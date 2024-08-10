С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.11 комментариев
Режим КТО ввели в Белгородской области
В Белгородской области введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
«С целью обеспечения безопасности граждан и предотвращения угроз террористических актов со стороны ДРГ противника, <…> принято решение о проведении контртеррористических операций с 9 августа 2024 года в Белгородской, Брянской и Курской областях», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Кроме того, государственные органы принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан и поддержания правопорядка.
НАК подчеркивает, что «киевский режим осуществил беспрецедентную попытку дестабилизации ситуации в ряде регионов».
Ранее аналогичные меры были приняты в Курской и Брянской областях.