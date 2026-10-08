Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Steam
В работе игрового сервиса Steam произошел глобальный сбой, наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из США, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру пожаловались на сбои в работе платформы. Неполадки начались в районе 19.58 мск, передает РИА «Новости». Больше всего жалоб – свыше четырех тысяч – поступило из США.
Также о проблемах с доступом к сервису сообщают жители Канады, Мексики, Бразилии, Британии, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Японии и других стран.
Основная масса обращений связана с проблемами при загрузке и обновлении игр, входе в учетную запись и соединении с сервером.
В Steam представлено порядка 30 тыс. игр, а число пользователей превышает 100 млн человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года пользователи в России и других странах пожаловались на сбои в работе Steam.
Летом того же года россияне вновь столкнулись с проблемами при доступе к сервису.