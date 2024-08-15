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    ВСУ под Курском доказали необходимость денацификации Украины
    США обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет JASSM
    Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области
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    Белоусов создал совет по безопасности приграничных территорий
    На Украине признали подход российских войск к Красноармейску (Покровску)
    Стрелявший по Курской области HIMARS уничтожили ударом «Искандера»
    Минобороны: Вторжение ВСУ в Курскую область курирует Запад
    Ка-52 поразил ракетами скопление ВСУ в Курской области
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Когда ортопеды и таксисты пытаются управлять курской ПВО

    Пока одни пугали, что враг уже повсюду и вот-вот подойдет к Курской АЭС, вторые откликались: мол, ничего особенного не происходит. В головах у публики возникла каша, а патриотические Telegram-каналы стали стрелять друг в друга.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    18 комментариев
    15 августа 2024, 20:57 • Новости дня

    Алаудинов: ВСУ безуспешно пытаются продавить линию фронта в Курской области

    Алаудинов заявил о безуспешных попытках ВСУ продавить линию фронта в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска пытаются прорвать линию фронта в Курской области, но безуспешно, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    «Противник пытается продвинуться на нашем участке, но ему это не удается», – отметил Алаудинов в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

    Ранее Алаудинов сообщил, что украинская сторона не прекращает снимать свои резервы с других направлений, отправляя их в Курскую область.


    15 августа 2024, 13:48 • Новости дня
    Shaman выступил с концертом в Мариуполе

    Певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии

    Shaman выступил с концертом в Мариуполе
    @ Александр Иванов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженный артист России певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии.

    «Две композиции, которые сегодня будут исполнены, это песня «Мы» и песня «Мой бой», они как раз таки были созданы под впечатлением моих поездок на территорию Новороссии», – передает РИА «Новости» его слова.

    Певец заявил, что тур посвящен победе России. Также он поделился своими впечатлениями об изменениях в городе, которые произошли с момента его первого концерта.

    «Площадка, город радикально изменились... я, конечно, восхищен – и школы, и районы вообще новые, жилые новостройки, это все красиво выглядит, и город, конечно, за полтора года поменялся», – подчеркнул Shaman.

    Ранее Shaman провел концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Концерт состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

    Кроме того, в свете событий в Курской области в Сети появилась новая версия хита Shaman «Я курский».

    Коментарии (43)
    15 августа 2024, 09:00 • Новости дня
    Киев захотел создать «зону безопасности» в Курской области

    Вице-премьер Украины Верещук анонсировала создание ВСУ безопасной зоны в Курской области

    Киев захотел создать «зону безопасности» в Курской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев планирует создать «зону безопасности» в Курской области для защиты приграничных украинских территорий, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

    По ее словам, с целью защиты приграничья Сумщины ВСУ создают зону безопасности в Курской области, пишет «Газета.ру».

    Верещук добавила, что Киев хочет провести в этой зоне «гуманитарные операции» для гражданских лиц и открыть гуманитарные коридоры для их эвакуации на Украину.

    Напомним, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил Украину за нападение на Курскую область.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения в Курскую область.

    Коментарии (37)
    15 августа 2024, 18:45 • Видео
    Как взрывали «Северный поток». Новая версия

    Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    Коментарии (0)
    15 августа 2024, 16:28 • Новости дня
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Солдаты ВСУ сняли на видео издевательства над русским пенсионером в Курской области и выложили ролик в сеть.

    Украинские военные встретили на дороге 74-летнего мужчину и принялись насмехаться над ним, изображая немецких нацистов, передает «Комсомольская правда».

    На одном из боевиков была фашистская каска. Оператор называл пенсионера «руссиш Иван», «руссиш швайне» и предлагал идти «пить водка», ведь «шнапс – это гут». В ответ растерянный старик лишь сказал, что заблудился 5 дней назад, и пожаловался, что ему пришлось спать под дождем.

    Ролик был снят 11 августа в селе Заолешенка Суджанского района, передает Lenta.Ru. Пенсионер на видео – 74-летний Александр Гусаров. Родственники мужчины сообщили, что не могут найти его уже десять дней. Вместе с тем тот, кто опубликовал видео, написал, что мужчины уже якобы нет в живых.

    Также установлена личность украинского военнослужащего, выкрикивавшего издевательства на видео, – это 38-летний житель города Городенка Ивано-Франковской области Василий Данилюк, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Лидер ЛДПР, глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку издевавшихся над пенсионером солдат ВСУ.

    Ранее житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке.

    Коментарии (52)
    15 августа 2024, 12:24 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о переброске в Курскую область резервов ВСУ с других направлений

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ снимают с других направлений резервы и отправляют в Курскую область

    Алаудинов сообщил о переброске в Курскую область резервов ВСУ с других направлений
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона не прекращает снимать свои резервы с других направлений, отправляя их в Курскую область, заявил командир спецназа «Ахмат» и заместитель главы главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

    Порядка 12 тыс. украинских военных заброшено в Курскую область, ВСУ продолжают снимать с передовой другие подразделения и «запихивать» в этот регион, заявил Алаудинов в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что российские военные понимают действия ВСУ.

    Также Алаудинов отметил, что украинские боевики не взяли целиком под контроль Суджу, там остаются российские формирования.

    По его словам, украинские войска не прекращают попыток надавить в Курской области, но его силы «тают с каждым днем», когда эти силы окончательно «растают», то говорить «о какой-то инициативе будет неправильно».

    «То есть это временная инициатива, которая ему досталась за счет того, что он сумел собрать такие ресурсы и надавить на один участок», – пояснил он.

    Ранее Алаудинов сообщал, что населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ.

    Коментарии (27)
    15 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    Стало известно о соглашении Киева и Варшавы по подрыву «Северных потоков»

    Экс-глава разведки ФРГ рассказал о соглашении Дуды с Зеленским перед атакой на «Севпотоки»

    Стало известно о соглашении Киева и Варшавы по подрыву «Северных потоков»
    @ Andrzej Iwanczuk/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг заявил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой существовала договоренность, которая обеспечила логистическую поддержку Варшавы для операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    «Совершенно очевидно, что польские спецслужбы были вовлечены в это. Я думаю, что речь идет не только о спецслужбах, но и о договоренности между высокопоставленными чиновниками Украины и Польши», – передает РИА «Новости».

    По словам Ханнинга, именно украинская спецслужба провела атаку, и «это стало возможным благодаря значительной логистической поддержке Польши».

    «Такие решения принимаются на самых высоких уровнях, и я полагаю, что между Зеленским и президентом Дудой была достигнута договоренность», – отметил эксперт.

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. в связи с делом о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило идентифицировать его как дайвера Владимира Журавлева из Киева.


    Коментарии (12)
    15 августа 2024, 10:05 • Новости дня
    ВС России уничтожили новую группу десантников ВСУ в Курской области
    ВС России уничтожили новую группу десантников ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На территории Курской области, у села Борки, Российской армией была уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников из первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил представитель российского силового ведомства.

    После нанесения ВС России удара из ствольной артиллерии был отправлен разведывательный коптер, который подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение группы пехотинцев противника из пяти человек, передает РИА «Новости».

    Ранее российская артиллерия под Коренево в Курской области уничтожила группу штурмовиков 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.

    Коментарии (9)
    15 августа 2024, 11:34 • Новости дня
    Курская Мартыновка зачищена от ВСУ

    Алаудинов: Мартыновка в Курской области зачищена от ВСУ

    Курская Мартыновка зачищена от ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ, идет зачистка и других населенных пунктов в Суджанском районе региона, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

    По его словам, на Суджанском направлении очень хорошо сделаны заслоны, и ВС России начали зачищать населенные пункты, передает РИА «Новости».

    Алаудинов добавил, что Мартыновка зачищена, идет зачистка населенных пунктов Черкасское Поречное и Русское Поречное.

    Ранее Алаудинов рассказал о работе по блокированию ВСУ в Курской области.

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    15 августа 2024, 10:37 • Новости дня
    Forbes: Украина использовала американские бомбы в Курской области
    Forbes: Украина использовала американские бомбы в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские силы использовали американские авиабомбы с наведением по GPS Joint Direct Attack Munition (JDAM) для ударов по Курской области, сообщает американский Forbes.

    Как пишут «Ведомости», издание проанализировало видео, на которых украинские Су-27 бомбят Теткино в Курской области. Как отмечается в материале, в свою очередь ВКС России наносят удары авиабомбами по объектам в украинской Сумской области.

    Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.

    Коментарии (5)
    15 августа 2024, 11:50 • Новости дня
    В Киеве признали обсуждение планов атаки на Курскую область с США и Британией

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киев обсуждал с западными партнерами планы атаки на Курскую область

    В Киеве признали обсуждение планов атаки на Курскую область с США и Британией
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Киев обсуждал планирующуюся атаку украинских сил на Курскую область с западными партнерами, несмотря на то что многие из них официально заявляли об обратном, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью британской газете Independent.

    Подоляк опроверг заявления США и Британии о том, что они не были проинформированы заранее по поводу атаки. Он заявил, что есть вещи, которые необходимо сделать «с элементом неожиданности», но непубличные обсуждения с западными партнерами были, передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

    Он выразил сожаление, что Украине не разрешают использовать британские дальнобойные Storm Shadow для ударов по российской территории.

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил Украину за нападение на Курскую область.

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Коментарии (9)
    15 августа 2024, 15:04 • Новости дня
    Житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке
    Житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские боевики захватили жителя села Мартыновка Курской области, но мужчина смог спастись от расстрела благодаря своей бабушке, которая не смогла эвакуироваться из дома.

    Во время вторжения ВСУ в Курскую область Виталий пошел в дом своей бабушки Татьяны, чтобы присмотреть за ней, но в итоге женщина спасла его, передает РИА «Новости».

    Когда начался обстрел села, женщина выбежала из дома в огород, а мужчина остался в доме один. В этот момент в жилище зашли боевики, а после мародерства связали Виталия, чтобы не оставлять на свободе свидетеля грабежей, и начали угрожать ему расстрелом.

    Затем боевики ушли грабить соседние дома, а через час в дом вернулась бабушка, которая спасла Виталия, перерезав веревки. Женщина дала ему куртку и сказала бежать.

    Опасаясь за свою жизнь, Виталий решил покинуть село. Сутки он прятался в канаве на окраине населенного пункта, а затем продолжил путь вместе с соседями, которые также хотели спастись. Бабушка же осталась дома, посчитав, что не сможет пройти большое расстояние.

    Виталий вместе с соседями четыре часа пешком пробирался через поля, подвергаясь обстрелам со стороны украинских военных. В итоге спасшимся удалось добраться до российских войск, которые обеспечили им безопасность.

    Мужчина надеется, что после освобождения Мартыновки он найдет бабушку.

    Ранее жители Курской области рассказали о применении ВСУ кассетных боеприпасов.

    Коментарии (7)
    15 августа 2024, 14:44 • Новости дня
    Российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области
    Российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки в Курской области освободили населенный пункт Крупец, сорваны попытки прорыва мобильных групп ВСУ проникнуть вглубь территории у Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки, сообщило Министерство обороны России.

    В Крупце завершено уничтожение боевиков ВСУ и восстановлен контроль над ним, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север», авиация и артиллерия отразили атаку украинских штурмовиков 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного.

    Сорваны атаки ВСУ при нанесении комплексного огневого поражения по районам сосредоточения подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады южнее Кремяного и 80-й десантно-штурмовой бригады западнее Русской Конопельки.

    ВСУ в этой местности потеряли до 90 человек, пять американских БМП Bradley и шесть боевых бронированных машин.

    Авиация, беспилотники и артиллерия пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ проникнуть вглубь территории у Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.

    Также поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 92-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 129-й бригады теробороны в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного.

    Колонну из 15 топливозаправщиков у Лубны в Сумской области уничтожили ударом комплекса «Искандер-М».

    Авиация ударила по резервам ВСУ, складам боеприпасов, материальных средств у Юнаковки, Хотени и Кондратовки в Сумской области.

    Украинская сторона за сутки на Курском направлении потеряла до 340 человек, 19 единиц бронетехники, 14 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установку РСЗО и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD».

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2640 человек, 37 танков, 32 БТР, 23 БМП, 206 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, четыре ЗРК, три пусковые установки РСЗО, 20 орудий полевой артиллерии.

    Коментарии (8)
    15 августа 2024, 16:20 • Новости дня
    Минобороны: Вторжение ВСУ в Курскую область курирует Запад

    В Минобороны сообщили, что вторжение Украины в Курскую область курирует Запад

    Минобороны: Вторжение ВСУ в Курскую область курирует Запад
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник Минобороны России Андрей Ильницкий заявил, что вторжение украинских войск на территорию Курской области координируется и управляется западными спецслужбами.

    «Оно не могло бы осуществляться без согласования и контроля со стороны западных спецслужб и применения западных технологий. Они поставляют на Украину технику, даже ту, которой у них самих, возможно, нет», – заявил представитель ведомства на молодежном форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

    По его словам, пока преимущество в конфликте есть у ВС России, ВСУ не станут идти на переговоры.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад, используя украинцев, ведет войну с Россией.


    Коментарии (28)
    15 августа 2024, 08:34 • Новости дня
    Предполагаемая сообщница подрывника «Северных потоков» с Украины обвинила немецкие СМИ во лжи
    Предполагаемая сообщница подрывника «Северных потоков» с Украины обвинила немецкие СМИ во лжи
    @ @Svitlana Uspenska

    Tекст: Александра Юдина

    Инструктор по дайвингу Светлана Успенская планирует подать в суд на немецкие СМИ за то, что они назвали ее одним из предполагаемых сообщников Владимира Журавлева, на которого прокуратура ФРГ выписала ордер на арест по делу о подрыве «Северных потоков», сообщили западные СМИ.

    Успенская подтверждает, что является дайвером, однако наотрез не признает причастность к диверсии, передает РИА «Новости».

    Также женщина утверждает, что не может погружаться на глубину, на которой произошел взрыв.

    Кроме того, по ее словам, на момент теракта она находилась в Киеве.

    Успенская добавила, что планирует подать в суд на немецкие СМИ и отсудить у них несколько миллионов евро за упоминание ее имени.

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Напомним, немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к теракту. СМИ сообщили, что Владимир Журавлев, которого прокуратура Германии подозревает в подрыве «Северных потоков», работал в американской Ассоциации инструкторов по дайвингу PADI.

    Коментарии (13)
    15 августа 2024, 10:23 • Новости дня
    Военкор Сладков объяснил введение режима КТО в соседних с Украиной областях
    Военкор Сладков объяснил введение режима КТО в соседних с Украиной областях
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Режим КТО (контртеррористической операции) позволяет ВС России применить самый широкий спектр возможностей в определении и уничтожении переодетых врагов, сообщил военкор Александр Сладков.

    Как написал Сладков в своем Telegram-канале, солдаты ВСУ, когда запахло жареным, начали переодеваться в гражданское платье и, что особо опасно, в российскую военную форму, пытаясь вести диверсионную работу в серых зонах и даже в российском тылу.

    Военкор отметил, что именно режим КТО (контртеррористической операции) позволяет российским военным применить самый широкий спектр возможностей в определении и уничтожении переодетых врагов.

    По словам Сладкова, режим КТО в курском варианте предусматривает единое руководство в противодействии диверсантам, создание отдельной группировки, в которую входят представители ФСБ, МВД, Росгвардии, МО, МЧС, и введение особых полномочий сотрудников спецслужб и словников. Военкор добавил, что все эти действия отработаны на практике в других регионах России, при реальной террористической опасности, и всегда имели положительный результат.

    «Вот и в случае борьбы с диверсантами в Курской области он уже есть, только о нем не сразу скажут. ЧК есть ЧК, и это правильно», – написал Сладков.

    Напомним, 10 августа режим КТО ввели в Курской, Белгородской и Брянской областях.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что нужно знать о режиме КТО и как себя вести.

    Коментарии (10)
    15 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    Украинский военнопленный раскрыл детали планов наступления на Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Попавший в плен в ходе боев в Курской области украинский военнослужащий Михаил Шкода рассказал, что Киев скрывал конечную цель операции, чтобы сохранить элемент неожиданности, сообщило Министерство обороны России.

    По его словам, военнослужащим было сказано, что предстоит участвовать в «рейде» на территорию России, но точное место назначения держалось в секрете. Лишь непосредственно перед началом операции солдаты узнали, что их отправляют в Курскую область, передает ТАСС.

    Шкода добавил, что окончательное понимание цели операции пришло к военнослужащим, когда они увидели карты местности и получили указания о порядке следования техники.

    Военнопленный также описал состав украинской группы, участвовавшей в наступлении. В нее входили четыре бронеавтомобиля: два американских Stryker и два Humvee, которые выполняли функции разведки, а также основная ударная группа.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения ВСУ в Курскую область.

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    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    • Нападение на Курщину: Байден все знал

      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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