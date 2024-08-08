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Военкор Коц рассказал о FPV-дронах на дороге в Суджу Курской области
Военный корреспондент Александр Коц попытался проехать в четверг на автомобиле из Суджи в село Большое Солдатское в Курской области, но прервал поездку из-за обнаруженного в небе FPV-дрона.
«Город наш, за Суджу противник пока не прошел. Ходили слухи, что его бронегруппы уже под Большим Солдатским, но это не так, я там сегодня четыре раза проехал. Это пока беспокойный, но тыл», – написал он в своем Telegram-канале.
Во время поездки Коца поразило поведение местных жителей: «Некоторые выезжают из Суджи в Солдатское в магазин и возвращаются в город. Мимо сожженных по обочинам машин».
«Мы попытались проехать, но нарвались на FPV-дрон. Ушли. Так себе лотерея», – рассказал военкор.
Ранее сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов рассказал, что ВСУ охотятся на жителей Суджи с помощью дронов.