Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.3 комментария
Ударами ФАБ-500 уничтожена бронетехника ВСУ в Курской области
Минобороны: Ударами ФАБ-500 уничтожена бронетехника ВСУ в Курской области
Российские истребители Су-34 ударами авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило министерство обороны.
На кадрах, опубликованных Минобороны, экипажи Су-34 ВКС России нанесли удар по бронетехнике и живой силе в приграничном районе в Курской области авиационными бомбами ФАБ-500 с УМПК, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. После того как были получены данные разведки, что цели поражены, истребители вернулись на аэродром вылета.
Ранее российские FPV-дроны тараном поразили два БПЛА «Баба-яга» ВСУ в Курской области.