Стало известно о покупке частными инвесторами Electronic Arts за 55 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Electronic Arts, известная по сериям видеоигр Madden NFL, Battlefield и The Sims, будет выкуплена группой инвесторов, в которую входят Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии, фонд Silver Lake Partners и Affinity Partners под управлением Джареда Кушнера, сообщает APNews.

Сумма сделки составит рекордные 55 млрд долларов, что станет крупнейшим в истории частным выкупом с привлечением инвестиций.

Акционеры EA получат по 210 долларов за акцию. После завершения сделки компания перестанет быть публичной впервые за 36 лет, а ее штаб-квартира останется в Редвуд-Сити, штат Калифорния. Генеральный директор EA Эндрю Уилсон сохранит свой пост.

Саудовский фонд PIF, который уже владеет 9,9% акций EA, примет участие в сделке, сохранив свою долю. Это продолжение стратегии фонда по активному инвестированию в игровой сектор: ранее PIF приобрел доли в ведущих издателях игр и полностью выкупил компании ESL, FACEIT и Scopely. Также PIF является миноритарным инвестором Nintendo.

Сделка подлежит рассмотрению американским Комитетом по иностранным инвестициям из-за участия саудитов. Аналитики отмечают, что благодаря финансовой поддержке нового консорциума EA сможет сосредоточиться на долгосрочных проектах, которые ранее казались слишком рискованными для публичной компании.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2027 финансового года, после одобрения акционерами EA и необходимыми регуляторами.

Акции EA выросли на 4,5% в понедельник после скачка на 15% в пятницу на фоне слухов о возможном поглощении.

Напомним, летом этого года три разработчика игры «Мир танков» перешли в собственность государства.

В 2023 году сообщалось что компания EA Sports отказалась от российских комментаторов в новой версии футбольного симулятора EA Sports FC.

Ранее хакеры похитили программный код игр FIFA–21 и Battlefield у Electronic Arts.