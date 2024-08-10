Режим КТО ввели в Белгородской области

Спасший Поддубного мужчина рассказал, как вывозил военкора с места атаки

Tекст: Вера Басилая

Николай живет в Москве и приехал в Суджу, чтобы эвакуировать родителей, от которых не было никаких вестей с 6 августа.

По его словам, при попытке заехать в Суджу на спуске с горки он уже заметил первые сгоревшие машины, в это время по его автомобилю пытался отработать беспилотник.

«Увидел тень и боковым зрением взрыв на обочине. Развернулся, поехал назад. Увидел сгоревшую машину Евгения. С ним рядом был человек, который оказывал помощь», – приводит RT слова Николая.

Он рассказал, что военкор стоял на ногах, но говорил, что ничего не помнит. Человек, который был рядом с Поддубным, отказался ехать, а Николай посадил военкора в свой автомобиль и только по пути в больницу узнал, кто его пассажир.

По его словам, чтобы Поддубный не терял сознания, он с ним разговаривал и заставлял петь.

«Он был весь в крови, вся одежда – в клочья, спина обгоревшая, кожа слезала лоскутами», – вспоминает Николай.

По пути мужчина набрал 112 и сообщил, что везет раненого, но ближайшая больница в селе Большом Солдатском оказалась закрыта. Тогда на Льговском кольце Николай передал Евгения волонтерам.

Ранее медик-доброволец с позывным «Дед» рассказал, что военкора Евгения Поддубного сперва не узнали на промежуточном пункте оказания помощи.

Директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что у Поддубного преобладает ожоговая травма. Его перевели в общую палату реанимации из шокового зала.

Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.