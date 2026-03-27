Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.0 комментариев
Минцифры представило меры поддержки российской индустрии видеоигр
Российским разработчикам игр пообещали налоговые послабления и доступ в реестр ПО при условии размещения серверов и инфраструктуры проектов внутри страны, такие предложения подготовили в Минцифры, сказал глава ведомства Максут Шадаев.
Ключевой задачей станет создание специального режима применения уже действующих льгот для IT-отрасли с учетом особенностей лицензирования игр, сказал министр, передает РИА «Новости».
Такой режим должен учитывать специфику работы игровых студий и прав на их продукты.
Шадаев заявил, что разработчикам предложат возможность вносить игры в реестр российского программного обеспечения, если сервера и поддержка для российских пользователей будут обеспечены на IT-инфраструктуре внутри страны.
Он отметил, что сейчас для приема платежей от зарубежных пользователей студии нередко регистрируют права на игры на иностранные юрлица.
Нахождение игр в реестре российского ПО даст студиям право на льготу по НДС. В комплекс также включены другие шаги, направленные на стимулирование создания новых проектов, упрощение их экспорта и продвижение на международном рынке, добавил министр.
В 2024 году президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность производства в России игровых приставок и создания собственной операционной и облачной системы доставки игр. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что эти поручения направлены на формирование в стране собственной игровой индустрии.