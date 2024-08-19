«В Сумскую областную больницу в субботу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Их постановочно распределили по койкам и «оказывали помощь» на камеры иностранных журналистов», – рассказал РИА «Новости» о происходившем источник. Затем пленные под принуждением призывали российских военных «не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах».

Он подчеркнул: целью постановочных репортажей западных СМИ является попытка обвинить российскую армию в якобы нанесении ударов по собственному населению.

Более того, от пленных требовали «слова благодарности» за «освобождение», после чего часть привлеченных к постановкам пленных из больницы увезли.

При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев перебрасывает медиков и волонтеров из Харьковской области под Сумы из-за больших потерь на Курском направлении.