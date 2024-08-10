Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.0 комментариев
Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории
Минобороны сообщило о потерях ВСУ за последние сутки при попытке прорыва вглубь российской территории
За последние сутки активными действиями подразделений группировки «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации около Ивашковского, Малой Локни и Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории, отчитались в Минобороны.
Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ рядом с Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовкой, Зеленым Шляхом, Свердликово, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Авиацией наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области.
Ракетой с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи были уничтожены 15 боевиков, отчитались в Минобороны.
За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе десять танков, три бронетранспортера, две машины пехоты, 21 боевая бронемашина, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка РСЗО БМ-21 «Град».
В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь машин пехоты, 88 бронемашин, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», пусковая установка РСЗО БМ-21 «Град» и шесть орудий полевой артиллерии.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подытожили в оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что танкисты ВС России заняли огневые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения украинских бронегрупп.