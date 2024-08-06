Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.0 комментариев
Украинский дрон убил водителя микроавтобуса в Курской области
Водитель микроавтобуса погиб в результате украинской атаки в Рыльском районе Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.
По информации из Telegram-канала Смирнова, во вторник рядом с селом Нехаевка дрон ВСУ атаковал микроавтобус, находившийся за рулем мужчина погиб на месте.
Ранее Смирнов сообщил, что в результате утреннего обстрела города Суджа Курской области со стороны Украины погибла местная жительница.