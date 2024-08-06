Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.0 комментариев
Девушка погибла при атаке ВСУ на Курскую область
В результате утреннего обстрела города Суджа Курской области со стороны Украины погибла местная жительница, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.
Всего в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области пострадали 13 человек, в том числе четверо детей, написал Смирнов в Telegram-канале.
«Как уже сообщалось, два человека ранены в Глушковском районе, пять человек, в том числе трое детей, – в городе Судже. Позднее за медицинской помощью обратились еще трое суджанцев, среди которых один ребенок. Кроме того, два человека пострадали в Большесолдатском районе и один в Рыльском», – сообщил он.
Во вторник украинские войска предприняли попытку проникнуть на территорию Курской области, пограничники ФСБ и Вооруженных сил России не допустили прорыва границы.