Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.2 комментария
Перед ранением Поддубный в репортаже рассказал о ситуации в Курской области
Военкор ВГТРК Поддубный перед ранением прислал в редакцию репортаж об обстановке в Курской области
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который госпитализирован после украинской атаки, за несколько часов до ранения прислал в редакцию репортаж об обстановке в Курской области.
Как сообщили в эфире телеканала «Россия 24», в «приграничном районе Курской области под обстрел ВСУ попала машина, в которой ехал военный корреспондент телеканала Евгений Поддубный», он «получил тяжелые ранения и сейчас находится в больнице», передает РИА «Новости».
Репортаж вышел в эфире программы «Вести» вечером в среду. В нем Поддубный сообщил, что его группа «работает в Суджанском районе, где идут ожесточенные бои».
Он рассказал, что «над Курской областью работает авиация армейская и оперативно-тактическая», разведчики «продолжают выявлять скопления боевиков киевского режима», а артиллерия и расчеты ОТРК «бьют по целям». Как заявил Поддубный, российские войска предпринимают все возможное, чтобы выбить ВСУ с территории России.
«Евгений Поддубный, Рубен Меробов и Станислав Еловский. «Вести». Курское приграничье», – завершил свой репортаж Поддубный.
Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. При этом в некоторых СМИ и соцсетях утверждалось, что он якобы погиб. Позднее информация о его гибели была опровергнута.