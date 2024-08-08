Национальное строительство, формирование нации и т. д., и т. п. Звучит вроде бы вполне привлекательно. По факту же эти заманчивые на первый взгляд социальные процессы являются ложными целями.0 комментариев
Военкор Коц раскрыл обстоятельства ранения Поддубного
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение по дороге в Суджу Курской области, предположительно, в его автомобиль ударил дрон-камикадзе, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
По его словам, Поддубный со съемочной группой – оператором Рубеном Меробовым и звуковиком Стасом Еловским – весь день выходил в эфир в опасной близости к городу Суджа. Когда военкоры подъехали к въездному кольцу в Суджу, раздались автоматные очереди. Поддубный развернул свою машину, в этот момент над его автомобилем раздался взрыв.
«Скорее всего – дрон-камикадзе», – приводит слова Коца «Комсомольская правда».
Автомобиль съехал в кювет и «замер в кустах», отмечается, что машина полыхала изнутри, поэтому после доклада руководству по новостям и пошла трагичная новость. Вероятно, пока машина кувыркалась после взрыва, Поддубный вывалился из кабины, предположил Коц.
По его словам, Поддубного отвезли в курскую больницу, но даже в реанимации военкор продолжал переживать о своей съемочной группе.
У него обожжена спина, мелкие осколки, повреждений внутренних органов нет.
Ранее врио губернатора Курской области Смирнов сообщил, что Поддубного отправили для дальнейшего лечения в Москву.
Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Позднее он пришел в сознание. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.