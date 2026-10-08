  • Новость часаВице-премьер Украины сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве
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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 20:59 • Новости дня

    Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Steam

    Tекст: Вера Басилая

    В работе игрового сервиса Steam произошел глобальный сбой, наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из США, свидетельствуют данные портала Downdetector.

    Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру пожаловались на сбои в работе платформы. Неполадки начались в районе 19.58 мск, передает РИА «Новости». Больше всего жалоб – свыше четырех тысяч – поступило из США.

    Также о проблемах с доступом к сервису сообщают жители Канады, Мексики, Бразилии, Британии, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Японии и других стран.

    Основная масса обращений связана с проблемами при загрузке и обновлении игр, входе в учетную запись и соединении с сервером.

    В Steam представлено порядка 30 тыс. игр, а число пользователей превышает 100 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года пользователи в России и других странах пожаловались на сбои в работе Steam.

    Летом того же года россияне вновь столкнулись с проблемами при доступе к сервису.

    7 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Перебои с интернетом начались в Киеве

    В Киеве возникли перебои с интернетом из-за отключений света

    Перебои с интернетом начались в Киеве
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве возникли перебои в работе интернета из-за аварийных отключений электроэнергии, сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.

    По данным NetBlocks, проблемы с доступом в Сеть в украинской столице начались после введения аварийных отключений электричества в самом Киеве и ряде регионов страны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением после серии взрывов.

    В среду эксперт Андрей Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева. В тот же день мэр города Виталий Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений.

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    8 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» усомнился в скором восстановлении оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Яндекс» продолжает оценивать ущерб от пожара в центре обработки данных в Рязанской области и пока не уверена в возможности восстановления поврежденной инфраструктуры.

    Масштаб ущерба для инфраструктуры центра обработки данных в городе Сасово Рязанской области после пожара еще оценивается, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    В «Яндексе» отметили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления сгоревшего оборудования дата-центра. Ранее в компании предупредили, что из-за возгорания работа объекта была полностью остановлена, что привело к перебоям в функционировании ряда популярных сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг эксперты назвали удар Украины по дата-центру «Яндекса» попыткой добиться медийного эффекта. Специалисты также перечислили вероятные задачи Киева при атаке на объект.

    Сама компания рассказала об ограничениях в работе сервисов из-за поражения дата-центра в Сасово.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    OpenAI отвергла причастность своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    OpenAI не выявила причастности своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания OpenAI заявила, что пока не обнаружила доказательств причастности своих ИИ-агентов к весеннему сбою в работе ресурсов Wikimedia Foundation.

    Компания пока не нашла подтверждений связи активности своих агентов искусственного интеллекта с майским сбоем в работе ресурсов оператора «Википедии», передает РИА «Новости».

    «Расследование не установило, что деятельность компании затронула работу Wikimedia в мае», – заявили в OpenAI. Там добавили, что продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

    Во вторник оператор Wikimedia Foundation сообщил о выявлении несанкционированной активности ИИ-агентов OpenAI на своих платформах. По данным фонда, они отправляли сотни тысяч запросов к ресурсам, что, предположительно, могло привести к масштабному сбою «Викиданных» в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии.

    В прошлом месяце они атаковали три американских министерства.

    ИИ-агент взломал систему медстрахования Австралии.

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    7 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Telegram и Google за неудаление контента

    Суд в Москве назначил штрафы по 3,8 млн рублей Telegram, Google и Reddit

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд признал компании Telegram, Google и Reddit виновными в неудалении запрещенной информации и назначил каждой штраф в размере 3,8 млн рублей.

    Столичный суд оштрафовал сразу несколько крупных иностранных ИТ-компаний за отказ удалять запрещенную в России информацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    «Суд постановил признать виновной компанию Telegram по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 3,8 млн рублей», – рассказали в пресс-службе.

    Аналогичные денежные взыскания на сумму 3,8 млн рублей каждое по статье о неудалении запрещенного контента были выписаны компаниям Google и Reddit.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд в Москве оштрафовал Twitch на 14 млн рублей за неудаление контента.

    Во вторник стало известно, что долг Telegram по штрафам в России превысил 45 млн рублей. В прошлом месяце Google, Pinterest и Telegram также оштрафовали за неудаление запрещенного контента.

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    6 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Жительницу ЛНР задержали за публичное оправдание терроризма

    СК: Жительницу ЛНР задержали за публичное оправдание терроризма в интернете

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Луганской народной республике задержана местная жительница, подозреваемая в публичном оправдании терроризма в интернете, сообщили в СК России по ЛНР.

    Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Старобельского муниципального округа по подозрению в оправдании терроризма, сообщает СК России по ЛНР.

    По версии следствия, женщина разместила в запрещенной соцсети публикацию, где, предположительно, запечатлены участники террористического сообщества, и оставила комментарий под видео. Лингвистическое и психологическое исследования выявили в этих материалах признаки оправдания деятельности террористической организации.

    Подозреваемая задержана. Следователи Сватовского межрайонного отдела продолжают сбор доказательств по делу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Абхазии задержали гражданина Таджикистана за оправдание терроризма.

    В прошлую среду жителя Ленинградской области задержали за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле».

    В июле ФСБ сообщила о задержании трех жителей ЛНР по подозрению в государственной измене.

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    6 октября 2026, 03:16 • Новости дня
    Долг Telegram по штрафам в России превысил 45 млн рублей

    Tекст: Антон Антонов

    Сумма неоплаченных в срок штрафов мессенджера Telegram за нарушения российских законов превысила 45,1 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах.

    «Неоплаченные в установленный срок долги Telegram продолжают расти. Сейчас сумма превышает 45,1 млн рублей», – приводит ТАСС текст сообщения.

    В эту сумму входят штрафы, наложенные Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы.

    Как следует из судебных и иных материалов, в отношении мессенджера открыто 29 исполнительных производств. При этом принудительное взыскание порядка 8 млн рублей ведется только по трем из них, остальные производства прекращены на основании пункта 3 части 1 статьи 46 закона «Об исполнительном производстве».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле долг мессенджера Telegram по штрафам в России вырос почти до 38 млн рублей.

    В марте Роскомнадзор рассказал о многочисленных нарушениях со стороны Telegram, включая отказ удалять запрещенный контент.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    7 октября 2026, 17:43 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Zoom почти на 66 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Zoom почти на 66 млн рублей за повторное невыполнение требований российского законодательства.

    Американская компания Zoom признана виновной в повторном игнорировании требований российского законодательства и оштрафована на сумму около 66 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    «Постановлением мирового судьи Таганского судебного района города Москвы Зум Комьюникэйшнс Инк. признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 65 936 494 рублей», – сообщили в суде.

    Протокол в отношении компании был составлен за повторное неисполнение иностранным юридическим лицом обязанности по созданию филиала, представительства или личного кабинета на сайте Роскомнадзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Москве также оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей. До этого компанию наказали на 15 млн рублей за нарушение законодательства в России.

    Ранее Zoom перекрывала доступ к платным аккаунтам российских вузов.

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    7 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на ВСМ Москва – Петербург

    Замглавы РЖД Чаркин анонсировал запуск спутниковой связи и 5G на ВСМ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин сообщил о планах компании внедрить спутниковую связь, LTE и 5G для управления системами и обслуживания пассажиров на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург.

    Новые технологии связи обеспечат работу производственных процессов и комфорт путешественников на магистрали, передает РИА «Новости». «Здесь мы говорим про технологическую связь, которая позволяет управлять производственными процессами, и в рамках технологической связи мы тестируем и апробируем технологии LTE, целимся в 5G, когда будет готово, соответственно, стандарты и оборудование», – заявил Чаркин на форуме «Цифровые решения».

    Он подчеркнул важность обеспечения качественной связью самих пассажиров. Высокие скорости накладывают серьезные ограничения на традиционные методы, поэтому компания работает с операторами LTE, но базовой технологией видит спутниковую связь, уточнил замгендиректора, напомнив о проекте с компанией «Бюро 1440».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в России началось тестирование спутниковой связи в поездах.

    В марте власти анонсировали удлинение поездов на ВСМ Москва – Петербург.

    В прошлом году президент Владимир Путин рассказал о ходе работ по строительству магистрали.

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    7 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Григоренко анонсировал регистрацию юрлиц по электронной почте

    Григоренко: Юрлицам разрешат использовать электронный адрес для регистрации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Юридическим лицам разрешат использовать официальный адрес в электронной почтовой системе при регистрации вместо физического, сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    Юридические лица смогут при регистрации указывать не физический адрес, а адрес электронной почты, заявил Григоренко. Такая мера позволит бизнесу сократить расходы на аренду, пояснил он, передает «Интерфакс».

    По словам Григоренко, инициатива возникла в ходе подготовки закона о «Почте России». Соответствующий законопроект уже разработан и будет представлен для общественного обсуждения. Для постановки на учет в ФНС предлагается использовать домашний адрес руководителя компании, который не будет отображаться в ЕГРЮЛ.

    Ожидается, что новые правила вступят в силу с 2027 года. Переход на электронные адреса будет добровольным и доступным для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих нелицензируемую деятельность, уточняет Минфин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минцифры предложило создать электронную почтовую систему на «Госуслугах».

    В июне стало известно об условиях продажи урожая без регистрации бизнеса. В марте ФНС упростила регистрацию бизнеса с помощью нового сервиса «Мой ОКВЭД».

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    7 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Роскомнадзор подал иск к рэперу Booker

    Роскомнадзор потребовал взыскать 20 тыс. рублей с рэпера Booker

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор обратился в суд Петербурга с заявлением о взыскании около 20 тыс. рублей с рэпера и блогера Федора Игнатьева, выступающего под псевдонимом Booker.

    Заявление ведомства о выдаче судебного приказа поступило в инстанцию 2 октября, отмечает РИА «Новости». Предполагается, что иск связан с задолженностью музыканта по обязательным отчислениям за рекламу в интернете.

    Напомним, что с 1 апреля 2025 года распространители онлайн-рекламы обязаны перечислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода. Эти средства направляются на поддержку разработчиков отечественного программного обеспечения.

    В июне петербургский суд уже взыскал с Игнатьева более 92 тыс. рублей долга по рекламным отчислениям. Ранее Роскомнадзор подавал аналогичные иски к другим известным блогерам, спортсменам и телеведущим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Роскомнадзор потребовал взыскать полмиллиона рублей с автоблогера Завозина.

    В прошлом месяце суд взыскал с блогера Wylsacom более 1,2 млн рублей за рекламу.

    Инстанция также одобрила взыскание долга за рекламу с бывшей солистки группы «Фабрика» Александры Савельевой.

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    7 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    Минцифры запустило подключение к электросетям через «Госуслуги»

    Подключение к электросетям стало доступно через портал «Госуслуги»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство реализовало процедуру технологического присоединения к электросетям через портал «Госуслуги».

    Министерство обеспечило возможность подачи заявок и документов для присоединения энергопринимающих устройств к электросетям через портал «Госуслуги», пишет РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что пользователи могут не только направлять необходимые бумаги, но и отслеживать полную хронологию процедуры, получая сведения об основных этапах обработки обращений в личном кабинете. С момента запуска в промышленную эксплуатацию россияне подали 160 тыс. заявок на подключение.

    Оценка уровня удовлетворенности услугой по группе компаний «Россети» по итогам 2025 года составила 3,9 балла, что превышает показатели 2024 года.

    Для дальнейшего улучшения сервиса ПАО «Россети» предложило интегрировать систему с Росреестром для автоматической выгрузки подтверждений права собственности на объекты подключения. Также планируется создать сервис для поиска ближайшей сетевой организации через органы местного самоуправления. В Минцифры пообещали рассмотреть эти инициативы при доработке услуги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минцифры Максут Шадаев исключил создание отдельного мессенджера на портале «Госуслуги». Министерство сообщило о планах направлять квитанции за услуги ЖКХ через электронную платформу.

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    7 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Хакеры выложили в Сеть личные данные членов правительства Франции

    Личные данные членов кабмина Франции попали в сеть после кибератак

    Tекст: Денис Тельманов

    Личные данные 25 из 36 членов кабинета министров Франции, включая премьер-министра Себастьяна Лекорню, оказались в свободном доступе в интернете в результате нескольких кибератак, пишет Canard Enchaine.

    Персональная информация французских министров оказалась в открытом доступе после серии хакерских взломов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Canard Enchaine.

    «Номер телефона, адрес, банковские реквизиты… ключевые данные о личной жизни 25 из 36 членов правительства Лекорню распространяются в сети», – пишет французское издание.

    Среди пострадавших оказался глава кабинета министров Себастьян Лекорню, а также еще 1,5 млн человек, ставших жертвами взлома магазина нижнего белья Slip Francais в 2024 году. В результате этой атаки в сеть утек номер мобильного телефона премьера. Кроме того, в интернете опубликованы сведения о министрах вооруженных сил, цифровых технологий, труда и здравоохранения Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце хакеры из США, Франции и Сингапура попытались сорвать электронные выборы в России.

    Летом российское посольство отвергло обвинения Парижа в кибератаках.

    В прошлом году во Франции произошла крупнейшая утечка данных жителей.

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    6 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Мишустин поручил Минцифры усилить защиту портала «Госуслуги»

    Мишустин поручил проработать дополнительные условия для входа на «Госуслуги»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству цифрового развития усилить защиту учетных записей на портале «Госуслуги».

    Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости проработать дополнительные условия для входа на платформу «Госуслуги» или восстановления доступа к ней. Также, по мнению премьера, нужно усилить и защиту учетных записей, отмечает РИА «Новости».

    «Министерству цифрового развития, конечно, необходимо усилить и защиту учетных записей портала государственных услуг, которым пользуются уже 120 млн человек. Их данные должны надежно храниться», – подчеркнул Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии форума «Цифровые решения».

    Премьер также отметил, что Россия решает задачу предоставления государственных услуг на «топовом, самом высоком в мире уровне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мишустин заявил, что оказание госуслуг онлайн в России вышло на топовый мировой уровень. В тот же день он ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта на форуме «Цифровые решения».

    Накануне Минцифры предложило создать электронную почтовую систему на портале.

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    7 октября 2026, 11:50 • Новости дня
    Ученый из Кембриджа назвал соглашения стран со Starlink сделкой с дьяволом

    Business Insider: В Кембридже назвали соглашения со Starlink сделкой с дьяволом

    Tекст: Мария Иванова

    Доцент Школы государственной политики при Кембриджском университете Алессио Терци заявил, что генеральный директор SpaceX Илон Маск сосредоточил в своих руках слишком много власти, поэтому соглашения с его компанией подобны сделке с дьяволом.

    Глава компании может единолично принимать решения о том, как, когда и где граждане или военные какой-либо страны могут получать доступ к глобальной сети интернет, пишет Business Insider.

    Ближайшей исторической аналогией геополитической силы такого уровня Терци назвал британский торговый конгломерат Ост-Индской компании, который в прошлом управлял большей частью английских торговых маршрутов в Азии. По мнению эксперта, SpaceX уже превзошла этот конгломерат в современном доминировании на рынке, отмечает ТАСС.

    В качестве примера приводятся сложные взаимоотношения между Украиной и SpaceX. Илон Маск разрешил применять терминалы Starlink для нужд украинских войск, однако в дальнейшем неоднократно угрожал ограничить возможности их использования.

    В частности, он запретил применять оборудование для наведения ударов вглубь территории России. Свою позицию бизнесмен аргументировал нежеланием делать компанию полноценным участником конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России.

    Летом Варшава пригрозила Маску прекратить оплату Starlink для украинской армии.

    Ранее ученый раскрыл причину массового падения спутников Starlink Илона Маска.

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    7 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    В России началось тестирование спутниковой связи в поездах

    В России приступили к тестированию спутниковой связи в поездах

    Tекст: Мария Иванова

    В России стартовали испытания оборудования для обеспечения спутниковой связью пассажирских поездов, сообщил заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин.

    «Мы приступили к тестированию на обычных, традиционных поездах… У нас около месяца ходит вагон-лаборатория с оборудованием коллег из «1440». Очень отрадно, что пока тесты идут хорошо», – заявил Чаркин, передает РИА «Новости».

    Холдинг РЖД совместно с компанией «Бюро 1440» планируют поэтапное оснащение поездов дальнего следования спутниковой связью на базе низкоорбитальной группировки.

    По словам Чаркина, как только необходимая инфраструктура будет готова, РЖД оперативно оборудуют поезда и обеспечат пассажиров качественной связью. Запуск высокоскоростного интернета во всех российских поездах ожидается к 2028 году при наличии необходимого оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в России представили мини-терминал для спутниковой связи.

    В июле президент Владимир Путин оценил сокращение интервалов движения поездов РЖД.

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

    • Помидоры и томаты: в чем разница, польза и вред, кому нельзя есть и сколько можно в день

      Помидоры входят в рацион миллионов россиян почти круглый год: летом их едят свежими, а зимой используют томатную пасту, соки и соусы. При этом вокруг продукта остается немало мифов – от споров о разнице между томатом и помидором до утверждений, что эти плоды якобы нельзя есть при подагре, камнях в почках или заболеваниях желудка. Разбираемся, чем на самом деле полезны помидоры, сколько в них калорий, почему приготовленные томаты могут быть особенно ценным источником ликопина, кому стоит ограничить продукт и есть ли разница между помидором и томатом.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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