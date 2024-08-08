СК возбудил уголовное дело о покушении на военкора Поддубного

СК: Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство военкора Поддубного

Tекст: Вера Басилая

В СК обратили внимание на то, что военкор не имел при себе оружия и не принимал участия в боевых действиях, но ВСУ Украины определили его как законную цель для нанесения удара, следует из комментария Петренко в Telegram-канале ведомства.

ГСУ СК возбудило уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста по факту ранения Поддубного. В СК подчеркнули, что все меры по установлению причастных к покушению на военкора будут установлены.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц ранее сообщил, что Евгений Поддубный получил ранение по дороге в Суджу Курской области, предположительно, в его автомобиль ударил дрон-камикадзе. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.

Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил, что Поддубного отправили для дальнейшего лечения в Москву.