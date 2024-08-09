  • Новость часаМессенджер Signal заблокировали в России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Опубликовано первое видео с Поддубным сразу после попадания дрона
    Кимаковский: ВС России почти зачистили Ивановку в ДНР
    МОК выдвинул условие для сохранения бокса на Олимпиаде
    На стройплощадке Курской АЭС-2 временно сократили количество персонала
    В Энергодаре отключилось электричество из-за обстрелов ВСУ
    Дипломат сравнил действия ВСУ в Курской области с террористами ИГ
    Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшие дни
    В Газпроме связали рост цен на газ в Европе с событиями в Судже
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    28 комментариев
    9 августа 2024, 19:35 • Общество

    Цель атаки ВСУ на Курскую область осталась неясной для Запада

    Цель атаки ВСУ на Курскую область осталась неясной для Запада
    @ IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    «Цели этой операции, мягко говоря, туманны» – так в западных СМИ описывают вторжение ВСУ на территорию Курской области, которое в зарубежной прессе вызывает в основном скептичные оценки. Российские же аналитики склонны считать, что атака ВСУ призвана решить две политические задачи для офиса Зеленского. Какие именно?

    На Западе продолжают гадать о причинах вторжения ВСУ на территорию Курской области. Как пишет CNN со ссылкой на американских чиновников, цель властей Украины заключается в том, чтобы деморализировать Российскую армию и отвлечь ее внимание от других частей восточного фронта. Также в Вашингтоне не верят в то, что операция будет продолжительной.

    The Washington Post полагает, что вторжение даст офису Зеленского рычаги влияния для возможных переговоров с Москвой. Схожую точку зрения публикует и Bloomberg: «Это подкрепит аргументы Киева о том, что союзники США и Европы не должны опасаться угроз эскалации со стороны Кремля и что Украине следует разрешить вести борьбу любым способом, который она сочтет нужным».

    В то же время The New York Times задается вопросом: стоит ли ВСУ так рисковать, «учитывая, что силы уже растянуты», а Россия, вероятно, «ответит резервами, которые не воюют на Украине». «Неясно, поможет ли эта миссия Украине улучшить свои позиции на остальной части поля боя, где она неуклонно сдает позиции уже много месяцев». «Также остается неясным, чего Украина в конечном итоге надеется достичь», – добавляют авторы NYT.

    «Операция «Курск» не лишена риска, поскольку она могла отвлечь более скудные украинские ресурсы от и без того протяженных линий фронта», – цитирует The Guardian Джона Формана, бывшего военного атташе Британии в Москве и Киеве. В другом материале издания также указано, что эксперты скептически относятся к военной целесообразности вторжения.

    «Но как политическая стратегия, вторжение оказалось очень успешным. Это еще раз говорит о том, что «красные линии» – это всего лишь слова», – полагает Джейд МакГлинн, научный сотрудник Королевского колледжа Лондона.

    «Киев обеспокоен тем, что поддержка США может ослабнуть, если Дональд Трамп победит на выборах в ноябре. Трамп заявил, что положит конец войне. И Россия, и Украина стремятся занять на поле боя максимально сильную позицию для переговоров. Украина хочет сковать российские силы и показать Западу, что она все еще может вести крупные сражения», – добавляет Reuters.

    Однако France 24 считает, что «цели этой операции, мягко говоря, туманны». «Это может быть операция по уничтожению тыловых баз, а также наступление с целью захвата или повреждения энергетической инфраструктуры», – приводит СМИ мнение одного из аналитиков. Кроме того, эксперты ожидают «значительных российских контратак».

    «То, что украинцы вливают значительные ресурсы в это вторжение, конечно, не гарантирует его успеха», – добавляют авторы Forbes, оценивая группировку противника в 10 тыс. человек: «Есть значительный шанс, что украинская операция обернется против ее планировщиков. Киев рискует тысячами солдат, которых не сможет легко заменить».

    При этом украинские власти пока никак не комментировали происходящее. В четверг советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк дал понять, что провокация ВСУ в Курской области может улучшить позиции Киева на возможных переговорах с Москвой. Сам Зеленский вне контекста отметил, что украинская армия «умеет удивлять» и «добиваться результатов».

    «В целом украинские власти не скрывают того, что им нужны более сильные переговорные позиции. Один из вариантов, который продвигают на Западе, – фиксация границ по линии фронта на долгие годы. Зеленский переживает, что Россия продолжает уверенное наступление в Донбассе, поэтому хочет улучшить условия для переговоров за счет наступлений по другим направлениям», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «Еще одна цель, но чисто военная – отвлечь Российскую армию с основного наступления в Донбассе на Курское направление. Тем самым Киев надеется затормозить наше продвижение в ДНР и ЛНР, откуда, по их замыслу, российское командование будет перебрасывать подразделения в Курскую область», – добавил собеседник.

    Несколько иного мнения придерживается политолог Владимир Скачко. По его словам, украинская сторона заинтересована в том, чтобы сохранить западную финансовую и военную поддержку, а проведение наступательных операций – лучший для Зеленского способ обосновать свою позицию. «К тому же суммы заявленной помощи Украине идут поэтапно. И чтобы Запад не задерживал транши, Зеленский показывает, что деньги идут на дело, – пояснил Скачко. –

    Тем самым, во-первых, Зеленский пытается сохранить западные инвестиции в войну с Россией, а во-вторых – если дело дойдет до переговоров, то склонить Москву к уступкам».

    «На мой взгляд, Украина и Запад хотят втянуть Россию в переговорный процесс на, как им кажется, невыгодных условиях. Собственно, в этом и заключается ключевая цель нападения ВСУ. Но мне кажется, эта атака, наоборот, лишила противника последних аргументов. Единственный путь разрешения этой проблемы – довести СВО до конца», – считает политолог Лариса Шеслер.

    «Я также допускаю, что идея атаковать Курскую область изначально принадлежала офису Зеленского. Политически же Запад пытается несколько дистанцироваться от происходящего и тем самым сохранить вектор движения сторон к переговорам. Но все это совершенно неприемлемо для России», – заключила аналитик.

    Главное
    В Энергодаре отключилось электричество из-за обстрелов ВСУ
    На Черкизовском мясокомбинате произошла вспышка острой кишечной инфекции
    За взяточничество осуждены бывшие главы департаментов Пенсионного фонда
    Минобороны: ВСУ за время СВО потеряли более 17 тыс. танков
    Российские спортсмены завершили выступления на ОИ в Париже
    В Госдуме призвали проверить дизайнера Лебедева после интервью Дудю
    Людям с расстройством сексуального поведения предложили запретить водить авто

    Обвала рубля до 100 за доллар эксперты не ждут

    Рубль не сдает позиции и продолжает оставаться слишком крепким. Это невыгодно экспортерам и российскому бюджету, который теряет часть доходов. Крепость рубля объясняется в том числе проблемами с трансграничными торговыми операциями. Эксперты ждут, что как только найдутся новые пути обхода ограничений, рубль ослабнет естественным путем. Однако обвала до 100 рублей за доллар, как было в 2022-м, эксперты не ждут ни в этом, ни в следующем году. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские партии оживились в регионах

    В России начался решающий этап подготовки к Единому дню голосования. Партии выдвинули более 40 тыс. кандидатов различного уровня и определились со своими предложениями для избирателей. В чем заключаются особенности этих предложений и какой будет главная интрига ЕДГ-2024? Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ дорого заплатят за вторжение в Курскую область

    Спустя трое суток атаки ВСУ на Курскую область можно говорить о контурах украинского плана на данном участке. В чем именно он заключался и почему итогом этой авантюры для ВСУ с высокой вероятностью окажется потеря двух ударных бригад, а может и части Сумской области Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Провалы Олимпиады в Париже хотят спихнуть на «козни России»

    Зараженная вода в Сене, еда с червями и картонные кровати для спортсменов в Олимпийской деревне. Все это – неполный список претензий и насмешек, которые прямо сейчас звучат в адрес организаторов парижской Олимпиады. Однако, по мнению западных аналитиков, во всем этом виноваты не французские власти, а «российская дезинформация». Каким образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............