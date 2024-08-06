Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?12 комментариев
ФСБ и ВС России предотвратили прорыв ВСУ в Курскую область
Украинские войска предприняли попытку проникнуть на территорию Курской области, пограничники ФСБ и Вооруженных сил России не допустили прорыва границы, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
Попытки прорыва ВСУ были зафиксированы в Суджанском и Кореневском районах Курской области, сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.
«Хочу предупредить о том, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов. Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов», – добавил он.
В марте за четыре дня попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.