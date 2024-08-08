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    8 августа 2024, 11:54 • Общество

    Покушение на Поддубного требует жесткой реакции ООН

    Покушение на Поддубного требует жесткой реакции ООН
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ ударили по автомобилю легендарного военкора Евгения Поддубного. Журналист выжил, но находится в тяжелом состоянии. Произошедшее – не первый случай нападения на представителей СМИ. Кроме того, с помощью дронов ВСУ бьют по каретам скорой помощи и автобусам. Почему России важно добиться осуждения подобных атак со стороны ООН и как их можно предотвратить?

    Накануне военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. Сначала некоторые медиа заявляли о его гибели, однако эта информация, к счастью, не подтвердилась. Зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин позже сообщил: «Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!»

    Поддубный – автор документальных фильмов и спецрепортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Создатель и ведущий программы «Война» на канале «Россия-24». Координатор гуманитарной организации «Русская гуманитарная миссия» в Сирии. С первых дней СВО постоянно работает в зоне конфликта.

    Ближе к полуночи военкор пришел в сознание, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь!» – добавил военкор «Комсомолки» и член СПЧ Александр Коц.

    К утру четверга врачи прояснили состояние Поддубного: «Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета». При этом военкор остается в сознании, «он разговаривает».

    «Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», – сообщил сам Поддубный, заявление которого опубликовал Алексей Смирнов.

    СК уже пообещал установить всех лиц, причастных к покушению, и возбудил уголовное дело. В ведомстве обратили внимание на то, что военкор не имел при себе оружия и не принимал участия в боевых действиях, но ВСУ Украины определили его как законную цель для нанесения удара. Поэтому ГСУ СК возбудило уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

    Постпредство России при ООН потребовало от организации решительного осуждения атаки на военкора. Также Москва призывает ООН принять меры недопущения «новых возможных зверств киевского режима в отношении представителей прессы»: «Сколько еще журналистов должно стать жертвами преступлений клики Зеленского, чтобы наши западные коллеги отреагировали?»


    «Атака на Евгения Поддубного нарушает целый ряд международных принципов ведения конфликта. В первую очередь речь идет о неприкосновенности представителей СМИ. Журналисты не являются комбатантами – они всего лишь выполняют свою работу по информированию населения, – заметил сенатор Константин Долгов. – Поэтому России важно, чтобы с осуждением покушения выступила ООН, которая до сих пор является главным институтом международного диалога. Но мы прекрасно понимаем, что в настоящий момент ее деятельность парализована западными государствами. Организация часто идет на поводу у США и ЕС», – отмечает собеседник.

    «То же самое можно сказать и о других глобальных правозащитных институтах. И все же подобные вопросы необходимо поднимать, предавать их огласке. Прицельные и целенаправленные атаки на военкоров неприемлемы. Россия как минимум должна громко заявить о приверженности данной позиции», – подчеркивает он.

    «Но все это отходит на второй план на фоне жизни самого Евгения Поддубного. Я лично знаком с ним. Это хороший человек, профессионал своего дела. Очень важно, чтобы он поправился. Добавлю от себя: желаю ему выздоровления и скорейшего возвращения в строй. При этом крайне важно не поддаваться панике», – добавляет сенатор.


    «К сожалению, многие преждевременно принялись сгущать краски по поводу состояния Поддубного. Так нельзя. В настоящий момент для нас принципиально важно сохранять рассудительность, чтобы возмездие могло настигнуть откровенных преступников из ВСУ. Мы этим уже занимаемся и непременно доведем начатую работу до конца», – акцентирует Долгов.

    В свою очередь военный эксперт Максим Климов обратил внимание на то, что ВСУ в последнее время заметно нарастили количество атак с помощью БПЛА на мирных граждан, включая удары по каретам скорой помощи, автобусам, гражданским постройкам и так далее. В ответ ВС России необходимо нарастить силы РЭБ в зоне действия ВСУ.

    «Также важно понимать, что в ВСУ имеется целая группа военных, которые получают удовольствие от причиненных страданий гражданским лицам. В связи с этим, возможно, следует расширять меры эвакуации населения с опасных территорий. Но оснащение соединений в прифронтовой зоне высокотехнологичными системами РЭБ – первоочередная задача», – добавил Климов.

    По его словам, не только крупные предприятия, но и представители гражданского общества сейчас разрабатывают перспективные устройства, поэтому государству важно масштабировать их усилия. Кроме того, необходимо получить возможность оперативно наращивать средства разведки в зонах, отдаленных от линии фронта. Это также позволит эффективнее поражать скопления сил и средств противника.

    «В целом же целенаправленные действия против мирных жителей и представителей СМИ подчеркивают истинный террористический характер украинской власти.

    Приняты сотни международных документов, в которых подчеркивается важность труда журналистов в период вооруженных конфликтов. Общепризнано, что эти люди не должны подвергаться прицельному огню», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Однако для ВСУ закон не писан. Они устроили настоящую охоту на наших военкоров. По их мнению, убийство сотрудников изданий и телеканалов позволяет достичь масштабного эффекта устрашения. Важно понимать, что речь идет именно о намеренных атаках, совершаемых с особой жестокостью», – подчеркивает собеседник.

    «Для них убийство корреспондента не является преступлением. Они воспринимают это как большую удачу. Угрозу для наших граждан со стороны украинской армии необходимо ликвидировать. Наши военные прямо сейчас этим занимаются. Также хочу выразить поддержку Евгению Поддубному. Надеюсь, с ним все будет в порядке», – заключил Асафов.

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