который она сочтет нужным».

В то же время The New York Times задается вопросом: стоит ли ВСУ так рисковать, «учитывая, что силы уже растянуты», а Россия, вероятно, «ответит резервами, которые не воюют на Украине». «Неясно, поможет ли эта миссия Украине улучшить свои позиции на остальной части поля боя, где она неуклонно сдает позиции уже много месяцев». «Также остается неясным, чего Украина в конечном итоге надеется достичь», – добавляют авторы NYT.

«Операция «Курск» не лишена риска, поскольку она могла отвлечь более скудные украинские ресурсы от и без того протяженных линий фронта», – цитирует The Guardian Джона Формана, бывшего военного атташе Британии в Москве и Киеве. В другом материале издания также указано, что эксперты скептически относятся к военной целесообразности вторжения.

«Но как политическая стратегия, вторжение оказалось очень успешным. Это еще раз говорит о том, что «красные линии» – это всего лишь слова», – полагает Джейд МакГлинн, научный сотрудник Королевского колледжа Лондона.

«Киев обеспокоен тем, что поддержка США может ослабнуть, если Дональд Трамп победит на выборах в ноябре. Трамп заявил, что положит конец войне. И Россия, и Украина стремятся занять на поле боя максимально сильную позицию для переговоров. Украина хочет сковать российские силы и показать Западу, что она все еще может вести крупные сражения», – добавляет Reuters.

Однако France 24 считает, что «цели этой операции, мягко говоря, туманны». «Это может быть операция по уничтожению тыловых баз, а также наступление с целью захвата или повреждения энергетической инфраструктуры», – приводит СМИ мнение одного из аналитиков. Кроме того, эксперты ожидают «значительных российских контратак».

«То, что украинцы вливают значительные ресурсы в это вторжение, конечно, не гарантирует его успеха», – добавляют авторы Forbes, оценивая группировку противника в 10 тыс. человек: «Есть значительный шанс, что украинская операция обернется против ее планировщиков. Киев рискует тысячами солдат, которых не сможет легко заменить».

При этом украинские власти пока никак не комментировали происходящее. В четверг советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк дал понять, что провокация ВСУ в Курской области может улучшить позиции Киева на возможных переговорах с Москвой. Сам Зеленский вне контекста отметил, что украинская армия «умеет удивлять» и «добиваться результатов».

«В целом украинские власти не скрывают того, что им нужны более сильные переговорные позиции. Один из вариантов, который продвигают на Западе, – фиксация границ по линии фронта на долгие годы. Зеленский переживает, что Россия продолжает уверенное наступление в Донбассе, поэтому хочет улучшить условия для переговоров за счет наступлений по другим направлениям», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

«Еще одна цель, но чисто военная – отвлечь Российскую армию с основного наступления в Донбассе на Курское направление. Тем самым Киев надеется затормозить наше продвижение в ДНР и ЛНР, откуда, по их замыслу, российское командование будет перебрасывать подразделения в Курскую область», – добавил собеседник.

Несколько иного мнения придерживается политолог Владимир Скачко. По его словам, украинская сторона заинтересована в том, чтобы сохранить западную финансовую и военную поддержку, а проведение наступательных операций – лучший для Зеленского способ обосновать свою позицию. «К тому же суммы заявленной помощи Украине идут поэтапно. И чтобы Запад не задерживал транши, Зеленский показывает, что деньги идут на дело, – пояснил Скачко. –

Тем самым, во-первых, Зеленский пытается сохранить западные инвестиции в войну с Россией, а во-вторых – если дело дойдет до переговоров, то склонить Москву к уступкам».

«На мой взгляд, Украина и Запад хотят втянуть Россию в переговорный процесс на, как им кажется, невыгодных условиях. Собственно, в этом и заключается ключевая цель нападения ВСУ. Но мне кажется, эта атака, наоборот, лишила противника последних аргументов. Единственный путь разрешения этой проблемы – довести СВО до конца», – считает политолог Лариса Шеслер.

«Я также допускаю, что идея атаковать Курскую область изначально принадлежала офису Зеленского. Политически же Запад пытается несколько дистанцироваться от происходящего и тем самым сохранить вектор движения сторон к переговорам. Но все это совершенно неприемлемо для России», – заключила аналитик.