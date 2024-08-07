Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.2 комментария
Военкор Поддубный пришел в сознание в больнице в Курске
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в результате украинской атаки в Курской области, пришел в сознание, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Военкор Александр Коц рассказал, что пообщался с Поддубным.
Смирнов сообщил в Telegram, что «Евгений Поддубный жив», он «пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска». «Молимся за его здоровье!» – заявил руководитель региона.
«Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь!» – рассказал в Telegram Коц.
В Минздраве сообщили, что планируется «организовать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров». В ведомстве указали, что Поддубного доставили в больницу в тяжелом состоянии, он был «незамедлительно маршрутизирован в противошоковую, где началась интенсивная терапия», после этого его перевели в реанимационное отделение, сообщили «Вести».
Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. За несколько часов до ранения он прислал в редакцию репортаж об обстановке в Курской области. Репортаж вышел в эфире программы «Вести» вечером в среду. В нем Поддубный сообщил, что его группа «работает в Суджанском районе, где идут ожесточенные бои».