Национальное строительство, формирование нации и т. д., и т. п. Звучит вроде бы вполне привлекательно. По факту же эти заманчивые на первый взгляд социальные процессы являются ложными целями.0 комментариев
СК возбудил уголовное дело о покушении на военкора Поддубного
СК: Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство военкора Поддубного
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста по факту ранения в Курской области военкора, автора документальных фильмов и спецрепортажей ВГТРК Евгения Поддубного, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В СК обратили внимание на то, что военкор не имел при себе оружия и не принимал участия в боевых действиях, но ВСУ Украины определили его как законную цель для нанесения удара, следует из комментария Петренко в Telegram-канале ведомства.
ГСУ СК возбудило уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста по факту ранения Поддубного. В СК подчеркнули, что все меры по установлению причастных к покушению на военкора будут установлены.
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц ранее сообщил, что Евгений Поддубный получил ранение по дороге в Суджу Курской области, предположительно, в его автомобиль ударил дрон-камикадзе. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.
Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил, что Поддубного отправили для дальнейшего лечения в Москву.