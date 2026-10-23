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«Яндекс» предупредил о сохранении проблем с доступом к облаку
У некоторых пользователей сохраняются сложности с доступом к файлам в облачном хранилище «Яндекса», однако работа над восстановлением сервиса продолжается, сообщили в компании.
«У некоторых пользователей пока сохраняются сложности с доступом к файлам. Команда «Яндекс 360» продолжает работать над восстановлением работоспособности и полной функциональности сервиса», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
Отмечается, что доступность данных для пользователей на «Яндекс Диске» увеличивается каждый день. За последнее время был возвращен предварительный просмотр документов, а также исправлен ряд ошибок, связанных со скачиванием файлов и синхронизацией с облаком в приложении для компьютера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-служба сервиса «Яндекс 360» сообщила о частичном восстановлении ранее недоступных функций, включая работу почты, диска и календаря. В тот же день в компании заявили о восстановлении работы основных функций сервиса «Яндекс Директ» после недельных ограничений из-за атак беспилотников на центры обработки данных. На прошлой неделе «Яндекс» опроверг сообщения об отсутствии страховки у подвергшихся атакам дата-центров.