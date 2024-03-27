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    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    5 комментариев
    27 марта 2024, 13:29 • Новости дня

    Путин поручил рассмотреть возможность производства игровых консолей в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правительству предстоит изучить вопрос о возможности производства в стране игровых приставок и консолей, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

    Правительству необходимо рассмотреть вопрос о создании производства стационарных и портативных игровых приставок, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям, передает ТАСС.

    Срок исполнения поручения – 15 июня 2024 года.

    26 марта 2024, 15:50 • Новости дня
    Лукашенко пообещал передать Путину информацию по кураторам террористов из «Крокуса»
    Лукашенко пообещал передать Путину информацию по кураторам террористов из «Крокуса»
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передаст своему российскому коллеге Владимиру Путину данные, которые касаются предполагаемых кураторов преступников, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    Как указал Лукашенко, Минск имеет подозрения по поводу некоторых кураторов террористов. Он пообещал позвонить Путину и рассказать о своих подозрениях.

    По словам белорусского лидера, эти кураторы осознавали, что в Белоруссию нельзя заходить, поскольку в первые минуты, как и в России, часть областей перешла на усиленный режим безопасности, так и у них, передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что на данный момент заказчик теракта в «Крокусе» не установлен.

    Накануне Лукашенко заявил, что «был на связи» с Путиным «эти сутки» после теракта, совершенного 22 марта в Подмосковье.

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    26 марта 2024, 19:34 • Новости дня
    Путин поручил определить приоритетные направления развития науки и технологий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    России предстоит создать списки приоритетных направлений научно-технологического развития и важнейших технологий, такое поручение дал президент Владимир Путин.

    Разработкой списков направлений займется комиссия по научно-технологическому развитию страны, она должна представить на рассмотрение Совета при президенте по науке и образованию проект перечня приоритетных направлений научно-технического развития. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

    Срок исполнения поручения – 15 июня 2024 года. Ответственным назначен зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

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    26 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за их работу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин выразил благодарность молодым деятелям культуры за служение культуре России и поздравил их с присуждением президентской премии.

    «Благодарю вас за преданное служение своему делу и великой культуре России. И конечно, поздравляю с присуждением премии», – сказал лауреатам глава государства на церемонии, передает РИА «Новости».

    По его словам, просветительская деятельность молодых деятелей культуры создает культурное пространство в стране, наполненное энергией творчества, вдохновения и гуманизма.

    «Вы придаете новое, выразительное звучание нашим важнейшим традиционным ценностям, духовно-нравственным идеалам, исторической памяти, любви к Отечеству и ответственности за его судьбу», – добавил Путин.

    Напомним, во вторник в Кремле проходит церемония вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премий молодым деятелям культуры за 2023 год.

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    26 марта 2024, 17:52 • Новости дня
    Путин отметил роль культуры в тяжелые и трагические периоды

    Tекст: Кристина Цыцура

    Значение культуры возрастает в трагические и тяжелые периоды, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премии молодым деятелям культуры за 2023 год.

    «Хочу особо подчеркнуть, что в тяжелые, трагические периоды еще больше возрастает значение культуры, ее духовных, нравственных, моральных ценностей», – передает ТАСС его слова.

    Президент добавил, что после пережитого теракта, важно опираться на ценности гуманизма, они поддерживают решимость быть сильными и сплоченными.

    «Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия. Они объединяют нас в поддержке всех пострадавших, нашей решимости быть сильными и сплоченными», – сказал он.

    Ранее МЧС обновило список опознанных жертв теракта в «Крокус Сити Холле», в нем указаны 95 фамилий погибших.

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    26 марта 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин: О национализации российской экономики речи не идет

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не намерена устраивать массовый перевод предприятий в государственную собственность, заявил президент Владимир Путин.

    Отмечается, что Генпрокуратура проводит работу по возврату в государственную собственность ряда крупных предприятий и имущественных комплексов, передает ТАСС.

    При этом глава государства подчеркнул, что о деприватизации и огосударствлении экономики не может быть и речи.

    Ранее Генпрокуратура потребовала национализации 13 участков в Барвихе.

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    26 марта 2024, 17:49 • Новости дня
    Путин начал церемонию вручения премий молодым деятелям культуры

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Кремле началась церемония вручения премий в области литературы и искусства за 2023 год в области произведений для детей и юношества, их вручает президент Владимир Путин.

    Церемония началась в Екатерининском зале, она приурочена ко Дню работника культуры, который празднуется 25 марта, передает РИА «Новости».

    В 2023 году лауреатами премий для молодых деятелей культуры стали художник Алексей Крюков, виолончелист Александр Рамм и замглавы Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел Менги Ондар.

    Лауреатами премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали глава Московской академии хореографии Марина Леонова, директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов и оперный певец Николай Диденко.

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    27 марта 2024, 02:34 • Новости дня
    Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поздравил росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии.

    «Рад поздравить всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов с профессиональным праздником. Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине и славным ратным традициям, за ваш вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России», – сказал Путин в видеообращении, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.

    По словам президента, Росгвардия решает значимые, ответственные задачи.

    «Это борьба с преступностью, терроризмом, экстремизмом, охрана и защита важнейших, стратегических, в том числе промышленных, транспортных, инфраструктурных объектов, эффективный контроль в сфере оборота оружия», – напомнил он.

    Путин отметил, что росгвардейцы участвовали в обеспечении безопасности в ходе избирательных кампаний, включая президентские выборы, а также несут службу на Донбассе и в Новороссии, «в районах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий».

    «Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, защищаете жизнь мирных граждан, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы, помогаете обеспечивать прикрытие государственной границы, надёжную работу армейских коммуникаций и безопасность тыла наших частей и подразделений. Мы всегда будем помнить героев, павших в праведной борьбе за Россию, за будущее нашего народа», – подчеркнул президент.


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    26 марта 2024, 16:15 • Новости дня
    Путин обозначил ключевую задачу государственной политики

    Путин назвал безопасность россиян ключевой задачей госполитики

    Tекст: Александра Юдина

    Безопасность граждан и укрепление правопорядка остаются самыми важными задачами государственной политики, заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

    По его словам, защита россиян, их прав и свобод, а также обеспечение суверенитета страны и укрепление правопорядка являются ключевыми задачами госполитики, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что в течение прошедшего периода прокуроры активно защищали конституционные, экономические и социальные права россиян. Они также, по его словам, внесли существенный вклад в борьбу с экстремизмом и попытками вмешаться во внутренние дела страны.

    Путин выразил благодарность прокурорскому корпусу России «за добросовестный труд, за принципиальность и ответственный подход к реализации поставленных задач».

    Ранее президент заявил, что для обеспечения безопасности страны прокуратура должна заниматься профилактикой нарушений, а не просто «хватать и не пущать».

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    26 марта 2024, 16:41 • Новости дня
    Путин поручил Генпрокуратуре более эффективно бороться с коррупцией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генеральная прокуратура должна принимать эффективные меры в рамках борьбы с коррупцией, уделяя особое внимание защите средств, выделяемых на соцсферу, гособоронзаказ и модернизацию ОПК, заявил президент России Владимир Путин.

    «В целом жду от прокуратуры большей эффективности в борьбе с коррупцией. На недавней коллегии Федеральной службы безопасности говорил, что пристальное внимание нужно уделить защите средств, выделяемых в том числе на социальную сферу, гособоронзаказ, модернизацию оборонно-промышленного комплекса страны, реализацию нацпроектов и федеральных программ», – передает ТАСС слова главы государства.

    Ранее президент призвал ФСБ обратить внимание на противодействие коррупции.

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    26 марта 2024, 15:06 • Новости дня
    Путин: Необходимо сосредоточиться на успехе России в СВО
    Путин: Необходимо сосредоточиться на успехе России в СВО
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Недоброжелатели вынудили Россию защищать свои интересы вооруженным путем, необходимо сконцентрироваться на успехе в спецоперации, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

    «Наша страна борется за защиту своих жизненно важных интересов, за право самостоятельного, независимого, суверенного развития. И, к сожалению, наши недоброжелатели, наши конкуренты, противники вынудили нас защищать эти интересы вооруженным путем, бороться с теми, кого они вооружили, воспитали для борьбы с Россией на территории соседнего государства», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин добавил, что действия во всех сферах жизнедеятельности в сегодняшних условиях должны быть посвящены успеху России в СВО, важно «не допустить никакой расхлябанности».

    Он также подчеркнул, что все меры поддержки бойцов спецоперации и их семей должны исполняться, чтобы они были уверены в защите со стороны государства.

    «Люди должны понимать и знать, что они, исполняя свой долг перед Родиной, рискуя своей жизнью, защищены государством. И все, что государство наметило в сфере поддержки военнослужащих, безусловно, должно исполняться», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин обсудил с главой Ставрополья поддержку бойцов СВО.

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    26 марта 2024, 15:09 • Новости дня
    Путин призвал прокуратуру заниматься профилактикой, а «не хватать и не пущать»

    Путин призвал прокуратуру заниматься профилактикой нарушений, а «не хватать и не пущать»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Прокуратура должна заниматься профилактикой нарушений, а не просто «хватать и не пущать», заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

    «Конечно, прокуратура нацелена на то, чтобы просто строго следить за исполнением законов и все, но я вас прошу ко всем проблемам, которые возникают в сфере экономики, подходить гибко, не просто действовать по принципу «хватать и не пущать», а лучше заниматься профилактикой», – сказал он, передает ТАСС.

    Путин добавил, что «добросовестным участникам экономической деятельности лучше вовремя подсказать, где они могут войти в зону опасную с точки зрения действующего закона».

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    26 марта 2024, 15:01 • Новости дня
    Путин: Выделяемые средства не должны уходить «ни в чьи карманы»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Направляемые 9 трлн рублей на оборонную и социальную сферу не должны уходить «ни в чьи карманы», заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

    «Только дополнительно мы выделяем на ближайшие несколько лет 9 трлн руб. – это огромные деньги – по всем направлениям: и по повышению обороноспособности, по поддержке предприятий ОПК, по социальной сфере – образование, здравоохранение, наука», – цитирует главу государства ТАСС.

    Он призвал строго следить за тем, чтобы «ни к кому и ни в чьи карманы» деньги не уходили, и «ни к кому не прилипали», чтобы все они эффективно были направлены на повышение экономического благосостояния России.

    Также во вторник в ходе заседания президент поручил прокуратуре нарастить интенсивность работы по защите российских граждан.

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    26 марта 2024, 14:57 • Новости дня
    Кремль: Путин вручит премии молодым деятелям культуры

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в течение дня проведет несколько международных звонков, а также вручит премии для молодых деятелей культуры за 2023 год и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Во второй половине дня президент вручит премии президента России для молодых деятелей культуры за 2023 год и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества», – приводит его слова ТАСС.

    Также он сообщил, что президент в первой половине дня проведет несколько международных телефонных разговоров.

    Кроме того, Песков анонсировал участие Путина в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Оно проходит в настоящее время.

    Помимо этого президента ожидает ряд других рабочих встреч и совещаний, которые будут носить непубличный характер, сообщил Песков.

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    26 марта 2024, 14:54 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность поддержки участников СВО и членов их семей

    Tекст: Ольга Никитина

    Поддержка участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей является нравственно значимой, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

    «Всегда подчеркиваю нравственную значимость нашей работы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей», – сказал глава государства. «Поручаю здесь действовать решительно, незамедлительно реагировать на жалобы и обращения, на факты волокиты, бюрократических отписок или прямого нарушения норм закона», – приводит его слова ТАСС.

    Глава государства также попросил военных прокуроров делать особый акцент на защите прав военнослужащих.

    В свою очередь генпрокурор России Игорь Краснов потребовал от прокуроров продолжить оперативно решать вопросы социального обеспечения участников специальной военной операции и членов их семей.

    «Средствами надзора прокурорами обеспечивались права и социальные гарантии всех участников СВО, членов семей. Поступающие от них обращения, живое общение в ходе личных приемов позволили выявить пробелы в нормативном регулировании и организации работы уполномоченных ведомств», – сказал он.

    По его словам, многие проблемы оперативно устраняли. «Оптимизирован механизм присвоения статуса ветерана боевых действий, его получили более 300 тыс. военнослужащих. Упрощена выплата надбавок к денежному довольствию за участие в СВО. Расширен круг мер поддержки, введен порядок их беззаявительного предоставления. Восстановлены права свыше 140 тыс. граждан, своевременно не получивших полагающиеся компенсации и страховое возмещение», – констатировал генпрокурор.

    Он поставил задачу в наступившем году «организовать надзор таким образом, чтобы решение проблем конкретного человека в обязательном порядке сопровождалось устранением причин системных нарушений». А если это потребует реагирования на федеральном уровне – сообщать в Генеральную прокуратуру.

    Особо Краснов затронул вопрос защиты прав вдов, воспитывающих малолетних детей, и многодетных семей, потерявших кормильца, – это «отдельная категория, требующая индивидуального подхода». «Важно добиться, чтобы над ними был установлен персональный патронаж, что в полной мере отвечает духу и букве указов президента и поручений, содержащихся в послании Федеральному собранию», – отметил генпрокурор.

    Кроме того, Путин заявил, что органы прокуратуры должны уделить особое внимание безопасности в образовательных учреждениях и местах детского отдыха.

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    27 марта 2024, 10:10 • Новости дня
    Путин присвоил 29-й бригаде РХБЗ и 75-й бригаде управления наименования гвардейских

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил почетные наименования гвардейских 29-й отдельной бригаде радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) им. генерал-полковника В.К. Пикалова и 75-й бригаде управления.

    Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации (29-я бригада и 75-я бригада).

    В документах отмечается, что почетные наименования присвоены «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    В феврале Путин поздравил с присвоением почетного наименования «гвардейский» командование и состав 25-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и 288-й гвардейской артиллерийской Варшавской Краснознаменной ордена Кутузова бригады.

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