Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.3 комментария
Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ против Поддубного
ООН должна решительно осудить атаку украинских военных против журналиста ВГТРК Евгения Поддубного, заявило постпредство России при всемирной организации.
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выразил ранее обеспокоенность атакой на Поддубного. «Надеемся на его быстрое выздоровление», – приводит слова Хака РИА «Новости».
В постпредстве потребовали, чтобы ООН «немедленно осудила эту жестокую атаку». Российская сторона рассчитывает, что «на этот раз представители профильных органов ООН найдут нужные слова». Москва призывает ООН принять меры, чтобы не допустить «новых возможных зверств киевского режима в отношении представителей прессы».
«Сколько еще журналистов должно стать жертвами преступлений клики Зеленского, чтобы наши западные коллеги отреагировали?» – говорится в заявлении постпредства, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позднее он пришел в сознание. В репортаже, который Поддубный прислал в редакцию за несколько часов до ранения, сообщалось, что его группа «работает в Суджанском районе, где идут ожесточенные бои».