Девушка погибла при атаке ВСУ на Курскую область

Tекст: Валерия Городецкая

Всего в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области пострадали 13 человек, в том числе четверо детей, написал Смирнов в Telegram-канале.

«Как уже сообщалось, два человека ранены в Глушковском районе, пять человек, в том числе трое детей, – в городе Судже. Позднее за медицинской помощью обратились еще трое суджанцев, среди которых один ребенок. Кроме того, два человека пострадали в Большесолдатском районе и один в Рыльском», – сообщил он.

Во вторник украинские войска предприняли попытку проникнуть на территорию Курской области, пограничники ФСБ и Вооруженных сил России не допустили прорыва границы.