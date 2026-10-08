Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Steam

Tекст: Вера Басилая

Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру пожаловались на сбои в работе платформы. Неполадки начались в районе 19.58 мск, передает РИА «Новости». Больше всего жалоб – свыше четырех тысяч – поступило из США.

Также о проблемах с доступом к сервису сообщают жители Канады, Мексики, Бразилии, Британии, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Японии и других стран.

Основная масса обращений связана с проблемами при загрузке и обновлении игр, входе в учетную запись и соединении с сервером.

В Steam представлено порядка 30 тыс. игр, а число пользователей превышает 100 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года пользователи в России и других странах пожаловались на сбои в работе Steam.

Летом того же года россияне вновь столкнулись с проблемами при доступе к сервису.