Военкор Поддубный пришел в сознание в больнице в Курске

Tекст: Антон Антонов

Смирнов сообщил в Telegram, что «Евгений Поддубный жив», он «пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска». «Молимся за его здоровье!» – заявил руководитель региона.

«Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь!» – рассказал в Telegram Коц.

В Минздраве сообщили, что планируется «организовать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров». В ведомстве указали, что Поддубного доставили в больницу в тяжелом состоянии, он был «незамедлительно маршрутизирован в противошоковую, где началась интенсивная терапия», после этого его перевели в реанимационное отделение, сообщили «Вести».

Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. За несколько часов до ранения он прислал в редакцию репортаж об обстановке в Курской области. Репортаж вышел в эфире программы «Вести» вечером в среду. В нем Поддубный сообщил, что его группа «работает в Суджанском районе, где идут ожесточенные бои».