Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.5 комментариев
Западные журналисты стали соучастниками преступлений ВСУ под Курском
Операция ВСУ в российском приграничье активизировала деятельность противника на информационном фронте. Украина совместно с западными изданиями запускает массу фейков о происходящем в Курской области. Американские и европейские СМИ пытаются представить военных офиса Зеленского в качестве «благородных» солдат. Какие цели преследует западный информационный десант в Курской области?
Сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для создания фейков в Сумской области. По данным источника РИА «Новости», в региональную больницу привезли российских военных, которым при видеосъемке якобы оказывалась медицинская помощь.
В свою очередь The Washington Post опубликовала «репортаж из города Суджи». В материале ВСУ представлены подчеркнуто вежливыми. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину местных жителей. Например, некая Тамара попросила журналистов сфотографировать населенный пункт и показать эти кадры властям, чтобы «они увидели, что здесь происходит».
При этом деятельность ВСУ в российском приграничье уже привлекла немало внимания в информационном поле. Так, на прошлой неделе в сети появилось видео, где двое украинских военных издеваются над пенсионером. В ролике бойцы, надев каски СС, окликнули мужчину возгласом «русский Иван», а затем обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».
Позже дочь пенсионера подтвердила, что пострадавший является гражданином России, ранее проживавшим в Макеевке и имевшим украинский паспорт. Она также рассказала, что дедушке удалось остаться в живых. «Увлеченность» солдат ВСУ фашистской идеологией вызывает вопросы и у итальянских политиков.
Так, на местном гостелеканале Rai News24 вышло интервью с украинским боевиком, на котором была надета кепка с нацистской символикой. Основатель партии Riconquistare l'Italia Кристиан Ди Марко в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России) возмутился сюжетом. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему военные противника во всем копируют солдат вермахта.
«Правовую оценку действиям корреспондентов зарубежных изданий, проникающих на суверенную территорию России в обход установленных процедур, уполномочены дать компетентные органы. При этом следует напомнить, что в отношении целого ряда таких представителей иностранных СМИ уже заведены уголовные дела за незаконное пересечение госграницы», – рассказала Мария Захарова, официальный представитель МИД.
По ее словам, все инциденты тщательно фиксируются, а к нарушителям применят соответствующие меры. «С точки зрения журналистики квалифицировать этих псевдорепортеров можно только как предателей профессии, опустившихся до непосредственного участия в фабрикации и распространении укронацистской пропаганды», – подчеркивает дипломат.
Говоря о характере публикаций западной прессы, Захарова указала на «основную задачу высадившегося на оккупированных российских землях медийного десанта». «Речь идет о выгораживании Киева, сокрытии совершаемых им преступлений против гражданского населения, дальнейшей дестабилизации информационной обстановки и манипулировании общественным мнением. Также среди целей – реабилитация нацизма и создание необходимого фона для продолжения поддержки Западом», – перечислила собеседница.
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«Весьма показательно, что, когда таких журналистов уличают в демонстрации нацистской символики, которая наказуема даже в их странах, они спешат удалить или заретушировать компрометирующие материалы. Так, к примеру, корреспондент итальянского государственного СМИ RAI Пьянерелли зачистил в своих соцсетях интервью с неонацистским боевиком в кепке со знаком дивизии СС. Он даже не подумал принести извинения за свои действия, а просто удалил публикации, будто бы ничего не было», – обратила внимание дипломат.
«Все эти манипуляции красноречиво указывают на то, что ни о каком искреннем раскаянии за содеянное здесь не идет и речи. Рассматриваем подобную активность западных СМИ как свидетельство их прямой вовлеченности в осуществление масштабной гибридной агрессии против России», – считает Захарова.
Схожей точки зрения придерживается и Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. «Прежде всего, противник хочет посеять страх в российском обществе, вызвать недоверие населения к власти, а также спровоцировать смуту», – уточнил он. По словам дипломата, особую озабоченность Москвы вызывает привлечение к этой операции западных медиа.
«Речь идет о представителях СМИ из стран, участвующих в формате «Рамштайн». Эта группа готова всячески оправдывать действия украинских боевиков и создавать им так называемую «дипломатическую крышу», цель которой – защитить их от международных расследований. Они фактически являются соучастниками преступлений Украины, а также стороной информационной и ментальной войны», – акцентировал Мирошник.
На этом фоне аргументы о свободе слова, к которым любит прибегать Запад, не могут быть приняты. «Эти СМИ стали машиной манипуляции», – отметил посол по особым поручениям МИД. Спикер напомнил, что вторжение ВСУ в российский регион сопровождается целым набором постановочных сюжетов. «Каждый из них активно прорабатывался с точки зрения пропагандистского эффекта и оказания давления на сознание россиян и настроения внутри страны», – детализировал Мирошник.
Он обратил внимание и на постановку ЦИПСО с участием пленных. «Пленные из числа военных и гражданских находятся под давлением. Их под угрозой насилия и лишения жизни принуждают следовать прописанному сценарию», – пояснил спикер.
При этом международные организации, в том числе ОБСЕ, продолжают хранить молчание.
«Мы не видим с их стороны стремления разобраться в происходящих событиях. Тем не менее те, кто использует насилие, а также те, кто распространяет постановки и лживую информацию рано или поздно понесут ответственность», – уточнил Мирошник.
Украинский политолог Владимир Скачко напомнил, что риторика западной прессы относительно вторжения ВСУ в Курскую область претерпевала изменения: сперва операцию называли авантюрой, а теперь СМИ обеляют действия ВСУ. «Судя по всему, западные стратеги выработали единую тактику в трактовке поведения боевиков», – считает собеседник.
«В этой связи пресса пытается создать видимость якобы «праведной» войны, которую ведут ВСУ. Более того, они хотят всем внушить, что Киев действует в соответствии с международным правом. Отсюда идеи о «буферной зоне», а также фотографии с украинскими военными, угощающими детей конфетами», – отметил политолог.
В кадрах с детьми и ВСУ он усмотрел аналогии с действиями нацистов в 1941-1942 годы. «Те тоже любили позировать с советскими ребятами на оккупированных территориях. Нынешние солдаты Украины чувствуют себя духовными наследниками дела фашистов, а потому перенимают используемые ими практики».
Работа «фабрики фейков» выгодна и Владимиру Зеленскому. «В первую очередь они используются для внутренней мобилизации, а также в качестве подтверждения того, что Запад поддерживает эту операцию. Ведь в стране многие задавались вопросом, зачем сжигать боеспособные войска в приграничной авантюре и ослаблять позиции на других участках фронта», – уточнил он.
Кроме того, западному обывателю такими материалами показывают мнимую дееспособность украинского руководства,
продолжил он. «Зеленскому удалось на какое-то время создать видимость успеха, доказать, что подконтрольная ему страна еще может играть роль наемника. Политики будут использовать это как аргумент для выделения новых пакетов помощи», – считает Скачко.
Материалы западной прессы о Курской области являются откровенной пропагандой, заявляет сенатор Константин Долгов. «Речь идет о хорошо организованной информационной атаке на нашу страну, которая курировалась американскими и европейскими специалистами. Наша задача – не сломиться под натиском этой оголтелой лжи», – сказал он.
«Несмотря на многочисленные рассказы о якобы благородных солдатах ВСУ, нельзя забывать о том, что они ровняются на нацистов времен Великой Отечественной. Тогда именно события в Курщине стали переломным моментом в ходе всей войны. Уверен, что история повторится и в этот раз», – убежден собеседник.
«Интересно, что западные журналисты в своих материалах буквально повторяют одни и те же тезисы. Очевидно, что местные издания пытаются отработать выданный государством заказ. Случайных статей по данной теме попросту не бывает. Подобное единодушие в рамках описываемых событий еще раз подтверждает отсутствие свободы слова в США и ЕС», – отмечает он.