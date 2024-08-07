Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.2 комментария
Украинский дрон атаковал машину скорой помощи в Курской области
В результате удара дрона ВСУ погибли водитель и фельдшер скорой помощи в Курской области
В районе города Суджа украинским беспилотником атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач ранен, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Смирнов в Telegram сообщил, что «украинские нацисты ударили дроном по машине скорой помощи». «Наши медики – настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие», – заявил глава региона. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера пострадали два ребенка. Нападение произошло на дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района. Детям на месте была оказана первая медицинская помощь, затем их направили в областную больницу.
Напомним, в результате обстрела города Суджа погибла местная жительница, также в Курской области погиб водитель микроавтобуса. Кроме того, ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа.