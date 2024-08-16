Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Европа, не имеющая ни стратегии, ни целей в текущем противостоянии с Россией, продолжает наказывать саму себя.0 комментариев
Киев отправил большое количество медиков в Сумы из-за потерь ВСУ в Курской области
Военный эксперт Марочко: Киев перебросил медиков под Сумы из-за потерь на Курском направлении
Киев перебрасывает медиков и волонтеров из Харьковской области под Сумы из-за больших потерь на Курском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в Сумскую область отправлены внештатные медики подразделений, находящихся в Харьковской области, а также международные волонтерские организации, которые оказывают медпомощь украинским боевикам, передает РИА «Новости».
Кроме того, свернуты некоторые полевые госпитали, в которых оказывали первую медицинскую помощь раненым в Харьковской области.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинская сторона не прекращает снимать свои резервы с других направлений, отправляя их в Курскую область.