  • Новость часаСу-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

    Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

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    10 августа 2024, 12:00 • Новости дня

    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории

    Минобороны сообщило о потерях ВСУ за последние сутки при попытке прорыва вглубь российской территории

    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    За последние сутки активными действиями подразделений группировки «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации около Ивашковского, Малой Локни и Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории, отчитались в Минобороны.

    Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ рядом с Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовкой, Зеленым Шляхом, Свердликово, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Авиацией наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области.

    Ракетой с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи были уничтожены 15 боевиков, отчитались в Минобороны.

    За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе десять танков, три бронетранспортера, две машины пехоты, 21 боевая бронемашина, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка РСЗО БМ-21 «Град».

    В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь машин пехоты, 88 бронемашин, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», пусковая установка РСЗО БМ-21 «Град» и шесть орудий полевой артиллерии.

    Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в Минобороны сообщили, что танкисты ВС России заняли огневые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения украинских бронегрупп.

    9 августа 2024, 15:03 • Новости дня
    В Госдуме назвали два вывода после атаки ВСУ на Курскую область

    Генерал Водолацкий: Атака ВСУ под Курском поставила точку на мирных переговорах

    В Госдуме назвали два вывода после атаки ВСУ на Курскую область
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Вера Басилая

    Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область показала, что вопрос о возможности мирных переговоров должен сняться, а для безопасности жителей следует создать санитарную зону, учитывая дальность переданных Киеву западных ракет, заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По словам Водолацкого, после атаки террористов Курской области, переговоры с Украиной вести нельзя, потому что им нельзя верить. Он призвал вернуться к вопросу создания санитарной зоны, учитывая возможности переданного Украине вооружения, возможно более 200 км, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на НСН.

    Депутат считает, что поставки истребителей F-16 не смогут переломить ситуацию в пользу Киева, добавив, что в России отрабатываются ряд методик, которые позволят не допускать ракеты до российских границ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет итог вылазки в Курской области для ВСУ и всей Украины.

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    9 августа 2024, 20:08 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о наемниках из Франции и Польши среди напавших на Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большое количество иностранных наемников участвуют в боевых действиях на Курском направлении на стороне Украины, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Большая часть наемников – из Франции и Польши, сообщил Алаудинов в комментарии для военного корреспондента Семена Пегова, опубликованном в его Telegram-канале, передает ТАСС.

    По его словам, операцией ВСУ на Курском направлении руководит НАТО. «Конечно, надо констатировать, что данная операция руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», – сказал Алаудинов.

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сравнил ВСУ в Курской области с террористами ИГ.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    10 августа 2024, 09:53 • Новости дня
    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ

    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ на Покровском направлении

    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие существенно приблизились к трассе Донецк – Красноармейск (украинское название – Покровск), являющейся главной артерией снабжения крупных хабов ВСУ на Покровском направлении, сообщили в силовых структурах.

    Эта дорога имеет ключевое значение для снабжения украинских группировок, дислоцированных в Украинске, Селидове, Новогродовке, Курахове, а также в ряде более мелких населенных пунктов, сообщил источник ТАСС.

    «Курахово находится в самых выгодных позициях с точки зрения логистики. Туда есть подвоз с нескольких направлений. Однако в данном случае кардинально это ситуацию не меняет, поскольку логистика ближайших к Красноармейску городов оказывается в крайне затруднительном положении», – отметил собеседник агентства.

    Ранее ВС России взяли под огневой контроль ключевой транспортный узел угледарской группировки.

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    9 августа 2024, 14:41 • Новости дня
    В Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России

    Минобороны: Колонны ВС России с тяжелой техникой и РСЗО отправились в Курскую область

    В Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны наращивает силы для ведения боевых действий против украинских формирований в Суджанском районе Курской области, туда отправились РСЗО, артиллерийские орудия, танки, сообщили в ведомстве.

    Сообщается, что в составе колонн, которые направляются в Курскую область, РСЗО БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, тяжелая гусеничная техника, автомобили «Урал» и «КамАЗ», передает RT.

    Ранее Минобороны сообщало, что потери ВСУ с начала атаки в Курской области составили до 945 военных и 102 единицы бронетехники.

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    9 августа 2024, 20:25 • Новости дня
    ВС России приблизились к хабам ВСУ на Покровском направлении
    ВС России приблизились к хабам ВСУ на Покровском направлении
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в течение недели в среднем на 10 км продвинулись вглубь территории противника на Покровском направлении и приблизились к крупнейшим хабам ВСУ, сообщили в силовых структурах.

    «За эту неделю наши силы серьезно продвинулись вглубь территории противника. На самых ключевых участках – до 10 км в среднем», – сообщил источник ТАСС.

    По его словам, это стало возможно в том числе благодаря освобождению Веселого, Новоселовки Первой и Тимофеевки. Оборона ВСУ на Покровском направлении «уверенно рушится», добавил собеседник агентства.

    Ранее Минобороны сообщило, что группировка «Центр» за неделю освободила Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое в ДНР.

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    10 августа 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области
    Российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Танкисты ВС России заняли огневые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения украинских бронегрупп, сообщило Минобороны.

    Ведомство также опубликовало кадры, на которых запечатлены российские танкисты, занимающие огневые позиции в танкоопасных направлениях в Курской области, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что экипажи танков полностью готовы к выполнению боевых задач и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

    Ранее российские военные уничтожили американский броневик MaxxPro в Курской области.

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    9 августа 2024, 20:41 • Новости дня
    Глава Суджи опроверг информацию о захвате города ВСУ

    Глава Суджи Слащев опроверг информацию о захвате города ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Появившаяся в Сети информация о якобы захвате города Суджа украинскими силами не соответствует действительности, заявил глава города Виталий Слащев.

    «Идет эвакуация, Суджа наша», – сказал он, отвечая на вопрос о достоверности фото украинских военнослужащих, сделанных якобы на фоне магазина и одной из организаций в Судже, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.

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    10 августа 2024, 01:13 • Новости дня
    В трех регионах России ввели режим КТО
    В трех регионах России ввели режим КТО
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Белгородской, Курской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

    «С целью обеспечения безопасности граждан и предотвращения угроз террористических актов со стороны ДРГ противника, <…> принято решение о проведении контртеррористических операций с 9 августа 2024 года в Белгородской, Брянской и Курской областях», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Кроме того, государственные органы принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан и поддержания правопорядка.

    НАК подчеркивает, что «киевский режим осуществил беспрецедентную попытку дестабилизации ситуации в ряде регионов».

    Ранее в Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России.


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    9 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    Рогозин указал на проблему защиты боевых вертолетов от дронов-камикадзе в небе

    Сенатор Рогозин указал на проблему защиты боевых вертолетов от дронов-камикадзе в небе

    Рогозин указал на проблему защиты боевых вертолетов от дронов-камикадзе в небе
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проблема атак FPV-дронов на вертолеты стала суровой реальностью, бортовой комплекс обороны должен постоянно совершенствоваться, на борьбу с беспилотниками он не рассчитан, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

    «По части исходящих от комплексов ПВО бортовой комплекс обороны современного вертолета способен оказывать активное сопротивление атаке противника, и предупредить экипаж об опасности, однако на борьбу с атакующими боевую машину дронами, в том числе FPV, этот комплекс не рассчитан», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

    Рогозин предложил для решения проблемы включать в бортовой комплекс обороны вертолета анализатор частот БПЛА, идентифицирующий приближение дрона-камикадзе, и комплекс радиоэлектронного подавления.

    Он призвал поставить перед «Вертолетами России» и «Корпорацией радиоэлектронных технологий» задачу обеспечения безопасности вертолетов от БПЛА, привлечь к разработке частные инженерные коллективы с выдающимися компетенциями в области РЭБ.

    «Надеюсь, военный заказчик уже оперативно формулирует перед военной промышленностью эту задачу», – заметил он.

    Сенатор напомнил, что во время войны в Афганистане под эгидой Военно-промышленной комиссии при Совмине СССР на постоянной основе действовала рабочая группа в составе представителей Минобороны и ключевых ведомств советской оборонки, куда стекалась вся оперативная информация с поля боя и немедленно принимались решения по купированию угроз.

    Так, в связи с обстрелами кабин боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8 был оперативно изменен порядок укладки пластин на бронежилетах пилотов и сделан «броневоротник», который спасал летчиков от рикошета пуль при обстрелах вертолета с земли.

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    9 августа 2024, 17:36 • Новости дня
    Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшие дни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России продемонстрируют успехи на Курском направлении в ближайшие несколько дней, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров призвал «подождать два-три дня», после чего «будут хорошие результаты», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Чечня Сегодня».

    Ранее в Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России.

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    9 августа 2024, 13:21 • Новости дня
    Спасший Поддубного мужчина рассказал, как вывозил военкора с места атаки

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Москвы Николай Рыльский рассказал, как спасал раненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного и вывозил его с места атаки беспилотника под Суджей в Курской области.

    Николай живет в Москве и приехал в Суджу, чтобы эвакуировать родителей, от которых не было никаких вестей с 6 августа.

    По его словам, при попытке заехать в Суджу на спуске с горки он уже заметил первые сгоревшие машины, в это время по его автомобилю пытался отработать беспилотник.

    «Увидел тень и боковым зрением взрыв на обочине. Развернулся, поехал назад. Увидел сгоревшую машину Евгения. С ним рядом был человек, который оказывал помощь», – приводит RT слова Николая.

    Он рассказал, что военкор стоял на ногах, но говорил, что ничего не помнит. Человек, который был рядом с Поддубным, отказался ехать, а Николай посадил военкора в свой автомобиль и только по пути в больницу узнал, кто его пассажир.

    По его словам, чтобы Поддубный не терял сознания, он с ним разговаривал и заставлял петь.

    «Он был весь в крови, вся одежда – в клочья, спина обгоревшая, кожа слезала лоскутами», – вспоминает Николай.

    По пути мужчина набрал 112 и сообщил, что везет раненого, но ближайшая больница в селе Большом Солдатском оказалась закрыта. Тогда на Льговском кольце Николай передал Евгения волонтерам.

    Ранее медик-доброволец с позывным «Дед» рассказал, что военкора Евгения Поддубного сперва не узнали на промежуточном пункте оказания помощи.

    Директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что у Поддубного преобладает ожоговая травма. Его перевели в общую палату реанимации из шокового зала.

    Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.

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    10 августа 2024, 04:14 • Новости дня
    Рогов: Британские инструкторы начали готовить ВСУ для форсирования Днепра у ЗАЭС
    Рогов: Британские инструкторы начали готовить ВСУ для форсирования Днепра у ЗАЭС
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В течение последнего месяца британские инструкторы активно готовят морских пехотинцев ВСУ к операции по форсированию Днепра в районе Запорожской АЭС, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Подготовка осуществляется британскими специалистами на верхнем бьефе Днепра, в районе ДнепроГЭС. В операции участвуют бойцы из двух бригад», – передает РИА «Новости» слова Рогова.

    Он также отметил, что для этих целей были переброшены подразделения с херсонского направления, которые ранее принимали участие в боях в островной части реки.

    Ранее Рогов допускал активные действия ВСУ в районе ЗАЭС после атаки в Курской области.

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    9 августа 2024, 17:27 • Новости дня
    В Газпроме связали рост цен на газ в Европе с событиями в Судже

    Представитель Газпрома Куприянов: События в районе Суджи оказали непосредственное влияние на мировой рынок газа

    В Газпроме связали рост цен на газ в Европе с событиями в Судже
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов связал резкий рост цен на природный и сжиженный газ с событиями в районе Суджи и плановыми ремонтами на газовых объектах Норвегии.

    Куприянов отметил, что недавние события в районе Суджи, которые привели к существенному напряжению в регионе, оказали непосредственное влияние на мировой рынок газа. По его словам, в результате этих событий резко выросли цены, как на природный газ, так и на сжиженный природный газ (СПГ). «9 августа был зафиксирован исторический максимум цен на биржевых торгах. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?» – подчеркнул он, передает ТАСС.

    По его словам, еще одним фактором, способствующим росту цен, являются плановые ремонты на газовых объектах Норвегии. «Существует вероятность, что эти работы могут затянуться, как это уже происходило в прошлом году», – предупредил представитель Газпрома.

    Как указал Куприянов, аналитики также отмечают, что спекулятивные действия на рынке могут усилить негативную динамику цен на газ. По мнению экспертов, повышательный тренд цен на газ продолжится.

    В среду стало известно, что цены на газ в Европе подскочили из-за пограничного инцидента в Курской области. Стоимость сентябрьских фьючерсов превысила 435 долларов за тысячу кубометров.

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    9 августа 2024, 19:42 • Новости дня
    Дипломат сравнил действия ВСУ в Курской области с террористами ИГ

    Постпред Гатилов: ВСУ в Курской области фактически действуют по лекалам ИГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные и иностранные наемники, действуя по образцу террористической организации ИГИЛ (запрещена в России), совершают террористические акты против мирных жителей Курской области, обстреливая жилые дома, расстреливая автомобили, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Гатилов в своем Telegram-канале осудил действия украинских вооруженных сил и иностранных наемников на территории Курской области. По его словам, их методы ведения боевых действий напоминают тактику террористической организации ИГИЛ, передает РИА «Новости».

    Российский дипломат подчеркнул, что украинские боевики обстреливают жилые кварталы, расстреливают гражданские автомобили, берут мирных жителей в заложники и используют их в качестве живого щита. Также он упомянул о случаях нападений на журналистов, мародерства и убийств мирных жителей, включая женщин и детей.

    «Действия украинских боевиков на территории Курской области носят неприкрыто террористический характер, что стало «визитной карточкой» бьющегося в агонии режима Зеленского», – уточнил он.

    Гатилов выразил уверенность, что западные страны, поддерживающие киевский режим, будут игнорировать эти военные преступления, поскольку заинтересованы в эскалации конфликта на Украине.

    В пятницу глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что СПЧ потребует от международных организаций признать террористическими действия ВСУ в Курской области. Глава СПЧ напомнил, что в результате атаки ВСУ убита беременная женщина, есть раненые дети, причем с ранениями в спину, идет охота за гражданскими автомобилями, обстрелян и частично разрушен Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, один человек погиб.

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    9 августа 2024, 19:07 • Новости дня
    На стройплощадке Курской АЭС-2 временно сократили количество персонала

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за введения на территории Курской области режима ЧС федерального уровня принято решение уменьшить количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2, сообщил генподрядчик строительства компания «Атомстройэкспорт».

    Несмотря на сокращение количества работников, строительство станции идет по графику, все системы работают в штатном режиме, сообщили в «Атомстройэкспорте», передает РИА «Новости».

    «Оставшиеся на стройплощадке специалисты ведут работы в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков, работают штатно», – подчеркнули в компании.

    В июле Росатом изготовил для Курской АЭС-2 насосы в новой комплектации.

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      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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