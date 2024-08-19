Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

Сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для создания фейков в Сумской области. По данным источника РИА «Новости», в региональную больницу привезли российских военных, которым при видеосъемке якобы оказывалась медицинская помощь.

В свою очередь The Washington Post опубликовала «репортаж из города Суджи». В материале ВСУ представлены подчеркнуто вежливыми. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину местных жителей. Например, некая Тамара попросила журналистов сфотографировать населенный пункт и показать эти кадры властям, чтобы «они увидели, что здесь происходит».

При этом деятельность ВСУ в российском приграничье уже привлекла немало внимания в информационном поле. Так, на прошлой неделе в сети появилось видео, где двое украинских военных издеваются над пенсионером. В ролике бойцы, надев каски СС, окликнули мужчину возгласом «русский Иван», а затем обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

Позже дочь пенсионера подтвердила, что пострадавший является гражданином России, ранее проживавшим в Макеевке и имевшим украинский паспорт. Она также рассказала, что дедушке удалось остаться в живых. «Увлеченность» солдат ВСУ фашистской идеологией вызывает вопросы и у итальянских политиков.

Так, на местном гостелеканале Rai News24 вышло интервью с украинским боевиком, на котором была надета кепка с нацистской символикой. Основатель партии Riconquistare l'Italia Кристиан Ди Марко в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России) возмутился сюжетом. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему военные противника во всем копируют солдат вермахта.

«Правовую оценку действиям корреспондентов зарубежных изданий, проникающих на суверенную территорию России в обход установленных процедур, уполномочены дать компетентные органы. При этом следует напомнить, что в отношении целого ряда таких представителей иностранных СМИ уже заведены уголовные дела за незаконное пересечение госграницы», – рассказала Мария Захарова, официальный представитель МИД.

По ее словам, все инциденты тщательно фиксируются, а к нарушителям применят соответствующие меры. «С точки зрения журналистики квалифицировать этих псевдорепортеров можно только как предателей профессии, опустившихся до непосредственного участия в фабрикации и распространении укронацистской пропаганды», – подчеркивает дипломат.

Говоря о характере публикаций западной прессы, Захарова указала на «основную задачу высадившегося на оккупированных российских землях медийного десанта». «Речь идет о выгораживании Киева, сокрытии совершаемых им преступлений против гражданского населения, дальнейшей дестабилизации информационной обстановки и манипулировании общественным мнением. Также среди целей – реабилитация нацизма и создание необходимого фона для продолжения поддержки Западом», – перечислила собеседница.

«Весьма показательно, что, когда таких журналистов уличают в демонстрации нацистской символики, которая наказуема даже в их странах, они спешат удалить или заретушировать компрометирующие материалы. Так, к примеру, корреспондент итальянского государственного СМИ RAI Пьянерелли зачистил в своих соцсетях интервью с неонацистским боевиком в кепке со знаком дивизии СС. Он даже не подумал принести извинения за свои действия, а просто удалил публикации, будто бы ничего не было», – обратила внимание дипломат.

«Все эти манипуляции красноречиво указывают на то, что ни о каком искреннем раскаянии за содеянное здесь не идет и речи. Рассматриваем подобную активность западных СМИ как свидетельство их прямой вовлеченности в осуществление масштабной гибридной агрессии против России», – считает Захарова.

Схожей точки зрения придерживается и Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. «Прежде всего, противник хочет посеять страх в российском обществе, вызвать недоверие населения к власти, а также спровоцировать смуту», – уточнил он. По словам дипломата, особую озабоченность Москвы вызывает привлечение к этой операции западных медиа.

«Речь идет о представителях СМИ из стран, участвующих в формате «Рамштайн». Эта группа готова всячески оправдывать действия украинских боевиков и создавать им так называемую «дипломатическую крышу», цель которой – защитить их от международных расследований. Они фактически являются соучастниками преступлений Украины, а также стороной информационной и ментальной войны», – акцентировал Мирошник.

На этом фоне аргументы о свободе слова, к которым любит прибегать Запад, не могут быть приняты. «Эти СМИ стали машиной манипуляции», – отметил посол по особым поручениям МИД. Спикер напомнил, что вторжение ВСУ в российский регион сопровождается целым набором постановочных сюжетов. «Каждый из них активно прорабатывался с точки зрения пропагандистского эффекта и оказания давления на сознание россиян и настроения внутри страны», – детализировал Мирошник.

Он обратил внимание и на постановку ЦИПСО с участием пленных. «Пленные из числа военных и гражданских находятся под давлением. Их под угрозой насилия и лишения жизни принуждают следовать прописанному сценарию», – пояснил спикер.

При этом международные организации, в том числе ОБСЕ, продолжают хранить молчание.

«Мы не видим с их стороны стремления разобраться в происходящих событиях. Тем не менее те, кто использует насилие, а также те, кто распространяет постановки и лживую информацию рано или поздно понесут ответственность», – уточнил Мирошник.

Украинский политолог Владимир Скачко напомнил, что риторика западной прессы относительно вторжения ВСУ в Курскую область претерпевала изменения: сперва операцию называли авантюрой, а теперь СМИ обеляют действия ВСУ. «Судя по всему, западные стратеги выработали единую тактику в трактовке поведения боевиков», – считает собеседник.

«В этой связи пресса пытается создать видимость якобы «праведной» войны, которую ведут ВСУ. Более того, они хотят всем внушить, что Киев действует в соответствии с международным правом. Отсюда идеи о «буферной зоне», а также фотографии с украинскими военными, угощающими детей конфетами», – отметил политолог.

В кадрах с детьми и ВСУ он усмотрел аналогии с действиями нацистов в 1941-1942 годы. «Те тоже любили позировать с советскими ребятами на оккупированных территориях. Нынешние солдаты Украины чувствуют себя духовными наследниками дела фашистов, а потому перенимают используемые ими практики».

Работа «фабрики фейков» выгодна и Владимиру Зеленскому. «В первую очередь они используются для внутренней мобилизации, а также в качестве подтверждения того, что Запад поддерживает эту операцию. Ведь в стране многие задавались вопросом, зачем сжигать боеспособные войска в приграничной авантюре и ослаблять позиции на других участках фронта», – уточнил он.

Кроме того, западному обывателю такими материалами показывают мнимую дееспособность украинского руководства,

продолжил он. «Зеленскому удалось на какое-то время создать видимость успеха, доказать, что подконтрольная ему страна еще может играть роль наемника. Политики будут использовать это как аргумент для выделения новых пакетов помощи», – считает Скачко.

Материалы западной прессы о Курской области являются откровенной пропагандой, заявляет сенатор Константин Долгов. «Речь идет о хорошо организованной информационной атаке на нашу страну, которая курировалась американскими и европейскими специалистами. Наша задача – не сломиться под натиском этой оголтелой лжи», – сказал он.

«Несмотря на многочисленные рассказы о якобы благородных солдатах ВСУ, нельзя забывать о том, что они ровняются на нацистов времен Великой Отечественной. Тогда именно события в Курщине стали переломным моментом в ходе всей войны. Уверен, что история повторится и в этот раз», – убежден собеседник.

«Интересно, что западные журналисты в своих материалах буквально повторяют одни и те же тезисы. Очевидно, что местные издания пытаются отработать выданный государством заказ. Случайных статей по данной теме попросту не бывает. Подобное единодушие в рамках описываемых событий еще раз подтверждает отсутствие свободы слова в США и ЕС», – отмечает он.