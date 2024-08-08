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    8 августа 2024, 22:10 • Общество

    ВСУ дорого заплатят за вторжение в Курскую область

    ВСУ дорого заплатят за вторжение в Курскую область
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Крутиков

    Спустя трое суток атаки ВСУ на Курскую область можно говорить о контурах украинского плана на данном участке. В чем именно он заключался и почему итогом этой авантюры для ВСУ с высокой вероятностью окажется потеря двух ударных бригад, а может и части Сумской области Украины?

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 8 августа заявил, что Украина вторглась в приграничные районы Курской области РФ, чтобы «улучшить свои переговорные позиции». По его мнению, позитивно на переговоры будут влиять только потери у России людей, техники и территории. Продвижение ВСУ вглубь российской территории должно «пугать» россиян.

    Изначально 6 августа противник оперировал, по первым оценкам, двумя батальонно-тактическими группами (бтг). Это и есть «численность до одной тысячи человек», о которой говорил накануне глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. 7 августа ВСУ бросили в бой еще одну бтг.

    Объектом атаки стали Судженский и Кореневский районы Курской области. Украинские бтг были усилены танками и другой бронетехникой из числа 22-й отдельной механизированной бригады (омбр), переоснащенной западными образцами вооружений. Первый удар приняли на себя российские пограничники.

    Одна из особенностей 22-й бригады ВСУ – обилие инженерной техники. В частности, этой бригаде приданы немецкие мостоукладчики Biber на базе «Леопардов» и инженерные машины на базе МТЛБ. Иначе говоря, это специализированная бригада, предназначенная для проведения наступательных операций в местности с обилием рек и болот. Второе подразделение ВСУ, которое, по ряду сообщений, также задействовано во вторжении – 88-я омбр, также почти целиком оснащено западной техникой. Одновременно атакам украинских беспилотников подверглись местные населенные пункты. Дроном была атакована даже машина скорой помощи.

    В течение первых двух дней из разных источников появлялись заявления о «занятии» или «неизбежном взятии» приграничного города Суджа. Однако 8 августа прояснилась и обстановка в городе, и тактика действий украинских бтг. «Суджа занята частично, – рассказал председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов. – Противник следует через нее – заезжают группы на пикапах, уезжают дальше. Такого, чтобы войска зашли и встали – такого нет».

    «Уезжают дальше» означает попытки проникновения украинских бтг далее на российскую территорию. В районе Суджи проходит несколько дорог– на Коренево и Рыльск, на Льгов и на Курчатов (где находится Курская АЭС).

    7 августа военкор Александр Сладков сообщал о «рейде противника», глубина которого, «по разным данным, до 15 километров». Такая глубина косвенно подтверждается тем, что Минобороны упоминает именно Кореневский район – зайти в него с Украины на данном направлении можно в том числе через Суджу. Таким образом, стал просматриваться план ВСУ на установление контроля за территорией с выставленными точками продвижения и со спланированным хронометражем – и направления движения украинской бронетехники.

    Подразделения ВСУ, как свидетельствуют видео Минобороны РФ, двигались колоннами по автодорогам. Защиту колонн обеспечивали обилие ПВО и усиленная работа РЭБ, мешавшие нашим беспилотным группам, авиации и вообще связи между подразделениями. Тем не менее колонны эти были встречены российской авиацией и разбиты.

    В ночное время и 7 августа противник ротировал личный состав, вывозил в тыл поврежденную технику (для этого и нужны МТЛБ в составе 22-й бригады). При этом противник понес большие в масштабах атакующей группы потери бронетехники. Ориентировочно ВСУ потеряли более 80 единиц бронетехники, в том числе шесть танков. Тем не менее попытки украинских бтг проникнуть вглубь российской территории продолжились и 8 августа.

    Каковы цели данной операции ВСУ? Washington Post считает, что «целью Киева может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления». Именно неподалеку от Суджи находится газоизмерительная станция (ГИС), через которую российский газ продолжает идти в Европу. Иногда упоминается и Курская АЭС с городом Курчатов. Контроль над тем и другим, видимо, должен создать Украине «выгодные переговорные условия».

    Прокачка газа через ГИС действительно за последние сутки снизилась, но не остановилась. Сам город Суджа на данный момент, по сообщению находившегося в этом районе военкора Александра Коца, не занят украинскими военными, но дороги опасны из-за множества дронов противника. Не было сообщений и о том, что части ВСУ заняли ГИС.

    До Курчатова от Суджи около 60 км, и никаких сообщений о продвижении бтг противника в данном направлении пока не поступало. Учитывая тот факт, что в регион стали быстро прибывать опытные части ВС РФ, превосходящие и по численности, и по оснащению, и по боевым качествам все возможные ближайшие резервы ВСУ, вариант с попыткой захвата атомной станции уже невозможен. Если такая цель и была поставлена Киевом, то даже на стадии планирования она выглядела как излишне оптимистичная фантазия.

    Более реалистичным мог быть план, включавший в себя максимальное продвижение по трем-четырем направлениям вглубь территории РФ с занятием крупных и исторически известных городов – районных центров (Рыльск и Льгов).

    Сопутствующие эффекты заключаются в расширении длины линии боевого соприкосновения и растаскивании группировки ВС РФ в Белгородской области. Занятие позиций в Судже может осложнить снабжение группировки «Север» ВС РФ на харьковском участке. У ВСУ появляется дополнительная возможность террора мирного населения России в виде обстрелов.

    Возможно, был расчет на то, что Россия начнет снимать штурмовые части и артиллерию с тех участков, где ВСУ в данный момент отступают. Примечательно, что 8 августа стали поступать сведения, что ВСУ начали вдруг подвозить в Дзержинск (Торецк) подкрепления, причем мелкими мобильными группами. При этом судьба Дзержинска и Нью-Йорка практически решена. Переброска же туда подкреплений ВСУ может означать, что Киев стал надеяться на ослабление давления со стороны ВС РФ.

    А на Покровском направлении фронт ВСУ близок к обрушению, и темпы продвижения ВС РФ там не снижаются. К 8 августа передовые части вплотную подошли к крупному населенному пункту Гродовка, за которым уже Мирноград, Селидово и Красноармейск (Покровск). Эта агломерация – ключевая для всего существования данной линии украинской обороны. Но кроме этого, Красноармейск – последний угольный бассейн, который контролируется Киевом. После его потери – только импорт.

    Появление нового театра боевых действий в Курской области должно было ослабить давление со стороны российских частей по всей линии боевого соприкосновения и дать Киеву дополнительное время для политических игр. В дополнение к этому – пропагандистский эффект. В Киеве традиционно придают особое значение «картинке» и медийности происходящего.

    Однако дальнейшее развитие событий ничего хорошего ВСУ не обещает. В Курской области быстрыми темпами наращивается группировка ВС РФ, включающая в себя испытанные боевые части.

    Даже в случае занятия ВСУ Суджи их позиции крайне уязвимы из-за того, что весь план был рассчитан на быстрое продвижение вглубь российской территории. Когда же этот план провалился, выяснилось, что передовые бтг застряли вдоль автомобильных дорог и теперь представляют собой мишень. Их полное уничтожение, которое ведется уже сейчас – вопрос времени. При хорошем раскладе уже к концу недели или к понедельнику большая часть российской территории может быть очищена от групп вторжения.

    Села в пограничной зоне противник укрепляет, но при этом 7 августа началась эвакуация жителей Сумской области.

    Противник понимает, что отступать придется не «до границы», а вглубь уже собственной территории.

    Основные резервы ВСУ на этом участке расположены в районе населенного пункта Юнаковка на трассе Курск – Суджа – Сумы. Эта позиция точно требует зачистки.

    Вся эта «операция», хоть и имеет признаки общевойсковой исходя из численности и состава привлеченных сил, технически напоминает крупный рейд или наскок с элементом самоубийства.

    Даже в условиях временного преобладания ВСУ на узком участке было сложно рассчитывать на слишком глубокое продвижение, захват знаковых объектов особой важности. Но, видимо, надежда на получение политического и пропагандистского эффекта вновь возобладала в Киеве над здравым смыслом и военной наукой.

    После трех дней эйфории ВСУ оказались на пороге потери двух ударных бригад и в перспективе части Сумской области. Слишком дорогая цена за демонстрацию «дееспособности» ВСУ и поисков «выгодной позиции для переговоров».

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