Кушнер опроверг обвинения в тайных сделках с лидерами стран Ближнего Востока

Кушнер опроверг данные о якобы тайных финансовых операциях на миллионы долларов

Tекст: Вера Басилая

Кушнер категорически опроверг утверждения о причастности к многомиллионным тайным финансовым операциям, распространенные американским журналом, передает ТАСС.

«Этого никогда не происходило», – заявил Джаред Кушнер в социальной сети.

Он подчеркнул, что автор материала не предоставил никаких доказательств, включая банковские выписки, данные о переводах или даты транзакций. Кушнер напомнил о многочисленных разбирательствах в Конгрессе США и расследованиях спецпрокурора, с которыми он добровольно сотрудничал, отметив, что подобные обвинения никогда не выдвигались.

Зять американского лидера назвал статью возмутительной фабрикацией, выдумкой и пропагандой, за которой стоят люди со злым умыслом.

Ранее журнал Vanity Fair опубликовал отрывок из книги журналиста Мэттью Коула, в которой сообщалось, что спецслужбы Нидерландов получили доступ к телефону Кушнера и обнаружили сведения о тайных договоренностях и финансовых операциях на сотни миллионов долларов, связанных с Израилем, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду зять американского лидера Джаред Кушнер вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом отчитали Владимира Зеленского за критику Дональда Трампа.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил об отказе Кушнера от поездки на переговоры в Россию из-за болезни.

В августе Корпус стражей исламской революции назвал выдумкой слова Трампа о существовании скрытых каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.