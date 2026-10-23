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    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    23 октября 2026, 08:42 • Новости дня

    Кушнер опроверг обвинения в тайных сделках с лидерами стран Ближнего Востока

    Кушнер опроверг данные о якобы тайных финансовых операциях на миллионы долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Зять президента США Джаред Кушнер опроверг обвинения в причастности к многомиллионным тайным финансовым операциям с участием стран Ближнего Востока.

    Кушнер категорически опроверг утверждения о причастности к многомиллионным тайным финансовым операциям, распространенные американским журналом, передает ТАСС.

    «Этого никогда не происходило», – заявил Джаред Кушнер в социальной сети.

    Он подчеркнул, что автор материала не предоставил никаких доказательств, включая банковские выписки, данные о переводах или даты транзакций. Кушнер напомнил о многочисленных разбирательствах в Конгрессе США и расследованиях спецпрокурора, с которыми он добровольно сотрудничал, отметив, что подобные обвинения никогда не выдвигались.

    Зять американского лидера назвал статью возмутительной фабрикацией, выдумкой и пропагандой, за которой стоят люди со злым умыслом.

    Ранее журнал Vanity Fair опубликовал отрывок из книги журналиста Мэттью Коула, в которой сообщалось, что спецслужбы Нидерландов получили доступ к телефону Кушнера и обнаружили сведения о тайных договоренностях и финансовых операциях на сотни миллионов долларов, связанных с Израилем, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду зять американского лидера Джаред Кушнер вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом отчитали Владимира Зеленского за критику Дональда Трампа.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил об отказе Кушнера от поездки на переговоры в Россию из-за болезни.

    В августе Корпус стражей исламской революции назвал выдумкой слова Трампа о существовании скрытых каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.

    22 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаке на министерство обороны Саудовской Аравии

    Хуситы заявили об ударе по Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удар по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Движение применило баллистические ракеты и беспилотники для удара по целям на территории королевства, отмечает РИА «Новости». «За последние 48 часов мы провели четыре точечные военные операции с применением йеменских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. Первая операция была направлена против здания министерства обороны в столице саудовского противника – Эр-Рияде. Удар был точным», – сообщил Сариа.

    По его словам, другие операции были направлены против объекта нефтегазовой компании Aramco в Янбу, а также международных аэропортов в Даммаме и Абхе.

    В четверг Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии отчиталось, что в результате атаки в среду вечером на международный аэропорт Даммама погибли два человека и восемь пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение «Ансар Аллах» атаковало международный аэропорт Эр-Райян.

    На прошлой неделе хуситы атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате чего погибли 17 человек.

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    22 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Хуситы начали спасать экипаж атакованной в Красном море индийской яхты

    Хуситы начали спасение 14 индийцев с атакованной в Красном море яхты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил о проведении операции по спасению 14 граждан Индии с яхты, подвергшейся удару со стороны Саудовской Аравии.

    Индийское судно подверглось атаке в Красном море недалеко от острова Зукар, передает ТАСС.

    «Саудовский враг атаковал индийскую яхту недалеко от острова Зукар, на борту которой, по предварительным данным, находились 14 граждан Индии. Вооруженные силы Йемена спасают их и предоставят более подробную информацию позже», – заявил Сариа.

    Остров Зукар расположен между побережьями Йемена и Эритреи вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лондон расширил объем военной помощи Эр-Рияду.

    Власти Саудовской Аравии перенесли на следующий год инвестиционную конференцию Future Investment Initiative.

    В воскресенье йеменское движение «Ансар Аллах» обстреляло город Наджран.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Зеленский подписал законы о налогах для получения помощи от ЕС и МВФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский подписал законы о налогах, необходимые для получения финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ).

    Глава киевского режима утвердил поправки в Налоговый и Таможенный кодексы, которые вводят налогообложение доходов от продаж через цифровые платформы и отменяют льготы для посылок из-за рубежа стоимостью менее 150 евро, передает ТАСС со ссылкой на данные картотеки сайта Верховной рады.

    Еврокомиссия и МВФ настаивают на самостоятельном поиске Киевом новых источников пополнения бюджета. Из-за задержки принятия этих непопулярных законов Украина в текущем году недополучила 29,5 млрд долларов зарубежного финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский затянул удавку на шее украинского народа, набрав зарубежных кредитов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила необходимость прогресса в принятии новых законов на Украине для получения дальнейшей финансовой помощи от Евросоюза.

    До этого директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о сохранении зависимости киевского руководства от масштабной зарубежной поддержки даже в случае успешного мирного урегулирования конфликта.

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    22 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    В парламенте Ирана предупредили США о новой тактике при возобновлении боев

    Иран заявил о готовности применить новые варианты ведения боя против армии США

    Tекст: Вера Басилая

    Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил, что исламская республика готова применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

    Тегеран внимательно следит за перемещениями американских военных на Ближнем Востоке и готов ответить на возможную агрессию, передает РИА «Новости».

    «Что касается военного аспекта, то мы наблюдаем за действиями американцев в регионе и в районе Ормузского пролива. Мы заявили противоположной стороне, что если она хочет вновь начать войну, Иран вступит в бой с новыми вариантами – как в плане проведения операций, так посредством изменения тактических подходов и задействования новых», – заявил Малеки.

    Парламентарий добавил, что новые подходы смогут удивить мировое сообщество и военных экспертов так же, как иранский ракетный потенциал.

    Ранее телеканал NBC сообщил о постепенной эвакуации военного и дипломатического персонала США из стран Ближнего Востока. В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран вынудил корабли ВМС США отойти от Ормузского пролива. Во вторник Корпус стражей исламской революции пригрозил ударить по интернет-кабелям в случае эскалации конфликта. Вице-президент Мохаммад Реза Ареф назвал действия исламской республики реализацией права на самооборону.

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    22 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Главком армии Ирана анонсировал появление нового секретного беспилотника

    Иранские военные подготовили к презентации новый секретный беспилотник

    Tекст: Мария Иванова

    Главнокомандующий армией Ирана генерал Амир Хатами заявил, что в ближайшее время вооруженные силы исламской республики представят новый секретный беспилотный летательный аппарат.

    Технические характеристики аппарата пока держатся в секрете, пишет ТАСС.

    «На сегодня наше преимущество в сфере БПЛА достигло беспрецедентного уровня. Ярким примером служит этот дрон, название и тактико-технические характеристики которого будут официально представлены в ближайшее время», – сказал Хатами в ходе репортажа иранского гостелевидения из подземного центра по производству беспилотников.

    По его словам, сейчас вооруженные силы Ирана располагают более широким арсеналом эффективных дронов по сравнению с периодом до 40-дневной войны. Генерал добавил, что это стало прямым результатом динамичного развития отрасли и расширения ее предприятий по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талаиник заявил об увеличении производственных мощностей по выпуску вооружений и оборонной техники в 2,5 раза.

    Летом иранские вооруженные силы воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    В июле официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о передаче новых комплексов ПВО военным.

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    22 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Saudi Aramco эвакуировала персонал штаб-квартиры в Дахране

    Bloomberg: Saudi Aramco эвакуировала персонал из штаб-квартиры в Дахране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco перевела сотрудников своей штаб-квартиры в Дахране на дистанционную работу после срабатывания сигнала тревоги.

    Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco эвакуировала сотрудников из своей штаб-квартиры в Дахране и временно перевела персонал на удаленный режим работы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Эвакуация последовала за сигналом тревоги в здании, однако точные причины его срабатывания в настоящий момент остаются неизвестными. Сроки возможного возвращения сотрудников в офис пока не определены.

    На прошлой неделе правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» заявляло об атаках на офис Saudi Aramco, нефтеперерабатывающий завод и аэропорт в Эр-Рияде. Административное здание нефтяной компании в Дахране получило значительные повреждения в результате обстрела, сообщало агентство Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник йеменские хуситы заявили о серии ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

    На прошлой неделе министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило об обстреле административного здания нефтяной компании в Дахране.

    В начале месяца мятежное движение «Ансар Аллах» объявило об атаках на газовую станцию и нефтеперерабатывающий завод на востоке страны.

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    22 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Минтранс назвал сумму трат бюджета на дороги и транспорт в ближайшие три года

    Минтранс: Расходы бюджета на дороги в России превысят 4,2 трлн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство транспорта России опубликовало параметры проекта бюджета на 2027–2029 годы, в котором на развитие дорожного хозяйства планируется направить 4,2 трлн рублей.

    В проекте бюджета на 2027–2029 годы заложены масштабные средства на развитие транспортной инфраструктуры страны, крупнейшей статьей расходов станет дорожное хозяйство, сообщает Минтранс России.

    В частности, расходы Федерального дорожного фонда на трехлетний период запланированы в объеме 4,257 трлн рублей. Эти средства пойдут на строительство и реконструкцию 1312 км трасс, а также на ремонт и содержание еще 61 тыс. километров дорог. Параллельно продолжится приведение в нормативное состояние региональных сетей.

    На поддержку железнодорожного комплекса выделят 551 млрд рублей, которые преимущественно направят на субсидирование перевозок. Авиационная отрасль получит 298 млрд рублей, из которых 86 млрд рублей составят субсидии на авиаперевозки для сохранения сниженной стоимости билетов.

    «Сегодня в опорную сеть входят 226 гражданских аэродромов», – напомнил первый замминистра транспорта Константин Пашков.

    Финансирование морского и внутреннего водного транспорта составит 178 млрд рублей, а на развитие и содержание пунктов пропуска через государственную границу направят 157 млрд рублей. На развитие городского пассажирского транспорта предусмотрено 65 млрд рублей с привлечением механизмов льготного лизинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство транспорта подготовило законопроект об обязательном цифровом уведомлении автовладельцев перед эвакуацией машин.

    Во вторник комитет Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал утвердить главу Минтранса Андрея Никитина на должность заместителя председателя правительства.


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    22 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    Минфин Таиланда отложил введение налога на выезд из страны

    Минфин Таиланда отложил введение выездного налога в размере 30 долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов Таиланда решило отложить введение налога на выезд из страны для сохранения положительной динамики в туристическом секторе.

    В Минфине Таиланда приняли решение отложить введение выездного налога в размере 1 тыс. батов (30 долларов) на выезд из страны. Причиной местные чиновники назвали желание сохранить положительную динамику в туристическом секторе, пишет ТАСС.

    «Мы обсудили этот вопрос с налоговым департаментом и решили, что пока не будем давать ход инициативе, поскольку хотим, чтобы туристическая отрасль продолжала развиваться», – заявил глава ведомства Экнити Нититханпрапхат.

    По его словам, в ходе 33-го совещания министров финансов стран АТЭС в Гонконге представители ряда государств выразили заинтересованность в поездках граждан в Таиланд. Кроме того, на решение повлияла ситуация на Ближнем Востоке, сказывающаяся на стоимости энергоносителей и работе авиакомпаний. В Минфине считают, что новый сбор создаст избыточную финансовую нагрузку на путешественников и бизнес.

    Общественные слушания по законопроекту о выездном налоге проводятся налоговым департаментом с 30 сентября по 29 октября. Законопроект предусматривает базовую ставку в 1 тыс. батов для вылетающих авиатранспортом, при этом законодательный потолок определен в 5 тыс. батов.

    Нититханпрапхат подчеркнул, что этот налог не связан с туристическим сбором за въезд в размере 450 батов, введение которого запланировано на 2027 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Ассоциация таиландских турагентов направила петицию с призывом отменить планируемый выездной налог.

    Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что введение туристического сбора не приведет к падению спроса на путевки среди россиян.

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    23 октября 2026, 01:39 • Новости дня
    Ливан отказался от создания совместного военного штаба с Израилем

    Al Jadeed: Ливан отказался от прямого военного взаимодействия с Израилем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ливанские военные на переговорах во Флориде отказались от прямой координации с израильскими коллегами без посредничества США и воздержались от создания совместного оперативного штаба.

    Военно-технические переговоры между делегациями США, Израиля и Ливана в Тампе не привели к прогрессу в урегулировании конфликта на юге страны, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jadeed.

    По данным телеканала, сторонам не удалось достичь новых договоренностей по расширению сети «пилотных зон», безопасность в которых должна обеспечивать ливанская армия после вывода израильских сил. Во время встреч в штаб-квартире Центрального командования Вооруженных сил США израильская делегация настояла на сохранении буферной зоны на юге Ливана до полного разоружения шиитской организации «Хезболла».

    Ливанская сторона в свою очередь потребовала прекратить бомбардировки и снос жилых домов, а также предоставить фермерам доступ к приграничным участкам для сбора урожая оливок.

    Консультации в Тампе стали первыми трехсторонними контактами после седьмого раунда переговоров в Риме, прошедшего в августе. Ожидается, что дата возобновления политического диалога будет объявлена после выборов в Израиле и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце израильская армия столкнулась с дефицитом средств на закупку вооружений из-за роста военных расходов.

    Летом шиитское движение «Хезболла» назвало подписанный в Вашингтоне документ о мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном позорным актом.

    Представители США, Израиля и Ливана официально утвердили рамочный документ, направленный на разрешение затянувшихся противоречий.

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    22 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Сбербанк анонсировал презентацию своей новой стратегии на 2027–2029 годы

    Сбербанк: Новая стратегия банка на три года будет представлена 12 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сбербанк проведет «день инвестора» 12 ноября, где представит новую трехлетнюю стратегию развития на 2027–2029 годы и подведет итоги действующей.

    Как сообщили в банке, в центре внимания окажутся перспективы развития бизнеса, роль технологий и искусственного интеллекта, а также финансовые ориентиры на ближайшие три года, передает РИА «Новости». Отмечается, что приверженность человекоцентричности останется ключевым фокусом.

    Ранее Сбербанк направил на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО при соблюдении достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава Сбербанка Герман Греф, используя молодежный сленг, описал стадии внедрения искусственного интеллекта в сервисы как переход от «стрема» к «вау».

    В сентябре он заявил, что развитие ИИ в скором времени приведет к полному исчезновению классической банковской системы.

    В том же месяце Банк России определил основные направления развития финансового рынка на 2027–2029 годы.

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    22 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Ливанские военные перехватили крупную партию оружия на границе с Сирией

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие ливанской армии предотвратили незаконную транспортировку крупной партии оружия и боеприпасов через границу с Сирией, сообщила армейская пресс-служба.

    «Операция проводилась в горном районе Аккар на севере Ливана, контрабандный груз конфискован, задержаны пять человек», – передает ТАСС сообщение командования Вооруженных сил Ливана.

    В сообщении не уточняется количество изъятого оружия и боеприпасов, а также не указывается, кому оно предназначалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце армия Ливана заявила о 7,7 тыс. нарушений перемирия на юге страны со стороны израильских войск.

    Летом Израиль разрешил ливанской армии взять под контроль участки на юге Ливана в двух пилотных зонах.

    Спецподразделения израильской армии начали операцию против отрядов шиитского движения «Хезболла» на подступах к городу Набатия на юге Ливана.

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    22 октября 2026, 12:27 • Новости дня
    Сын Эрдогана назвал Мекканский пакт альтернативой холодной войне

    Сын Эрдогана назвал Мекканский пакт залогом стабильности на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Глава турецкого Фонда распространения знаний Билал Эрдоган заявил, что Мекканское оборонное соглашение демонстрирует готовность Анкары взять на себя ответственность за безопасность в регионе.

    Выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле, сын президента Турции отметил, что Анкара смогла преодолеть прошлые разногласия с арабскими странами ради конструктивного диалога, передает ТАСС.

    «Подписание нами Мекканского оборонного пакта свидетельствует, что Турция готова взять на себя ответственность, привлекая к сотрудничеству другие страны, такие как Пакистан и Саудовская Аравия», – подчеркнул Эрдоган.

    По его словам, новый уровень взаимодействия между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией стал хорошей альтернативой подходам времен холодной войны. Мекканское соглашение о взаимной обороне было подписано в августе, а в начале октября страны договорились о размещении совместных вооруженных сил на саудовской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эксперты заявили о провале первого экзамена так называемого ближневосточного НАТО.

    В августе президент Турции Тайип Эрдоган объяснил суть оборонного пакта Анкары, Эр-Рияда и Исламабада.

    МИД Ирана оценил заключение этого военного соглашения.

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    22 октября 2026, 12:44 • Новости дня
    Пентагон не стал комментировать сообщения об эвакуации войск с Ближнего Востока

    Пентагон отказался комментировать эвакуацию войск США с Ближнего Востока

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В министерстве обороны США не стали комментировать сообщения о возможной эвакуации американских военных и дипломатов из стран Ближнего Востока.

    «На данный момент нам нечего сообщить», – заявили РИА «Новости» в американском военном ведомстве.

    Ранее канал NBC со ссылкой на источники сообщил, что США постепенно эвакуируют свой военный и дипломатический персонал из стран Ближнего Востока. Отмечалось, что это напоминает ситуацию в начале конфликта с Ираном в феврале.

    Официальный представитель Центрального командования ВС США Тимоти Хокинс ранее заявлял, что такие маневры проводятся регулярно для оптимизации готовности миссий.

    Официальный представитель Госдепартамента США Томми Пиготт также сообщал об эвакуации части персонала из посольства в Саудовской Аравии. При этом он назвал неточными сообщения СМИ о подготовке аналогичного приказа относительно других американских дипмиссий в странах Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг телеканал NBC заявил о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке.

    Ранее в США показали атакованные Ираном базы в этом регионе.

    Также Иран объявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке.

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    22 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    В Турции сочли новый энергокризис в семь раз масштабнее кризиса 2022 года

    Tекст: Мария Иванова

    Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что нынешний энергетический кризис, вызванный ситуацией в Ормузском проливе, в семь раз масштабнее перебоев в поставках энергоресурсов 2022 года.

    «Нынешний энергокризис является одним из, возможно, крупнейших. Он в семь раз масштабнее перебоев в поставках энергоресурсов, произошедших в 2022 году. Надеемся, что нынешний кризис продлится недолго, так как он уже вызвал проблемы в глобальной экономике», – заявил Шимшек на Веронском экономическом форуме, передает РИА «Новости».

    Министр добавил, что Анкара прилагает посреднические усилия, в том числе между Россией и Украиной. По его словам, Турция заинтересована в процветании, а не в разрушительных процессах в экономике.

    Из-за конфликта Ирана и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Этот маршрут является ключевым для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок, его блокировка привела к росту цен на топливо в большинстве стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива.

    В субботу власти исламской республики передали Вашингтону семилетний план по разблокировке маршрута.

    В начале месяца Тегеран назвал условием открытия пролива уступки со стороны США.

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    23 октября 2026, 05:10 • Новости дня
    В столице Саудовской Аравии прогремело несколько взрывов

    Xinhua: В районе Эр-Рияда прогремело несколько взрывов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, произошло несколько взрывов, сообщили китайские СМИ.

    Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

    Отмечается, что местные жители получили оповещения о тревоге через мобильные приложения. Тревога также объявлена в городе Наджран.

    Ранее Reuters со ссылкой на возглавляемую Саудовской Аравией коалицию сообщило о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами в сторону Эр-Рияда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы заявили об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    В понедельник йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» сообщило о серии ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и аэропортам на территории Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе административное здание Saudi Aramco в городе Дахране подверглось обстрелу.

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    Российская валюта ломает осенние тренды

    Исторически так сложилось, что с осени до конца года рубль, как правило, ослабевает. Не обязательно сильно, но тренд на снижение заметен. В этом году рубль сначала так и делал, еще с конца лета. Однако на этой неделе он неожиданно начал крепнуть даже несмотря на то, что Минфин в этом месяце кратно увеличил скупку валюты в рамках бюджетного правила. Что случилось? Подробности

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    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России

    После долгого перерыва правительство Грузии назначило нового специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией. Им стал весьма статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. О чем это говорит? К чему готовятся в Тбилиси? Подробности

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    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

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    Польша фальшиво возмутилась бандеровщиной на Украине

    Решение Львовского облсовета объявить 2027 год «годом УПА» вновь обострило отношения Киева и Варшавы. Польские власти выступили с резкой критикой, а украинский МИД публично дистанцировался от инициативы региональных депутатов. Почему этот скандал оказался настолько болезненным для обеих сторон? И приведет ли он к реальному охлаждению экономических и военных связей между странами? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

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      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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