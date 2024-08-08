Военкор Коц раскрыл обстоятельства ранения Поддубного

Tекст: Вера Басилая

По его словам, Поддубный со съемочной группой – оператором Рубеном Меробовым и звуковиком Стасом Еловским – весь день выходил в эфир в опасной близости к городу Суджа. Когда военкоры подъехали к въездному кольцу в Суджу, раздались автоматные очереди. Поддубный развернул свою машину, в этот момент над его автомобилем раздался взрыв.

«Скорее всего – дрон-камикадзе», – приводит слова Коца «Комсомольская правда».

Автомобиль съехал в кювет и «замер в кустах», отмечается, что машина полыхала изнутри, поэтому после доклада руководству по новостям и пошла трагичная новость. Вероятно, пока машина кувыркалась после взрыва, Поддубный вывалился из кабины, предположил Коц.

По его словам, Поддубного отвезли в курскую больницу, но даже в реанимации военкор продолжал переживать о своей съемочной группе.

У него обожжена спина, мелкие осколки, повреждений внутренних органов нет.

Ранее врио губернатора Курской области Смирнов сообщил, что Поддубного отправили для дальнейшего лечения в Москву.

Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Позднее он пришел в сознание. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.